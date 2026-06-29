Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айланди

·15·Техно
Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айланди

Сунъий интеллект моделларини баҳолаш бўйича дунёдаги энг нуфузли платформалардан бири бўлган Арена лойиҳаси тижорий фаолиятини бошлаганидан атиги саккиз ой ўтиб, йиллик даромадини 100 миллион долларга етказди. УК Беркелей тадқиқотчилари томонидан 2023-йилда асос солинган ушбу стартап қисқа вақт ичида очиқ манбали тадқиқот лойиҳасидан йирик технологик бизнес даражасига кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Арена платформаси фойдаланувчилар орасида ўзининг оммабоп рейтинг жадвали (леадербоард) билан танилган. Тизим иш тартиби оддий: фойдаланувчи бирор сўров юборади ва иккита турли модел (масалан, ChatGPT ва Claude) берган жавобларни солиштириб, қай бири яхшироқ эканини белгилайди. Бугунги кунга қадар платформада 10 миллиондан ортиқ бундай баҳолашлар амалга оширилган бўлиб, бу сунъий интеллект имкониятларини холис ўлчашда асосий мезон бўлиб хизмат қилмоқда.

Даромад манбаи ва тижорий муваффақият

Гарчи оммавий рейтинг жадвали бепул бўлса-да, компания ўтган йилнинг сентябрь ойидан бошлаб AI Эвалуатионс хизматини йўлга қўйди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу хизмат йирик лабораториялар ва корхоналарга ўз моделларининг ишлаш самарадорлиги бўйича чуқур таҳлилий маълумотларни тақдим этади. Арена асосчиси ва бош директори Анастасиос Ангелопоулоснинг сўзларига кўра, кўпчилик ҳали ҳам лойиҳани даромад келтирмайдиган очиқ манбали платформа деб ҳисоблайди, бироқ реал кўрсаткичлар бунинг аксини исботламоқда.

Компания эришган 100 миллион долларлик кўрсаткич йиллик даромад суръати (АРР) сифатида қайд этилган. Муҳими шундаки, жорий йилнинг январ ойида Арена 1,7 миллиард доллар баҳо билан инвестиция жалб қилганида, унинг йиллик даромади атиги 30 миллион долларни ташкил этган эди. Бу бир неча ой ичида даромаднинг уч баробардан кўпроққа ўсганини кўрсатади.

Рақобат ва бозор тенденциялари

Ҳозирда Арена бозорда Скале AI, Меркор ва Сурге каби инсонлар ёрдамида маълумотларни маркировка қилувчи йирик компаниялар билан рақобатлашмоқда. Сунъий интеллект ишлаб чиқувчилари ўз моделларини ўқитишдан сўнг уларни янада такомиллаштириш (пост-траининг) учун бундай хизматларга катта эҳтиёж сезмоқда. Масалан, ушбу соҳада фаолият юритувчи Меркор ва Ҳандшаке каби компанияларнинг йиллик даромади аллақачон 1 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда.

Арена платформаси нафақат матнли моделлар, балки дастурлаш (кодинг), кўриш (висион) ва тасвир яратиш каби йўналишларда ҳам рейтингларни шакллантириб боради. Яқинда жорий этилган Агент Моде функцияси эса мураккаб ва узоқ давом этадиган иш жараёнларини баҳолаш имконини беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу платформа қайси сунъий интеллект модели ҳозирда энг кучли эканини аниқлашда энг ишончли манба бўлиб қолмоқда.

АренаСунъий IntelлектСтартапТехнологияЧатбот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторБугун, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиБугун, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаБугун, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаБугун, 22:57Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди