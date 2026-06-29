Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда

·33·Спорт
Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ўзининг техник штабида жиддий ислоҳотларни амалга оширишда давом этмоқда. Клубнинг спорт фани ва жисмоний тайёргарлик бўлими раҳбари Том Аллен узоқ йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этиши маълум бўлди. Бу қарор клуб ичида ўтказилган кенг кўламли текширувлар ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга бўлган эҳтиёж ортидан қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Алленнинг кетиши Шимолий Лондон клубидаги тиббий ва жисмоний тайёргарлик тизимини бутунлай янгилаш стратегиясининг бир қисмидир. Том Аллен 2017-йилда Астон Вилла жамоасидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. У ўз фаолияти давомида афсонавий Арсен Венгер даврининг сўнгги йилларини ва Микел Артета бошқарувидаги бутун даврни қамраб олган тўққиз йиллик тажрибага эга мутахассис ҳисобланади.

Клуб раҳбарияти сўнгги мавсумларда асосий футболчиларнинг тез-тез жароҳат олиши ва сафдан чиқиши ҳолатларини синчиклаб ўрганиб чиқди. Жамоанинг натижаларига салбий таъсир кўрсатувчи ушбу омилларни бартараф этиш мақсадида Микел Артета ўзининг ишончли вакили, испаниялик физиотерапевт Жоақуин Аседо билан ҳамкорликда мустақил таҳлил ўтказишга қарор қилди. Айнан ушбу таҳлил натижалари кадрлар ўзгаришига сабаб бўлган.

Тиббий штабдаги янгиланишлар

Том Алленнинг кетиши жамоа тиббиёт бўлимидаги ягона йўқотиш эмас. Ўтган ойда клубнинг тиббиёт бўлими бошлиғи доктор Зафар Иқбал ҳам кутилмаганда ўз лавозимидан озод этилган эди. Шунингдек, Арсенал тизимида 12 йилдан бери ишлаб келаётган етакчи жисмоний тайёргарлик мураббийи Сам Вилсон ҳам жамоани тарк этмоқда. Те Телеграпҳ нашрининг ёзишича, Вилсон ўз фаолиятини Европанинг бошқа бир гранд клубида давом эттириши кутилмоқда.

Микел Артетанинг юқори интенсивликка асосланган тактик услуби футболчилардан улкан жисмоний қувват талаб қилади. Мураббийнинг таркибни ротация қилишга эҳтиёткорлик билан ёндашиши ва асосий ўйинчиларга катта юклама бериши жароҳатлар хавфини ошириб юборган. Ўтган мавсумда Букайо Сака, Мартин Одегаард ва Кай Хаверц каби етакчиларнинг узоқ вақт майдонга туша олмагани Арсенал учун Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси чемпионлиги йўлида қимматга тушди.

Шу сабабли, клуб раҳбарияти жароҳатларнинг олдини олиш ва футболчиларнинг тикланиш жараёнини замонавийлаштиришни устувор вазифа деб билмоқда. Янги тайинланадиган мутахассислар олдига жамоанинг жисмоний ҳолатини элита даражасига кўтариш ва мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида асосий таркиб ўйинчиларининг тайёрлигини таъминлаш вазифаси қўйилади. Бу ўзгаришлар Арсенал клубининг келгуси мавсумда совринлар учун курашиш имкониятларини янада ошириши кутилмоқда.

АрсеналМикел АртетаАнглия Премер-лигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Бугун, 23:02ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиБугун, 22:55Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...Бугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди