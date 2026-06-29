Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ўзининг техник штабида жиддий ислоҳотларни амалга оширишда давом этмоқда. Клубнинг спорт фани ва жисмоний тайёргарлик бўлими раҳбари Том Аллен узоқ йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этиши маълум бўлди. Бу қарор клуб ичида ўтказилган кенг кўламли текширувлар ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга бўлган эҳтиёж ортидан қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Алленнинг кетиши Шимолий Лондон клубидаги тиббий ва жисмоний тайёргарлик тизимини бутунлай янгилаш стратегиясининг бир қисмидир. Том Аллен 2017-йилда Астон Вилла жамоасидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. У ўз фаолияти давомида афсонавий Арсен Венгер даврининг сўнгги йилларини ва Микел Артета бошқарувидаги бутун даврни қамраб олган тўққиз йиллик тажрибага эга мутахассис ҳисобланади.
Клуб раҳбарияти сўнгги мавсумларда асосий футболчиларнинг тез-тез жароҳат олиши ва сафдан чиқиши ҳолатларини синчиклаб ўрганиб чиқди. Жамоанинг натижаларига салбий таъсир кўрсатувчи ушбу омилларни бартараф этиш мақсадида Микел Артета ўзининг ишончли вакили, испаниялик физиотерапевт Жоақуин Аседо билан ҳамкорликда мустақил таҳлил ўтказишга қарор қилди. Айнан ушбу таҳлил натижалари кадрлар ўзгаришига сабаб бўлган.
Тиббий штабдаги янгиланишларТом Алленнинг кетиши жамоа тиббиёт бўлимидаги ягона йўқотиш эмас. Ўтган ойда клубнинг тиббиёт бўлими бошлиғи доктор Зафар Иқбал ҳам кутилмаганда ўз лавозимидан озод этилган эди. Шунингдек, Арсенал тизимида 12 йилдан бери ишлаб келаётган етакчи жисмоний тайёргарлик мураббийи Сам Вилсон ҳам жамоани тарк этмоқда. Те Телеграпҳ нашрининг ёзишича, Вилсон ўз фаолиятини Европанинг бошқа бир гранд клубида давом эттириши кутилмоқда.
Микел Артетанинг юқори интенсивликка асосланган тактик услуби футболчилардан улкан жисмоний қувват талаб қилади. Мураббийнинг таркибни ротация қилишга эҳтиёткорлик билан ёндашиши ва асосий ўйинчиларга катта юклама бериши жароҳатлар хавфини ошириб юборган. Ўтган мавсумда Букайо Сака, Мартин Одегаард ва Кай Хаверц каби етакчиларнинг узоқ вақт майдонга туша олмагани Арсенал учун Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси чемпионлиги йўлида қимматга тушди.
Шу сабабли, клуб раҳбарияти жароҳатларнинг олдини олиш ва футболчиларнинг тикланиш жараёнини замонавийлаштиришни устувор вазифа деб билмоқда. Янги тайинланадиган мутахассислар олдига жамоанинг жисмоний ҳолатини элита даражасига кўтариш ва мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида асосий таркиб ўйинчиларининг тайёрлигини таъминлаш вазифаси қўйилади. Бу ўзгаришлар Арсенал клубининг келгуси мавсумда совринлар учун курашиш имкониятларини янада ошириши кутилмоқда.
…