Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқда

·2·Дунё
Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқда

Мексиканинг Халиско штатида ўзини халқ ҳимоячиси сифатида тутаётган ниқобли шахс атрофидаги воқеалар катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда "Мексикалик Бэтмен" номи билан машҳур бўлиб улгурган номаълум шахс мотоцикл ўғирлашда гумон қилинаётганларни ушлаб, уларни калтаклаб, скотч билан кўча устунларига боғлаб кетмоқда.

Маълум қилинишича, ғайриоддий ҳодисалар Халиско штатига қарашли Лагос-де-Морено муниципалитетида кузатилмоқда. Илк ҳолат 13 июнь куни қайд этилган бўлиб, кейинги ўн кун ичида яна камида бешта шунга ўхшаш воқеа полиция томонидан расман рўйхатга олинган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотига кўра, барча ҳолатларда эркаклар мустаҳкам скотч билан чироқ устунларига боғланган ҳолда топилган. Улар ёнида эса ўғирланган бўлиши мумкин бўлган мотоцикллар қолдирилган.

Интернетда тарқалган фото ва видеоларда айрим гумондорларнинг юзига мўйлов ва мушук мўйлари чизилгани, пешонасига эса испан тилида "ўғри" маъносини англатувчи "ratero" сўзи ёзиб қўйилгани кўринади. Ҳатто бир ҳолатда икки нафар эркак бир-бирига орқама-орқа қилиб боғланган ҳолда йўл белгиси остида қолдирилган.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, сирли "Бэтмен" асосан тунги вақтда ҳаракат қилади. Бу эса унинг шахсини аниқлашни янада мушкуллаштирмоқда.

Ижтимоий тармоқларда устунларга боғланган шахслар кўпчилик томонидан жиноятчи сифатида баҳоланаётган бўлса-да, полиция уларни, аввало, тажовуз қурбонлари деб ҳисобламоқда. Шу боис мазкур ҳолатлар юзасидан алоҳида тергов ишлари олиб борилмоқда.

Халиско штати жамоат хавфсизлиги котиби Хуан Пабло Эрнандеснинг билдиришича, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ҳодисаларга алоқадор бўлиши мумкин бўлган иккита автомобилни аниқлашга муваффақ бўлган.

"Биз ушбу ҳужумларни содир этган шахсни фаол тарзда изламоқдамиз", — деди у.

Айни пайтда терговчилар бу ишларни битта одам амалга оширганми ёки унинг ортида уюшган гуруҳ турибдими, деган саволга жавоб изламоқда.

Устунларга боғлаб кетилган шахслар полиция томонидан озод қилинган ва уларга тиббий ёрдам кўрсатилган. Бироқ расмийлар ҳозирча ушбу шахсларга нисбатан мотоцикл ўғирлиги гумони бўйича алоҳида жиноий иш қўзғатилган-қўзғатилмаганига ойдинлик киритмаган.

Бу воқеалар Лагос-де-Моренода мотоцикл ўғирликлари кўпайган даврга тўғри келгани маҳаллий аҳоли орасида кескин норозиликни келтириб чиқарди. Шу сабабли "ниқобли қасоскор" ҳақидаги видео ва фотосуратлар TikTok, X ҳамда Instagram платформаларида тез суръатларда оммалашди.

Айрим фойдаланувчилар уни ҳуқуқ-тартибот тизими ожиз қолган жойда адолат ўрнатаётган қаҳрамон сифатида баҳоламоқда. Бироқ инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари бундай ўзбошимчалик билан жазо бериш амалиёти хавфли оқибатларга олиб келиши, зўравонликни янада кучайтириши ва суд-ҳуқуқ тизимига бўлган ишончни сусайтириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Ҳозирча полиция сирли "Мексикалик Бэтмен"ни қидириш ва воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиНеймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиБугун, 22:04Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиБугун, 20:03Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКаримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиБугун, 19:42Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиГерманиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 19:22Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиСингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди