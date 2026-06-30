Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлди

·0·Спорт
Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлди

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида Германия ҳамда Парагвай терма жамоалари тўқнаш келади. 1/16 финал доирасидаги учрашув бугун соат 01:30 да Бостондаги «Фоксборо» стадионида ўтказилади. Юлиан Нагельсманн Германияни 4-2-3-1, Густаво Альфаро эса Парагвайни 4-5-1 схемасида майдонга туширади. Дарвозаларни Мануэль Нойер ва Орландо Хиль қўриқлайди.

Германиянинг ҳимоя чизиғидан Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жонатан Та ва Натаниэл Браун жой олган. Таянч ярим ҳимояда Феликс Нмеча билан Александр Павлович ўйнайди.

Ҳужумларни ташкил этиш вазифаси Лерой Зане, Дениз Ундав ва Флориан Вирц зиммасига юклатилган. Кай Ҳаверц эса энг олдинги чизиқда ҳаракат қилади.

Германия таркиби

• Мануэль Нойер
• Йозуа Киммих
• Антонио Рюдигер
• Жонатан Та
• Натаниэл Браун
• Феликс Нмеча
• Александр Павлович
• Лерой Зане
• Дениз Ундав
• Флориан Вирц
• Кай Ҳаверц

Захирада Жамал Мусиала, Леон Горецка, Ник Вольтемаде, Максимилиан Байер, Паскаль Гросс, Давид Раум ва бошқа футболчилар бор.

Парагвай таркибида Хулио Энсисо, Мигель Альмирон ва Андрес Кубас каби футболчилар асосий таркибдан ўрин олган. Жамоанинг ягона ҳужумчиси сифатида Габриэль Авалос майдонга тушади.

Парагвай таркиби

• Орландо Хиль
• Хуниор Алонсо
• Хосе Канале
• Густаво Гомес
• Хуан Касерес
• Хулио Энсисо
• Матиас Галарса
• Андрес Кубас
• Дамиан Бобадилья
• Мигель Альмирон
• Габриэль Авалос

Парагвай захирасида Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Рамон Соса, Антонио Санабрия, Алекс Арсе ва Исидро Питта каби футболчилар учрашувга қўшилишга тайёр.

Германия тўп назорати ва қанотлар орқали ҳужум қилишга уринса, Парагвай марказни зич ёпиб, қарши ҳужумларга таянишни режалаштирган. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига чиқади.

ГерманияПарагвайМануэль НойерКай ҲаверцХулио ЭнсисоГабриэль Авалос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиЖоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиБугун, 00:19Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиБугун, 00:14Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБугун, 00:03Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди