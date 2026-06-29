«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...

·1·Спорт
«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...

Саудия Арабистонининг гранд клубларидан бири — «Ал-Ҳилол» жорий ёзги трансфер ойнасида футбол оламини ларзага соладиган навбатдаги йирик трансферни амалга оширишга киришди.

Испаниянинг машҳур Diario SPORT нашри тарқатган хабарга кўра, Саудия клуби ўз трансфер мақсадларини бутунлай ўзгартирган. Дастлаб «Барселона» вингери Рафинья Диас Саудия чемпионатига кўчиб ўтишга жуда яқин келган эди, бироқ «Ал-Ҳилол» раҳбарияти охирги паллада эътиборини бошқа бир тирик афсонага қаратди.

Асосий нишон — Муҳаммад Салоҳ!

Ҳозирда Саудия клубининг трансфер бозоридаги бош вазифаси ва энг асосий мақсади — мисрлик суперҳужумчи Муҳаммад Салоҳни ўз таркибига қўшиб олиш ҳисобланади.

Эркин агент мақоми: Муҳаммад Салоҳ Англиянинг «Ливерпуль» клубидаги тўққиз йиллик феноменал ва зафарли фаолиятидан сўнг, Мерсисайд жамоасини эркин агент сифатида тарк этишга қарор қилган. Бу эса Саудия клубига уни трансфер пулисиз, фақатгина шахсий шартнома таклиф қилиш орқали қўлга киритиш имконини беради.

Мисрлик юлдузнинг якунланган мавсумдаги маҳсулдорлиги ҳамон юқори даражада эканини рақамлар ҳам исботлаб турибди:

Муҳаммад Салоҳнинг 2025/26 йилги мавсумдаги статистикаси:

Мусобақалар

Ўйинлар сони

Урилган голлар

Голли узатмалар

Жамоадаги мақоми

Барча турнирларда

41 та

12 та

10 та

Эркин агент (Шартномаси тугаган)

«Ал-Ҳилол» учун Салоҳнинг трансфери нафақат майдондаги кучни ошириш, балки бутун араб дунёсида клубнинг нуфузи ва брендини янги босқичга олиб чиқиш учун улкан маркетинг юриши ҳисобланади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Саудия Про-лигаси Криштиану Роналду ва Неймардан кейинги навбатдаги энг йирик мегаюлдузини кутиб олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 21:17Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиЛиверпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиБугун, 21:16Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди