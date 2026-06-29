Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолади

·20·Спорт
Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолади

Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятида янги саҳифа очди. Англиянинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи АҚШнинг амалдаги чемпиони — Готам ФК клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу трансфер аёллар футболи бозоридаги энг шов-шувли келишувлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий маълумотларига кўра, Сам Керр Готам ФК билан 2030-йилга қадар мўлжалланган битимга имзо чеккан. Ушбу келишув ҳужумчининг АҚШ Миллий аёллар футбол лигасига (НВСЛ) қайтишини англатади. Таъкидлаш жоизки, Керр илгари ушбу жамоанинг ўтмишдоши ҳисобланган Sky Блуе ФК сафида уч мавсум давомида тўп сурган эди.

Челси билан ўтган олти йиллик муваффақият

Сам Керр сўнгги олти йилни Лондоннинг Челси жамоасида ўтказиб, у ерда ҳақиқий афсонага айланди. У инглиз клуби таркибида беш марта Аёллар Суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини қўлга киритди ва икки бор турнирнинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" соҳибига айланди. Шунингдек, унинг ҳисобида олтита турли ички кубоклар мавжуд.

Готам ФК президенти Яел Авербуч Вестнинг сўзларига кўра, Керр ўз авлодининг энг кучли ўйинчиларидан бири ҳисобланади. Унинг ғолиблик менталлитети ва ўйин тақдирини бир лаҳзада ҳал қила олиш қобилияти жамоа учун янги уфқларни очиши кутилмоқда. Сам июль ойида, халқаро трансфер сертификати расмийлаштирилгач, янги жамоасига қўшилади.

Жароҳатдан кейинги янги чақирув

Қизиғи шундаки, Сам Керр НВСЛ тарихида икки марта мавсумнинг энг яхши футболчиси (MVP) деб топилган ягона ўйинчидир. Бироқ, у 2024-йилда олган тиззасидаги жароҳат (АКЛ) туфайли узоқ вақт майдонга туша олмагани сабабли, лигадаги "Юқори таъсир кўрсатувчи ўйинчи" (ҲИП) мақомига мос келмади. Шунга қарамай, Готам ФК уни ўз сафига қўшиб олиш учун махсус ажратилган маблағлардан фойдаланган.

"Мен Готам ФК ва ушбу шаҳарга қайтаётганимдан жуда ҳаяжондаман. Бу клуб менинг фаолиятимда муҳим ўрин тутган. Ҳозирги кунда жамоанинг амбициялари жуда юқори ва мен янги ғалабаларга ҳисса қўшишни истайман", — дея таъкидлади Сам Керр ўзининг расмий баёнотида.

Готам ФК ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий имкониятларини кенгайтирди. Хусусан, ҳимоячи Лиллй Реалени Бостон Легакй ФК жамоасига сотиш орқали клуб 350 минг доллар миқдорида қўшимча маблағ ишлаб олган эди. Эндиликда жамоа Сам Керр билан биргаликда ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга интилади.

Сам КеррГотам ФКЧелсеаФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...Бугун, 21:54Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди