Селтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Селтик — Сельта Виго учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Селтик бошланғич таркиби: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 8. Нигрен Б., 19. Османд С., 5. Скейлс Л., 63. Тирни К.
Селтик захирадагилари: 49. Форрест Дж., 61. Ҳейни Ж., 9. Хог К., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Соренсен О., 17. Тунекти С.
Селтик бош мураббийи: О'Нил Ма.
Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М., 23. Альварес Х., 10. Аспас И. (капитан), 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.
Сельта Виго захирадагилари: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 1. Байындыр А., 24. Дриуеш К., 11. Дуран П., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго Й., 35. Милья Г., 6. Мориба И., 19. Сведберг В.
Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.
Изоҳлар 0
…