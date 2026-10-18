Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн

·16·Спорт
Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Сельта ВигоАлавес учрашуви 18 октябр, 19:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 20. Родригес Х., 18. Лаго Й., 21. Касерес С., 23. Альварес Х. (капитан), 30. Бурсио Х., 6. Мориба И., 5. Каррейра С., 24. Дриуеш К., 9. Жутгла Ф., 19. Сведберг В.

Сельта Виго захирадагилари: 3. Алонсо М., 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас И., 1. Байындыр А., 4. Файе А., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 15. Нуньес А., 17. Руэда Х., 25. Виллар И.

Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.

Алавес бошланғич таркиби: 1. Сивера А., 16. Коски В., 14. Теналья Н., 2. Валентини Н., 17. Джонни Отто, 21. Реббах А., 19. Ибаньес П., 8. Бланко А., 10. Аленья К., 11. Мартинес Т., 15. Бойе Л.

Алавес захирадагилари: 24. Диалло Селу М., 9. Диас М., 6. Гевара А., 20. Манас А., 12. Новоа Рамос Х., 27. Олаис Х., 23. Протесони К., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 4. Суарес Д., 31. Свидерски Г., 3. Юси.

Алавес бош мураббийи: Санчес Флорес К.

Сельта ВигоАлавесИспания Ла Лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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