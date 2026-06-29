Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»

·1·Спорт
Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»

Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштироки ортидан бош мураббий алмашинуви яна муҳокама марказига чиқди. Москванинг «Спартак» клуби собиқ ярим ҳимоячиси Валерий Кечинов Фабио Каннаварони тайинлаш қарори мантиқан тўғри кўринмаганини билдирди.

Унинг фикрича, терма жамоани жаҳон чемпионатига олиб чиққан Тимур Кападзе мундиалда ҳам жамоани бошқариши керак эди.

«Жамоани олиб чиққан мураббий ишдан бўшатилди»

Кечинов федерациянинг мундиал олдидан қабул қилган қарорини тушуниш қийин эканини таъкидлади.

«Жамоани жаҳон чемпионатига олиб чиққан бош мураббий ишдан бўшатилиб, ўрнига бу йўлга деярли ҳисса қўшмаган, аммо исми катта юлдуз мураббий келса — бу бироз ғалати кўринади», — деди у.

Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Кападзе саралаш босқичида жамоа билан ишлаб, футболчиларни тарихий натижага олиб келган эди.

Каннаваронинг катта номи етарли бўлмадими?

Фабио Каннаваро футболчилик фаолиятида Италия билан жаҳон чемпиони бўлган ва «Олтин тўп»ни қўлга киритган машҳур шахс ҳисобланади.

Бироқ Кечиновнинг фикрича, катта ном ва ўтмишдаги ютуқлар янги жамоада тезкор натижа кафолатламайди. Айниқса, мураббийга ўз ғояларини жорий этиш ва футболчиларни яхшироқ ўрганиш учун етарли вақт берилмаган бўлса.

Нега Ўзбекистон гуруҳдан чиқа олмади?

Кечинов терма жамоанинг мусобақани эрта тарк этишига бир нечта омил таъсир қилганини қайд этди.

У асосий сабаблар сифатида:

  • футболчилар маҳоратидаги фарқ;

  • катта турнирлар тажрибасининг етишмаслиги;

  • психологик босим;

  • янги мураббийга мослашишдаги қийинчиликлар

каби жиҳатларни тилга олди.

Жаҳон чемпионатида рақиблар хатоларни дарҳол жазолайди. Илк бор мундиалда иштирок этган жамоа учун эса руҳий босим ҳам жуда юқори бўлиши мумкин.

Уч ўйинда ҳам мағлубият

Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичида ўтказган учала учрашувида ҳам имкониятни бой берди ва бирорта очко жамғара олмади.

Кўрсаткич

Натижа

Ўтказилган ўйинлар

3 та

Ғалаба

0

Дуранг

0

Мағлубият

3 та

Натижа

Турнирни тарк этди

Шу тариқа, миллий жамоанинг ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида якунланди.

Асосий савол ҳали ҳам очиқ

Терма жамоанинг мундиалдаги натижасидан сўнг футбол жамоатчилигида бир савол кўп такрорланмоқда: Кападзега имконият берилганида натижа бошқача бўлармиди?

Бунга аниқ жавоб бериш қийин. Аммо Кечиновнинг фикрича, саралашда ишлаган тизимни мундиал арафасида ўзгартириш жамоага салбий таъсир кўрсатган бўлиши мумкин.

Сизнингча, Тимур Кападзе жаҳон чемпионатида ҳам Ўзбекистонни бошқариши керакмиди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 21:17Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиЛиверпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиБугун, 21:16Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди