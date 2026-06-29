Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатинг
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Бразилия ва Япония терма жамоалари ўзаро баҳс олиб бормоқда. Хьюстондаги стадионда ўтаётган учрашувнинг 18-дақиқасига келиб ҳисоб 0:0 бўлиб турибди.
Бразилия ҳозирча тўп назоратида устун. Жамоанинг кўрсаткичи 60 фоизни ташкил этмоқда, Японияда эса бу рақам 40 фоиз. Зарбалар сонида ҳам Бразилия 3:1 ҳисобида олдинда. Дарвоза соҳасига аниқ зарбалар бўйича эса ҳисоб 1:0.
Бразилия 138 та узатмани 90 фоиз аниқлик билан амалга оширган. Япония 58 та пас берди ва 91 фоиз аниқлик қайд этди. Бурчак зарбалари бўйича Бразилия 2:1 ҳисобида устун.
Ҳозирча ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка ва офсайдлар қайд этилмади.
Голлар, хавфли вазиятлар, карточкалар, алмаштиришлар ва бошқа муҳим воқеаларни сайтимизда жонли матнли тарзда ёритиб борамиз.
Жонли матнли трансляция
…