Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқда
Мексиканинг Халиско штатида ўзини халқ ҳимоячиси сифатида тутаётган ниқобли шахс атрофидаги воқеалар катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда "Мексикалик Бэтмен" номи билан машҳур бўлиб улгурган номаълум шахс мотоцикл ўғирлашда гумон қилинаётганларни ушлаб, уларни калтаклаб, скотч билан кўча устунларига боғлаб кетмоқда.
Маълум қилинишича, ғайриоддий ҳодисалар Халиско штатига қарашли Лагос-де-Морено муниципалитетида кузатилмоқда. Илк ҳолат 13 июнь куни қайд этилган бўлиб, кейинги ўн кун ичида яна камида бешта шунга ўхшаш воқеа полиция томонидан расман рўйхатга олинган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотига кўра, барча ҳолатларда эркаклар мустаҳкам скотч билан чироқ устунларига боғланган ҳолда топилган. Улар ёнида эса ўғирланган бўлиши мумкин бўлган мотоцикллар қолдирилган.
Интернетда тарқалган фото ва видеоларда айрим гумондорларнинг юзига мўйлов ва мушук мўйлари чизилгани, пешонасига эса испан тилида "ўғри" маъносини англатувчи "ratero" сўзи ёзиб қўйилгани кўринади. Ҳатто бир ҳолатда икки нафар эркак бир-бирига орқама-орқа қилиб боғланган ҳолда йўл белгиси остида қолдирилган.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, сирли "Бэтмен" асосан тунги вақтда ҳаракат қилади. Бу эса унинг шахсини аниқлашни янада мушкуллаштирмоқда.
Ижтимоий тармоқларда устунларга боғланган шахслар кўпчилик томонидан жиноятчи сифатида баҳоланаётган бўлса-да, полиция уларни, аввало, тажовуз қурбонлари деб ҳисобламоқда. Шу боис мазкур ҳолатлар юзасидан алоҳида тергов ишлари олиб борилмоқда.
Халиско штати жамоат хавфсизлиги котиби Хуан Пабло Эрнандеснинг билдиришича, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу ҳодисаларга алоқадор бўлиши мумкин бўлган иккита автомобилни аниқлашга муваффақ бўлган.
"Биз ушбу ҳужумларни содир этган шахсни фаол тарзда изламоқдамиз", — деди у.
Айни пайтда терговчилар бу ишларни битта одам амалга оширганми ёки унинг ортида уюшган гуруҳ турибдими, деган саволга жавоб изламоқда.
Устунларга боғлаб кетилган шахслар полиция томонидан озод қилинган ва уларга тиббий ёрдам кўрсатилган. Бироқ расмийлар ҳозирча ушбу шахсларга нисбатан мотоцикл ўғирлиги гумони бўйича алоҳида жиноий иш қўзғатилган-қўзғатилмаганига ойдинлик киритмаган.
Бу воқеалар Лагос-де-Моренода мотоцикл ўғирликлари кўпайган даврга тўғри келгани маҳаллий аҳоли орасида кескин норозиликни келтириб чиқарди. Шу сабабли "ниқобли қасоскор" ҳақидаги видео ва фотосуратлар TikTok, X ҳамда Instagram платформаларида тез суръатларда оммалашди.
Айрим фойдаланувчилар уни ҳуқуқ-тартибот тизими ожиз қолган жойда адолат ўрнатаётган қаҳрамон сифатида баҳоламоқда. Бироқ инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари бундай ўзбошимчалик билан жазо бериш амалиёти хавфли оқибатларга олиб келиши, зўравонликни янада кучайтириши ва суд-ҳуқуқ тизимига бўлган ишончни сусайтириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Ҳозирча полиция сирли "Мексикалик Бэтмен"ни қидириш ва воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.
…