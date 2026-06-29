WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини беради

·20·Техно
WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини беради

Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган WhatsApp узоқ кутилган янгиликни эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз шахсий телефон рақамларини ошкор қилмаган ҳолда мулоқот қилишлари учун махсус фойдаланувчи номларини (усернаме) банд қилишлари мумкин бўлади. Бу функция платформадаги шахсий дахлсизлик даражасини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Meta компаниясига тегишли мессенжер бир неча йилдан бери ушбу функция устида иш олиб бораётган эди. Маълумотларга кўра, фойдаланувчи номларини банд қилиш жараёни аллақачон бошланган, бироқ функциянинг тўлиқ ишга тушиши жорий йилнинг охирига қадар босқичма-босқич амалга оширилади. Фойдаланувчилар 3 тадан 35 тагача белгидан иборат бўлган такрорланмас номларни танлаш имкониятига эга бўладилар.

Хавфсизлик ва шахсий дахлсизлик

WhatsApp маҳсулотлар бўйича вице-президенти Алисе Невтон-Рехнинг таъкидлашича, телефон рақами жуда шахсий маълумот бўлиб, у инсон ҳаётининг кўплаб бошқа жабҳалари билан боғлиқ. Янги танишган инсонингизга ёки ҳамкасбингизга дарҳол рақам бериш ноқулайлик туғдириши мумкин. Фойдаланувчи номлари эса айнан кимга рақамингизни кўрсатишни назорат қилиш имконини беради.

Тизимнинг ўзига хос жиҳати шундаки, фойдаланувчи номлари илова ичида қидирув орқали топилмайди. Яни, сиз билан боғланмоқчи бўлган шахс сизнинг аниқ фойдаланувчи номингизни билиши шарт. Шунингдек, хавфсизликни кучайтириш мақсадида махсус "калит" ўрнатиш функцияси ҳам қўшилади — бу калитни билмаган бегона шахслар сизга хабар ёзолмайди.

Банд қилиш тартиби ва чекловлар

{13} Hisob (Akkount) > Фойдаланувчи номи (Усернаме) бўлими орқали керакли номни танлаш мумкин бўлади.

Компания 3 миллиарддан ортиқ фойдаланувчилар базасида номлар такрорланишининг олдини олиш учун ушбу банд қилиш тизимини жорий этмоқда. Агар фойдаланувчи бизнес эгаси ёки контент яратувчиси бўлса, у ўзининг Facebook ёки Instagram тармоғидаги номини WhatsApp учун ҳам сақлаб қолиши тавсия этилади.

Таъкидлаш жоизки, Telegram, Signal ва Вире каби рақобатчи мессенжерларда фойдаланувчи номлари тизими бир неча йилдан бери мавжуд. WhatsApp ушбу функцияни жорий этиш орқали ўз рақобатчилари билан дахлсизлик борасидаги фарқни ёпишга ҳаракат қилмоқда. Шунга қарамай, янги аккаунт очиш учун барибир телефон рақами талаб қилиниши ўзгаришсиз қолади.

WhatsAppMetaМессенжерТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиСунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиБугун, 21:59АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиАҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиБугун, 21:50АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди