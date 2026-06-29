Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилди
Буюк Британия суд тизимида ҳуқуқшунослик тарихидаги энг муҳим воқеалардан бири юз берди. Гарфиелд AI юридик компанияси деярли тўлиқ сунъий интеллект (СИ) томонидан тайёрланган иш бўйича суд ғалабасига эришилганини маълум қилди. Бу тизим ҳуқуқий низо бўйича барча мураккаб тайёргарлик ишларини мустақил бажариб, якунда даъвогарнинг ғалабасини таъминлаган дунёдаги илк маълум ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур суд иши кадрлар бўйича мутахассис Тамирес Камал Такидирнинг ўз иш берувчисидан 7 минг фунт стерлинг миқдоридаги қарздорликни ундириш ҳаракати билан боғлиқ эди. Даъвогарнинг сўзларига кўра, анъанавий адвокатларга мурожаат қилиш иқтисодий жиҳатдан фойдасиз бўлган, чунки хизмат ҳақи ундирилиши кутилаётган суммадан ошиб кетиши мумкин эди. Бунинг ўрнига у Гарфиелд AI хизматидан фойдаланиб, ҳужжатларни тайёрлаш учун бор-йўғи 400 фунт стерлинг сарфлади.
СИ қандай вазифаларни бажарди?Гарфиелд AI томонидан ишлаб чиқилган тизим одатда кичик юристлар ва адвокат ёрдамчилари бажарадиган улкан ҳажмдаги ишларни ўз зиммасига олди. ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллект қуйидаги жараёнларни амалга оширган:
- Даъво аризалари ва процессуал материалларни шакллантириш;
- Жавобгарнинг қарши даъвосини таҳлил қилиш;
- Исботлар базасини тўплаш ва тизимлаштириш;
- Тўртта гувоҳлик кўрсатмасини тайёрлаш.
Гарфиелд AI асосчиларидан бири Филип Янгнинг таъкидлашича, ушбу қарор одил судловдан фойдаланиш имкониятини оширишда бурилиш нуқтаси бўлади. Ҳар йили минглаб кичик корхоналар ва мустақил мутахассислар юристларнинг қимматлиги сабабли ўз ҳақларини талаб қилишдан воз кечишади. Янги технология эса бу тўсиқни олиб ташлайди.
Қайд этиш жоизки, Гарфиелд AI компанияси 2025-йил апрель ойида Британия юридик хизматларни тартибга солиш бошқармасидан расмий лицензия олган. Платформа асосан 30 фунтдан 10 минг фунтгача бўлган кичик фуқаролик низоларига ихтисослашган. Бу оддий чат-ботлардан фарқли ўлароқ, инглиз ҳуқуқи нормалари ва махсус процедуралар асосида ўқитилган профессионал рақамли юристдир.
Ушбу муваффақият яқинда йирик юридик фирмалар билан боғлиқ бўлган СИ хатоларидан кейин соҳа ишончини қайта тикламоқда. Агар бундай тизимлар ўзининг ишончлилигини исботлашда давом этса, яқин келажакда кичик бизнес ва жисмоний шахслар учун ҳуқуқий ҳимоя бир неча баробар арзонлашиши ва оммалашиши кутилмоқда.
…