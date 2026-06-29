ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилди

·25·Спорт
ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилди

Чехия футбол ассоциацияси миллий терма жамоа бош мураббийи Мирослав Коубек лавозимини тарк этганини расман эълон қилди. Қайд этилишича, томонлар ўзаро келишувга кўра шартномани бекор қилишган. Мураббийнинг кетишига жамоанинг Жаҳон чемпионати — 2026 мусобақасидаги омадсиз иштироки сабаб бўлди.

20 йиллик тарихий натижа ва қисқа муддатли парвоз

Мирослав Коубек Чехия терма жамоаси бошқарувига яқиндагина — 2025 йилнинг декабрь ойида келган эди. У қисқа вақт ичида мамлакатда ҳақиқий қаҳрамонга айланишга улгурганди:

Тарихий ютуқ: Коубек қўл остида чехияликлар плей-офф босқичида Ирландия ва Дания терма жамоаларини мағлуб этиб, маҳаллий мухлислар учун орзуга айланган, нақд 20 йил кутилган ЖЧ йўлланмасини қўлга киритишган эди.

Мундиалдаги ҳалокат: 3 ўйинда 1 очко

Бироқ, орзу қилинган Жаҳон чемпионатининг ўзида Чехия терма жамоасининг ишлари мутлақо юришмади. Жамоа гуруҳ босқичида кучсиз ўйин кўрсатиб, мухлислар ҳафсаласини пир қилди. Улар учта ўйинда атиги 1 очко жамғариб, турнир билан эрта хайрлашишди.

Чехиянинг гуруҳдаги натижалари билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:

Тур

Рақиб терма жамоаси

Ҳисоб

Натижа

1-тур

Жанубий Корея

1:2

Мағлубият

2-тур

ЖАР (Жанубий Африка)

1:1

Дуранг

3-тур

Мексика

0:3

Мағлубият

Гуруҳдаги ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, Чехия футбол раҳбарияти Коубек билан ҳамкорликни давом эттирмасликка қарор қилди. Минтақада катта шов-шув ва умидлар билан бошланган қисқа муддатли «Коубек эраси» ЖЧдаги ҳалокатли натижа билан якун топди. Энди Чехия терма жамоаси янги давр ва янги бош мураббий қидиришга мажбур.

ЧехияМирослав КоубекИрландияДанияМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаБугун, 23:1269,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Бугун, 23:02Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаАрсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаБугун, 22:34Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди