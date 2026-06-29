«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...
Саудия Арабистонининг гранд клубларидан бири — «Ал-Ҳилол» жорий ёзги трансфер ойнасида футбол оламини ларзага соладиган навбатдаги йирик трансферни амалга оширишга киришди.
Испаниянинг машҳур Diario SPORT нашри тарқатган хабарга кўра, Саудия клуби ўз трансфер мақсадларини бутунлай ўзгартирган. Дастлаб «Барселона» вингери Рафинья Диас Саудия чемпионатига кўчиб ўтишга жуда яқин келган эди, бироқ «Ал-Ҳилол» раҳбарияти охирги паллада эътиборини бошқа бир тирик афсонага қаратди.
Асосий нишон — Муҳаммад Салоҳ!
Ҳозирда Саудия клубининг трансфер бозоридаги бош вазифаси ва энг асосий мақсади — мисрлик суперҳужумчи Муҳаммад Салоҳни ўз таркибига қўшиб олиш ҳисобланади.
Эркин агент мақоми: Муҳаммад Салоҳ Англиянинг «Ливерпуль» клубидаги тўққиз йиллик феноменал ва зафарли фаолиятидан сўнг, Мерсисайд жамоасини эркин агент сифатида тарк этишга қарор қилган. Бу эса Саудия клубига уни трансфер пулисиз, фақатгина шахсий шартнома таклиф қилиш орқали қўлга киритиш имконини беради.
Мисрлик юлдузнинг якунланган мавсумдаги маҳсулдорлиги ҳамон юқори даражада эканини рақамлар ҳам исботлаб турибди:
Муҳаммад Салоҳнинг 2025/26 йилги мавсумдаги статистикаси:
Мусобақалар
Ўйинлар сони
Урилган голлар
Голли узатмалар
Жамоадаги мақоми
Барча турнирларда
41 та
12 та
10 та
Эркин агент (Шартномаси тугаган)
«Ал-Ҳилол» учун Салоҳнинг трансфери нафақат майдондаги кучни ошириш, балки бутун араб дунёсида клубнинг нуфузи ва брендини янги босқичга олиб чиқиш учун улкан маркетинг юриши ҳисобланади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Саудия Про-лигаси Криштиану Роналду ва Неймардан кейинги навбатдаги энг йирик мегаюлдузини кутиб олади.
…