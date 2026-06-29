Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқарди

·0·Техно
Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқарди

Сунъий интеллектга асосланган дастурлаш воситалари бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаган Cursor компанияси iOS қурилмалари учун ўзининг янги мобил иловасини тақдим этди. Ушбу қадам дастурчиларга код ёзиш жараёнини бевосита смартфон орқали бошқариш ва назорат қилиш имконини беради. Мазкур янгилик дастурлаш оламида анъанавий услублардан узоқлашиб, автоном агентлар билан ишлашга ўтилаётганининг муҳим белгисидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги мобил илова Cursor платформасининг октябрь ойида тақдим этилган 2.0 талқинидаги ўзгаришлар билан узвий боғлиқ. Ўшанда компания асосий эътиборни мустақил ишловчи "кодлаш агентлари"га қаратган эди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз телефонлари орқали янги агентларни ишга туширишлари ёки компьютерда бошланган лойиҳаларни масофадан давом эттиришлари мумкин. Бу эса дастурчининг иш жойига боғланиб қолиш заруриятини сезиларли даражада камайтиради.

Кодлаш агентлари ва мобил платформалар интеграцияси

Cursor томонидан амалга оширилган ушбу ҳаракат соҳадаги умумий тенденцияга мос келади. Аввалроқ Anthropic ва OpenAI каби гигантлар ҳам ўзларининг сунъий интеллект воситалари учун мобил иловаларни ишга туширган эди. Бироқ Cursor айнан код ёзиш жараёнини автоматлаштиришга ихтисослашгани билан ажралиб туради. Эндиликда дастурчилар мураккаб код базаларини қўлда таҳрирлаш ўрнига, юқори даражадаги буйруқлар (промпт) орқали агентларни йўналтирмоқдалар.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект воситалари кодингни тобора абстракт даражага олиб чиқмоқда. Яни, инсон бевосита код сатрларини ёзишдан кўра, код ёзувчи агентлар устидан назоратчи вазифасини бажаришга ўтмоқда. Бу эса кўп мониторли иш столларига бўлган эҳтиёжни камайтириб, смартфон орқали масофавий агентлар билан мулоқот қилишни асосий иш қуролига айлантирмоқда.

Дастурчилар одатлари ўзгармоқда

ixbt.com маълумотига кўра, ҳаттоки соҳа етакчилари ҳам ушбу янги форматга ўтишни бошлаган. Масалан, Anthropic компаниясининг Claude Коде бўлими раҳбари Борис Чернй яқинда берган интервюсида ўзининг деярли барча дастурлаш ишларини смартфонда бажараётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, олти ой аввал кимдир унга смартфонда код ёзишини айтса, у бунга ишонмаган бўларди.

Ўзбекистонлик дастурчилар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Маҳаллий IT-бозорида масофавий ишлаш ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, Cursor мобил иловаси йўлда, транспортда ёки компьютер бўлмаган вазиятларда ҳам лойиҳаларни бошқариш имконини беради. Бу эса иш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Cursor мобил иловасининг чиқарилиши шунчаки қулайлик эмас, балки дастурлаш фалсафасининг ўзгаришидир. Келажакда дастурлаш тили эмас, балки сунъий интеллектга тўғри топшириқ бера олиш қобилияти биринчи ўринга чиқади. Ҳозирча илова фақат iOS фойдаланувчилари учун очиқ, бироқ яқин келажакда бошқа платформалар учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.

CursorСунъий IntelлектДастурлашiOSIT-Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиБугун, 22:00Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиСунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиБугун, 21:59АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиАҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиБугун, 21:50АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди