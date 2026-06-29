ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилди
Чехия футбол ассоциацияси миллий терма жамоа бош мураббийи Мирослав Коубек лавозимини тарк этганини расман эълон қилди. Қайд этилишича, томонлар ўзаро келишувга кўра шартномани бекор қилишган. Мураббийнинг кетишига жамоанинг Жаҳон чемпионати — 2026 мусобақасидаги омадсиз иштироки сабаб бўлди.
20 йиллик тарихий натижа ва қисқа муддатли парвоз
Мирослав Коубек Чехия терма жамоаси бошқарувига яқиндагина — 2025 йилнинг декабрь ойида келган эди. У қисқа вақт ичида мамлакатда ҳақиқий қаҳрамонга айланишга улгурганди:
Тарихий ютуқ: Коубек қўл остида чехияликлар плей-офф босқичида Ирландия ва Дания терма жамоаларини мағлуб этиб, маҳаллий мухлислар учун орзуга айланган, нақд 20 йил кутилган ЖЧ йўлланмасини қўлга киритишган эди.
Мундиалдаги ҳалокат: 3 ўйинда 1 очко
Бироқ, орзу қилинган Жаҳон чемпионатининг ўзида Чехия терма жамоасининг ишлари мутлақо юришмади. Жамоа гуруҳ босқичида кучсиз ўйин кўрсатиб, мухлислар ҳафсаласини пир қилди. Улар учта ўйинда атиги 1 очко жамғариб, турнир билан эрта хайрлашишди.
Чехиянинг гуруҳдаги натижалари билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:
Тур
Рақиб терма жамоаси
Ҳисоб
Натижа
1-тур
Жанубий Корея
1:2
Мағлубият
2-тур
ЖАР (Жанубий Африка)
1:1
Дуранг
3-тур
Мексика
0:3
Мағлубият
Гуруҳдаги ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, Чехия футбол раҳбарияти Коубек билан ҳамкорликни давом эттирмасликка қарор қилди. Минтақада катта шов-шув ва умидлар билан бошланган қисқа муддатли «Коубек эраси» ЖЧдаги ҳалокатли натижа билан якун топди. Энди Чехия терма жамоаси янги давр ва янги бош мураббий қидиришга мажбур.
…