Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айланди
Сунъий интеллект моделларини баҳолаш бўйича дунёдаги энг нуфузли платформалардан бири бўлган Арена лойиҳаси тижорий фаолиятини бошлаганидан атиги саккиз ой ўтиб, йиллик даромадини 100 миллион долларга етказди. УК Беркелей тадқиқотчилари томонидан 2023-йилда асос солинган ушбу стартап қисқа вақт ичида очиқ манбали тадқиқот лойиҳасидан йирик технологик бизнес даражасига кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Арена платформаси фойдаланувчилар орасида ўзининг оммабоп рейтинг жадвали (леадербоард) билан танилган. Тизим иш тартиби оддий: фойдаланувчи бирор сўров юборади ва иккита турли модел (масалан, ChatGPT ва Claude) берган жавобларни солиштириб, қай бири яхшироқ эканини белгилайди. Бугунги кунга қадар платформада 10 миллиондан ортиқ бундай баҳолашлар амалга оширилган бўлиб, бу сунъий интеллект имкониятларини холис ўлчашда асосий мезон бўлиб хизмат қилмоқда.
Даромад манбаи ва тижорий муваффақиятГарчи оммавий рейтинг жадвали бепул бўлса-да, компания ўтган йилнинг сентябрь ойидан бошлаб AI Эвалуатионс хизматини йўлга қўйди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу хизмат йирик лабораториялар ва корхоналарга ўз моделларининг ишлаш самарадорлиги бўйича чуқур таҳлилий маълумотларни тақдим этади. Арена асосчиси ва бош директори Анастасиос Ангелопоулоснинг сўзларига кўра, кўпчилик ҳали ҳам лойиҳани даромад келтирмайдиган очиқ манбали платформа деб ҳисоблайди, бироқ реал кўрсаткичлар бунинг аксини исботламоқда.
Компания эришган 100 миллион долларлик кўрсаткич йиллик даромад суръати (АРР) сифатида қайд этилган. Муҳими шундаки, жорий йилнинг январ ойида Арена 1,7 миллиард доллар баҳо билан инвестиция жалб қилганида, унинг йиллик даромади атиги 30 миллион долларни ташкил этган эди. Бу бир неча ой ичида даромаднинг уч баробардан кўпроққа ўсганини кўрсатади.
Рақобат ва бозор тенденциялариҲозирда Арена бозорда Скале AI, Меркор ва Сурге каби инсонлар ёрдамида маълумотларни маркировка қилувчи йирик компаниялар билан рақобатлашмоқда. Сунъий интеллект ишлаб чиқувчилари ўз моделларини ўқитишдан сўнг уларни янада такомиллаштириш (пост-траининг) учун бундай хизматларга катта эҳтиёж сезмоқда. Масалан, ушбу соҳада фаолият юритувчи Меркор ва Ҳандшаке каби компанияларнинг йиллик даромади аллақачон 1 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда.
Арена платформаси нафақат матнли моделлар, балки дастурлаш (кодинг), кўриш (висион) ва тасвир яратиш каби йўналишларда ҳам рейтингларни шакллантириб боради. Яқинда жорий этилган Агент Моде функцияси эса мураккаб ва узоқ давом этадиган иш жараёнларини баҳолаш имконини беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам ушбу платформа қайси сунъий интеллект модели ҳозирда энг кучли эканини аниқлашда энг ишончли манба бўлиб қолмоқда.
…