Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолади
Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятида янги саҳифа очди. Англиянинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи АҚШнинг амалдаги чемпиони — Готам ФК клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу трансфер аёллар футболи бозоридаги энг шов-шувли келишувлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий маълумотларига кўра, Сам Керр Готам ФК билан 2030-йилга қадар мўлжалланган битимга имзо чеккан. Ушбу келишув ҳужумчининг АҚШ Миллий аёллар футбол лигасига (НВСЛ) қайтишини англатади. Таъкидлаш жоизки, Керр илгари ушбу жамоанинг ўтмишдоши ҳисобланган Sky Блуе ФК сафида уч мавсум давомида тўп сурган эди.
Челси билан ўтган олти йиллик муваффақиятСам Керр сўнгги олти йилни Лондоннинг Челси жамоасида ўтказиб, у ерда ҳақиқий афсонага айланди. У инглиз клуби таркибида беш марта Аёллар Суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини қўлга киритди ва икки бор турнирнинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" соҳибига айланди. Шунингдек, унинг ҳисобида олтита турли ички кубоклар мавжуд.
Готам ФК президенти Яел Авербуч Вестнинг сўзларига кўра, Керр ўз авлодининг энг кучли ўйинчиларидан бири ҳисобланади. Унинг ғолиблик менталлитети ва ўйин тақдирини бир лаҳзада ҳал қила олиш қобилияти жамоа учун янги уфқларни очиши кутилмоқда. Сам июль ойида, халқаро трансфер сертификати расмийлаштирилгач, янги жамоасига қўшилади.
Жароҳатдан кейинги янги чақирувҚизиғи шундаки, Сам Керр НВСЛ тарихида икки марта мавсумнинг энг яхши футболчиси (MVP) деб топилган ягона ўйинчидир. Бироқ, у 2024-йилда олган тиззасидаги жароҳат (АКЛ) туфайли узоқ вақт майдонга туша олмагани сабабли, лигадаги "Юқори таъсир кўрсатувчи ўйинчи" (ҲИП) мақомига мос келмади. Шунга қарамай, Готам ФК уни ўз сафига қўшиб олиш учун махсус ажратилган маблағлардан фойдаланган.
"Мен Готам ФК ва ушбу шаҳарга қайтаётганимдан жуда ҳаяжондаман. Бу клуб менинг фаолиятимда муҳим ўрин тутган. Ҳозирги кунда жамоанинг амбициялари жуда юқори ва мен янги ғалабаларга ҳисса қўшишни истайман", — дея таъкидлади Сам Керр ўзининг расмий баёнотида.
Готам ФК ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий имкониятларини кенгайтирди. Хусусан, ҳимоячи Лиллй Реалени Бостон Легакй ФК жамоасига сотиш орқали клуб 350 минг доллар миқдорида қўшимча маблағ ишлаб олган эди. Эндиликда жамоа Сам Керр билан биргаликда ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга интилади.
…