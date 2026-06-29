Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатинг

·0·Спорт
Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатинг

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Бразилия ва Япония терма жамоалари ўзаро баҳс олиб бормоқда. Хьюстондаги стадионда ўтаётган учрашувнинг 18-дақиқасига келиб ҳисоб 0:0 бўлиб турибди.

Бразилия ҳозирча тўп назоратида устун. Жамоанинг кўрсаткичи 60 фоизни ташкил этмоқда, Японияда эса бу рақам 40 фоиз. Зарбалар сонида ҳам Бразилия 3:1 ҳисобида олдинда. Дарвоза соҳасига аниқ зарбалар бўйича эса ҳисоб 1:0.

Бразилия 138 та узатмани 90 фоиз аниқлик билан амалга оширган. Япония 58 та пас берди ва 91 фоиз аниқлик қайд этди. Бурчак зарбалари бўйича Бразилия 2:1 ҳисобида устун.

Ҳозирча ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка ва офсайдлар қайд этилмади.

Голлар, хавфли вазиятлар, карточкалар, алмаштиришлар ва бошқа муҳим воқеаларни сайтимизда жонли матнли тарзда ёритиб борамиз.

Жонли матнли трансляция

БразилияЯпонияЖаҳон чемпионатиХьюстонПлей-оффЖонли трансляция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...Бугун, 21:54Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди