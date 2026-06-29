Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқарди
Сунъий интеллектга асосланган дастурлаш воситалари бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаган Cursor компанияси iOS қурилмалари учун ўзининг янги мобил иловасини тақдим этди. Ушбу қадам дастурчиларга код ёзиш жараёнини бевосита смартфон орқали бошқариш ва назорат қилиш имконини беради. Мазкур янгилик дастурлаш оламида анъанавий услублардан узоқлашиб, автоном агентлар билан ишлашга ўтилаётганининг муҳим белгисидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги мобил илова Cursor платформасининг октябрь ойида тақдим этилган 2.0 талқинидаги ўзгаришлар билан узвий боғлиқ. Ўшанда компания асосий эътиборни мустақил ишловчи "кодлаш агентлари"га қаратган эди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз телефонлари орқали янги агентларни ишга туширишлари ёки компьютерда бошланган лойиҳаларни масофадан давом эттиришлари мумкин. Бу эса дастурчининг иш жойига боғланиб қолиш заруриятини сезиларли даражада камайтиради.
Кодлаш агентлари ва мобил платформалар интеграциясиCursor томонидан амалга оширилган ушбу ҳаракат соҳадаги умумий тенденцияга мос келади. Аввалроқ Anthropic ва OpenAI каби гигантлар ҳам ўзларининг сунъий интеллект воситалари учун мобил иловаларни ишга туширган эди. Бироқ Cursor айнан код ёзиш жараёнини автоматлаштиришга ихтисослашгани билан ажралиб туради. Эндиликда дастурчилар мураккаб код базаларини қўлда таҳрирлаш ўрнига, юқори даражадаги буйруқлар (промпт) орқали агентларни йўналтирмоқдалар.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект воситалари кодингни тобора абстракт даражага олиб чиқмоқда. Яни, инсон бевосита код сатрларини ёзишдан кўра, код ёзувчи агентлар устидан назоратчи вазифасини бажаришга ўтмоқда. Бу эса кўп мониторли иш столларига бўлган эҳтиёжни камайтириб, смартфон орқали масофавий агентлар билан мулоқот қилишни асосий иш қуролига айлантирмоқда.
Дастурчилар одатлари ўзгармоқдаixbt.com маълумотига кўра, ҳаттоки соҳа етакчилари ҳам ушбу янги форматга ўтишни бошлаган. Масалан, Anthropic компаниясининг Claude Коде бўлими раҳбари Борис Чернй яқинда берган интервюсида ўзининг деярли барча дастурлаш ишларини смартфонда бажараётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, олти ой аввал кимдир унга смартфонда код ёзишини айтса, у бунга ишонмаган бўларди.
Ўзбекистонлик дастурчилар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Маҳаллий IT-бозорида масофавий ишлаш ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, Cursor мобил иловаси йўлда, транспортда ёки компьютер бўлмаган вазиятларда ҳам лойиҳаларни бошқариш имконини беради. Бу эса иш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Cursor мобил иловасининг чиқарилиши шунчаки қулайлик эмас, балки дастурлаш фалсафасининг ўзгаришидир. Келажакда дастурлаш тили эмас, балки сунъий интеллектга тўғри топшириқ бера олиш қобилияти биринчи ўринга чиқади. Ҳозирча илова фақат iOS фойдаланувчилари учун очиқ, бироқ яқин келажакда бошқа платформалар учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.
…