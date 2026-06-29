Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»
Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштироки ортидан бош мураббий алмашинуви яна муҳокама марказига чиқди. Москванинг «Спартак» клуби собиқ ярим ҳимоячиси Валерий Кечинов Фабио Каннаварони тайинлаш қарори мантиқан тўғри кўринмаганини билдирди.
Унинг фикрича, терма жамоани жаҳон чемпионатига олиб чиққан Тимур Кападзе мундиалда ҳам жамоани бошқариши керак эди.
«Жамоани олиб чиққан мураббий ишдан бўшатилди»
Кечинов федерациянинг мундиал олдидан қабул қилган қарорини тушуниш қийин эканини таъкидлади.
«Жамоани жаҳон чемпионатига олиб чиққан бош мураббий ишдан бўшатилиб, ўрнига бу йўлга деярли ҳисса қўшмаган, аммо исми катта юлдуз мураббий келса — бу бироз ғалати кўринади», — деди у.
Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Кападзе саралаш босқичида жамоа билан ишлаб, футболчиларни тарихий натижага олиб келган эди.
Каннаваронинг катта номи етарли бўлмадими?
Фабио Каннаваро футболчилик фаолиятида Италия билан жаҳон чемпиони бўлган ва «Олтин тўп»ни қўлга киритган машҳур шахс ҳисобланади.
Бироқ Кечиновнинг фикрича, катта ном ва ўтмишдаги ютуқлар янги жамоада тезкор натижа кафолатламайди. Айниқса, мураббийга ўз ғояларини жорий этиш ва футболчиларни яхшироқ ўрганиш учун етарли вақт берилмаган бўлса.
Нега Ўзбекистон гуруҳдан чиқа олмади?
Кечинов терма жамоанинг мусобақани эрта тарк этишига бир нечта омил таъсир қилганини қайд этди.
У асосий сабаблар сифатида:
футболчилар маҳоратидаги фарқ;
катта турнирлар тажрибасининг етишмаслиги;
психологик босим;
янги мураббийга мослашишдаги қийинчиликлар
каби жиҳатларни тилга олди.
Жаҳон чемпионатида рақиблар хатоларни дарҳол жазолайди. Илк бор мундиалда иштирок этган жамоа учун эса руҳий босим ҳам жуда юқори бўлиши мумкин.
Уч ўйинда ҳам мағлубият
Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичида ўтказган учала учрашувида ҳам имкониятни бой берди ва бирорта очко жамғара олмади.
Кўрсаткич
Натижа
Ўтказилган ўйинлар
3 та
Ғалаба
0
Дуранг
0
Мағлубият
3 та
Натижа
Турнирни тарк этди
Шу тариқа, миллий жамоанинг ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида якунланди.
Асосий савол ҳали ҳам очиқ
Терма жамоанинг мундиалдаги натижасидан сўнг футбол жамоатчилигида бир савол кўп такрорланмоқда: Кападзега имконият берилганида натижа бошқача бўлармиди?
Бунга аниқ жавоб бериш қийин. Аммо Кечиновнинг фикрича, саралашда ишлаган тизимни мундиал арафасида ўзгартириш жамоага салбий таъсир кўрсатган бўлиши мумкин.
Сизнингча, Тимур Кападзе жаҳон чемпионатида ҳам Ўзбекистонни бошқариши керакмиди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…