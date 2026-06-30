Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказади

·0·Спорт
Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказади

Англиянинг Манчестер Сити клуби янги мавсум олдидан кутилмаган ва жиддий муаммога дуч келди. Жамоанинг асосий таянч ярим ҳимоячиси ва ўйин ташкилотчиси Родри сирли жароҳати сабабли операция қилиниши маълум бўлди. Бу ҳолат клубнинг янги бош мураббийи Энзо Мареска учун дастлабки катта синов бўлиши кутилмоқда, чунки испаниялик юлдуз 2026-27-йилги мавсумнинг стартини ўтказиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби ҳисобланган Родри анча вақтдан бери ўзини безовта қилаётган, аммо тафсилотлари очиқланмаган жароҳатини даволаш учун пичоқ остига ётишга мажбур. Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча жароҳатнинг аниқ табиатини сир тутмоқда, бироқ жарроҳлик амалиёти АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионати якунлангач амалга оширилиши режалаштирилган.

Ушбу муддат Родри учун янги мураббий Энзо Мареска қўл остидаги илк йиғинларни ва мавсумолди тайёргарлик жараёнини тўлиқ ўтказиб юборишини англатади. Челси клубидан қайтиб келган италиялик мутахассис учун жамоанинг энг муҳим фигураларидан бирисиз иш бошлаш кадрлар масаласида катта бошоғриқ туғдириши тайин. Родри майдон марказидаги интизом ва мувозанатни таъминловчи асосий куч ҳисобланади.

Мареска учун янги чақириқ

Энзо Мареска ўз тайинловидан сўнг берган интервюсида клубни яхши билишини ва бу ерда ишлаш катта шараф эканини таъкидлаган эди. "Манчестер Сити — инновацион ва ҳар бир қадами режалаштирилган ажойиб клуб. Мураббий учун бундай тизимда ишлаш орзудир. Биз ғалаба қозонишни ва чиройли футбол намойиш этишни истаймиз", — деган эди мураббий. Бироқ Родри каби етакчининг сафдан чиқиши унинг тактик режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади.

Жароҳат билан боғлиқ хабарлар Родрининг клубдаги келажаги сўроқ остида турган паллада пайдо бўлди. Испаниялик футболчининг амалдаги шартномаси якунланишига 12 ой вақт қолган ва янги битим бўйича музокаралар ҳозирча тўхтаб қолган. Бу вазият Европа грандлари, хусусан Реал Мадрид эътиборини тортмоқда. Goal.com хабарига кўра, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтаришга жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Агар шартнома масаласи январ ойига қадар ҳал этилмаса, Родри бошқа клублар билан дастлабки келишувни имзолаш ҳуқуқига эга бўлади. Реал Мадрид сафига ўтиш у учун собиқ жамоадоши Бернардо Силва билан яна бир жамоада тўп суриш имкониятини бериши мумкин. Эслатиб ўтамиз, португалиялик юлдуз яқинда Жозе Моуринью бошқараётган Лос Бланкос сафига қўшилган эди.

Манчестер Сити таркибида нафақат Родри, балки ҳимоячи Натан Аке билан боғлиқ шартнома муаммолари ҳам мавжуд. Унинг ҳам битими якунига етиб бормоқда. Клуб раҳбарияти янги мавсум бошланишидан олдин ҳам таркибдаги жароҳатлар, ҳам етакчи футболчиларнинг трансфер масалаларини ҳал қилиши лозим бўлади. Родрининг йўқлиги эса жамоанинг ўйин услубига сезиларли таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Манчестер СитиРодриЭнзо МарескаРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиЖоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиБугун, 00:19Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиБугун, 00:14Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБугун, 00:03Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаКеча, 23:1269,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Кеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди