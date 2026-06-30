Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлди
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида Германия ҳамда Парагвай терма жамоалари тўқнаш келади. 1/16 финал доирасидаги учрашув бугун соат 01:30 да Бостондаги «Фоксборо» стадионида ўтказилади. Юлиан Нагельсманн Германияни 4-2-3-1, Густаво Альфаро эса Парагвайни 4-5-1 схемасида майдонга туширади. Дарвозаларни Мануэль Нойер ва Орландо Хиль қўриқлайди.
Германиянинг ҳимоя чизиғидан Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жонатан Та ва Натаниэл Браун жой олган. Таянч ярим ҳимояда Феликс Нмеча билан Александр Павлович ўйнайди.
Ҳужумларни ташкил этиш вазифаси Лерой Зане, Дениз Ундав ва Флориан Вирц зиммасига юклатилган. Кай Ҳаверц эса энг олдинги чизиқда ҳаракат қилади.
Германия таркиби
• Мануэль Нойер
• Йозуа Киммих
• Антонио Рюдигер
• Жонатан Та
• Натаниэл Браун
• Феликс Нмеча
• Александр Павлович
• Лерой Зане
• Дениз Ундав
• Флориан Вирц
• Кай Ҳаверц
Захирада Жамал Мусиала, Леон Горецка, Ник Вольтемаде, Максимилиан Байер, Паскаль Гросс, Давид Раум ва бошқа футболчилар бор.
Парагвай таркибида Хулио Энсисо, Мигель Альмирон ва Андрес Кубас каби футболчилар асосий таркибдан ўрин олган. Жамоанинг ягона ҳужумчиси сифатида Габриэль Авалос майдонга тушади.
Парагвай таркиби
• Орландо Хиль
• Хуниор Алонсо
• Хосе Канале
• Густаво Гомес
• Хуан Касерес
• Хулио Энсисо
• Матиас Галарса
• Андрес Кубас
• Дамиан Бобадилья
• Мигель Альмирон
• Габриэль Авалос
Парагвай захирасида Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Рамон Соса, Антонио Санабрия, Алекс Арсе ва Исидро Питта каби футболчилар учрашувга қўшилишга тайёр.
Германия тўп назорати ва қанотлар орқали ҳужум қилишга уринса, Парагвай марказни зич ёпиб, қарши ҳужумларга таянишни режалаштирган. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига чиқади.
…