Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилди

·30·Техно
Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилди

Буюк Британия суд тизимида ҳуқуқшунослик тарихидаги энг муҳим воқеалардан бири юз берди. Гарфиелд AI юридик компанияси деярли тўлиқ сунъий интеллект (СИ) томонидан тайёрланган иш бўйича суд ғалабасига эришилганини маълум қилди. Бу тизим ҳуқуқий низо бўйича барча мураккаб тайёргарлик ишларини мустақил бажариб, якунда даъвогарнинг ғалабасини таъминлаган дунёдаги илк маълум ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур суд иши кадрлар бўйича мутахассис Тамирес Камал Такидирнинг ўз иш берувчисидан 7 минг фунт стерлинг миқдоридаги қарздорликни ундириш ҳаракати билан боғлиқ эди. Даъвогарнинг сўзларига кўра, анъанавий адвокатларга мурожаат қилиш иқтисодий жиҳатдан фойдасиз бўлган, чунки хизмат ҳақи ундирилиши кутилаётган суммадан ошиб кетиши мумкин эди. Бунинг ўрнига у Гарфиелд AI хизматидан фойдаланиб, ҳужжатларни тайёрлаш учун бор-йўғи 400 фунт стерлинг сарфлади.

СИ қандай вазифаларни бажарди?

Гарфиелд AI томонидан ишлаб чиқилган тизим одатда кичик юристлар ва адвокат ёрдамчилари бажарадиган улкан ҳажмдаги ишларни ўз зиммасига олди. ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект қуйидаги жараёнларни амалга оширган:

  • Даъво аризалари ва процессуал материалларни шакллантириш;
  • Жавобгарнинг қарши даъвосини таҳлил қилиш;
  • Исботлар базасини тўплаш ва тизимлаштириш;
  • Тўртта гувоҳлик кўрсатмасини тайёрлаш.
Лондоннинг Уондсворт тумани округ судида бўлиб ўтган уч соатлик мажлис учун барча ҳужжатлар айнан СИ томонидан йиғилган. Гарчи суд залида мижоз манфаатларини адвокат Доминик Ли ҳимоя қилган бўлса-да, у тизимнинг ишни ўта аниқлик ва самарадорлик билан тайёрлаганини алоҳида таъкидлади. Адвокатнинг фикрича, жонли мулоқот ва нутқ маҳорати ҳали ҳам инсон ихтиёрида қолса-да, техник тайёргарликда СИ тенгсиздир.

Гарфиелд AI асосчиларидан бири Филип Янгнинг таъкидлашича, ушбу қарор одил судловдан фойдаланиш имкониятини оширишда бурилиш нуқтаси бўлади. Ҳар йили минглаб кичик корхоналар ва мустақил мутахассислар юристларнинг қимматлиги сабабли ўз ҳақларини талаб қилишдан воз кечишади. Янги технология эса бу тўсиқни олиб ташлайди.

Қайд этиш жоизки, Гарфиелд AI компанияси 2025-йил апрель ойида Британия юридик хизматларни тартибга солиш бошқармасидан расмий лицензия олган. Платформа асосан 30 фунтдан 10 минг фунтгача бўлган кичик фуқаролик низоларига ихтисослашган. Бу оддий чат-ботлардан фарқли ўлароқ, инглиз ҳуқуқи нормалари ва махсус процедуралар асосида ўқитилган профессионал рақамли юристдир.

Ушбу муваффақият яқинда йирик юридик фирмалар билан боғлиқ бўлган СИ хатоларидан кейин соҳа ишончини қайта тикламоқда. Агар бундай тизимлар ўзининг ишончлилигини исботлашда давом этса, яқин келажакда кичик бизнес ва жисмоний шахслар учун ҳуқуқий ҳимоя бир неча баробар арзонлашиши ва оммалашиши кутилмоқда.

Сунъий IntelлектГарфиелд AIСудТехнологияБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиБугун, 22:00АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиАҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиБугун, 21:50АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди