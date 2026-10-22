Селтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Селтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги СелтикСельта Виго учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Селтик бошланғич таркиби: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 8. Нигрен Б., 19. Османд С., 5. Скейлс Л., 63. Тирни К.

Селтик захирадагилари: 49. Форрест Дж., 61. Ҳейни Ж., 9. Хог К., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Соренсен О., 17. Тунекти С.

Селтик бош мураббийи: О'Нил Ма.

Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М., 23. Альварес Х., 10. Аспас И. (капитан), 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Сельта Виго захирадагилари: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 1. Байындыр А., 24. Дриуеш К., 11. Дуран П., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго Й., 35. Милья Г., 6. Мориба И., 19. Сведберг В.

Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.

СелтикСельта ВигоЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Бенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матнБенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн18 октябр 18:11Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришдиЕвропа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди16 октябр 06:37Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлди3 август 22:27“Астон Вилла” Оскар Мингесани эркин агент сифатида олмоқчи“Астон Вилла” Оскар Мингесани эркин агент сифатида олмоқчи29 май 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди