Райо Вальекано — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Райо Вальекано — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Райо Вальекано — Сельта Виго учрашуви 31 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Райо Вальекано бошланғич таркиби: 25. Аудеро Э., 10. Камельо С., 19. де Фрутос Х., 4. Диас П., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 17. Педроса А., 2. Рациу А., 15. Садик М., 23. Валентин О.

Райо Вальекано захирадагилари: 9. Алемао, 20. Баллиу И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 22. Фернандес П., 11. Нтека Р., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 33. Вертрауд Ж.

Райо Вальекано бош мураббийи: Сан-Хосе Б.

Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 23. Альварес Х. (капитан), 21. Касерес С., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго Й., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.

Райо ВальеканоСельта ВигоИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сельта Виго — Бетис: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Бетис: таркиблар ва жонли матн25 октябр 19:05Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн18 октябр 18:11Райо Вальекано — Эльче: таркиблар ва жонли матнРайо Вальекано — Эльче: таркиблар ва жонли матн24 октябр 15:48Хетафе — Райо Вальекано: таркиблар ва жонли матнХетафе — Райо Вальекано: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:57Селтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матнСелтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:58Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози