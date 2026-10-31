Райо Вальекано — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Райо Вальекано — Сельта Виго учрашуви 31 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Райо Вальекано бошланғич таркиби: 25. Аудеро Э., 10. Камельо С., 19. де Фрутос Х., 4. Диас П., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 17. Педроса А., 2. Рациу А., 15. Садик М., 23. Валентин О.
Райо Вальекано захирадагилари: 9. Алемао, 20. Баллиу И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 22. Фернандес П., 11. Нтека Р., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 33. Вертрауд Ж.
Райо Вальекано бош мураббийи: Сан-Хосе Б.
Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 23. Альварес Х. (капитан), 21. Касерес С., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго Й., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.
Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.
Изоҳлар 0
…