Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказади
Англиянинг Манчестер Сити клуби янги мавсум олдидан кутилмаган ва жиддий муаммога дуч келди. Жамоанинг асосий таянч ярим ҳимоячиси ва ўйин ташкилотчиси Родри сирли жароҳати сабабли операция қилиниши маълум бўлди. Бу ҳолат клубнинг янги бош мураббийи Энзо Мареска учун дастлабки катта синов бўлиши кутилмоқда, чунки испаниялик юлдуз 2026-27-йилги мавсумнинг стартини ўтказиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби ҳисобланган Родри анча вақтдан бери ўзини безовта қилаётган, аммо тафсилотлари очиқланмаган жароҳатини даволаш учун пичоқ остига ётишга мажбур. Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча жароҳатнинг аниқ табиатини сир тутмоқда, бироқ жарроҳлик амалиёти АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионати якунлангач амалга оширилиши режалаштирилган.
Ушбу муддат Родри учун янги мураббий Энзо Мареска қўл остидаги илк йиғинларни ва мавсумолди тайёргарлик жараёнини тўлиқ ўтказиб юборишини англатади. Челси клубидан қайтиб келган италиялик мутахассис учун жамоанинг энг муҳим фигураларидан бирисиз иш бошлаш кадрлар масаласида катта бошоғриқ туғдириши тайин. Родри майдон марказидаги интизом ва мувозанатни таъминловчи асосий куч ҳисобланади.
Мареска учун янги чақириқЭнзо Мареска ўз тайинловидан сўнг берган интервюсида клубни яхши билишини ва бу ерда ишлаш катта шараф эканини таъкидлаган эди. "Манчестер Сити — инновацион ва ҳар бир қадами режалаштирилган ажойиб клуб. Мураббий учун бундай тизимда ишлаш орзудир. Биз ғалаба қозонишни ва чиройли футбол намойиш этишни истаймиз", — деган эди мураббий. Бироқ Родри каби етакчининг сафдан чиқиши унинг тактик режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади.
Жароҳат билан боғлиқ хабарлар Родрининг клубдаги келажаги сўроқ остида турган паллада пайдо бўлди. Испаниялик футболчининг амалдаги шартномаси якунланишига 12 ой вақт қолган ва янги битим бўйича музокаралар ҳозирча тўхтаб қолган. Бу вазият Европа грандлари, хусусан Реал Мадрид эътиборини тортмоқда. Goal.com хабарига кўра, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтаришга жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Агар шартнома масаласи январ ойига қадар ҳал этилмаса, Родри бошқа клублар билан дастлабки келишувни имзолаш ҳуқуқига эга бўлади. Реал Мадрид сафига ўтиш у учун собиқ жамоадоши Бернардо Силва билан яна бир жамоада тўп суриш имкониятини бериши мумкин. Эслатиб ўтамиз, португалиялик юлдуз яқинда Жозе Моуринью бошқараётган Лос Бланкос сафига қўшилган эди.
Манчестер Сити таркибида нафақат Родри, балки ҳимоячи Натан Аке билан боғлиқ шартнома муаммолари ҳам мавжуд. Унинг ҳам битими якунига етиб бормоқда. Клуб раҳбарияти янги мавсум бошланишидан олдин ҳам таркибдаги жароҳатлар, ҳам етакчи футболчиларнинг трансфер масалаларини ҳал қилиши лозим бўлади. Родрининг йўқлиги эса жамоанинг ўйин услубига сезиларли таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
…