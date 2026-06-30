Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклланди

·0·Техно
Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклланди

АҚШнинг Anthropic компанияси ўзининг Claude сунъий интеллект ботидан Хитой фойдаланувчилари фойдаланишини қатъий чеклашга уринаётган бир пайтда, ушбу мамлакатда тақиқларни четлаб ўтишнинг кенг кўламли яширин экотизими юзага келди. Виред нашри ўтказган суриштирув натижаларига кўра, тайёр аккаунтлар савдоси, сохта шахслар ва махсус воситачи сервислар орқали Claude тизимига кириш хизматлари Хитой технологик бозорининг ажралмас қисмига айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Anthropic компанияси OpenAI собиқ ходимлари томонидан асос солинган бўлиб, у хавфсизлик сиёсатига ўта жиддий ёндашиши билан танилган. Компания Хитойлик фойдаланувчилар учун расмий киришни ёпиб қўйган ва фақатгина геоблокировка ёки ИП-манзилларни текшириш билан чекланиб қолмаяпти. Улар VPN ва прокси ишлатаётган шубҳали профилларни фаол равишда блокламоқда, ҳатто яқинда Персона сервиси орқали давлат ҳужжатлари ёрдамида шахсни тасдиқлашни талаб қила бошлади.

Тақиқларни четлаб ўтиш усуллари ва "транзит станциялар"

Бироқ, Хитойлик фойдаланувчилар бу тўсиқларни айланиб ўтишнинг самарали йўлларини топишган. Энг оддий схема хорижий телефон рақамлари ва тўлов карталаридан фойдаланиш бўлса, мураккаброқ усуллар Таобао, Хианю ва Telegram каналларида тайёр верификациядан ўтган аккаунтларни сотиб олишни ўз ичига олади. Кибержиноятчилик бўйича мутахассислар Claude Pro ва Claude Max обуналарига бўлган талаб қора бозорда барқарор ўсишини қайд этишмоқда.

Айниқса, "транзит станциялар" (релай статионс) деб аталувчи сервислар оммалашган. Ушбу платформалар Claude расман ишлайдиган мамлакатларда жойлашган бўлиб, Anthropic компаниясининг API хизматига корпоратив кириш ҳуқуқини сотиб олади ва сўнгра уни Хитой ичидаги фойдаланувчиларга қайта сотади. Мижоз учун бу оддий чат интерфейси каби кўринади: сўров маҳаллий сайтга юборилади, у ердан оралиқ сервер орқали Claude тизимига боради ва жавоб қайтади.

Дастурчилар ва технологик компаниялар ходимлари орасида Claude модели маҳаллий DeepSeek ёки Z.ai каби аналоглардан кўра кўпроқ қадрланади. Оксфорд университети тадқиқотчиси Зилан Қианнинг сўзларига кўра, хитойлик мутахассислар миллий тил моделларининг АҚШ ишланмаларидан, айниқса дастурлаш масалаларида, 6 ойдан 9 ойгача ортда қолаётганини таъкидлашади. Шу сабабли, мураккаб IT-лойиҳалар учун Claude Коде ва шунга ўхшаш воситалар ҳаётий заруратга айланган.

Геосиёсий рақобат ва хавфсизлик масалалари

АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик совуқ уруш фонида, Anthropic раҳбари Dario Amodei хитойлик компанияларнинг илғор моделларга киришини миллий хавфсизликка таҳдид деб атади. Унинг фикрича, Хитой компаниялари Claude жавобларидан ўз моделларини ўқитиш (дистиллация усули) учун фойдаланиши мумкин. Яқинда Anthropic ҳатто Хитойнинг Алибаба гигантини шундай амалиётда очиқчасига айблаб чиқди.

Қизиғи шундаки, киритилган чекловлар фақат янги айланма йўлларнинг пайдо бўлишига туртки бермоқда. Ҳужжат орқали шахсни тасдиқлаш талаби қўйилгач, бозорда аллақачон верификациядан ўтган "рақамли шахслар" савдоси авж олди. Бу ҳолат глобал статистикани ҳам чалкаштириб юбормоқда. Масалан, 6 миллион аҳолиси бўлган Сингапур Claude тизимидан фойдаланиш бўйича дунёда етакчилар қаторида туради, экспертлар эса бу трафикнинг катта қисми аслида Хитойдан келаётганига ишонишади.

AnthropicClaudeХитойСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиКеча, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКеча, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаКеча, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди