Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Сельта Виго — Ювентус учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго Й., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.

Сельта Виго захирадагилари: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас И., 1. Байындыр А., 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 24. Дриуеш К., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 35. Милья Г., 15. Нуньес А.

Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У. (капитан), 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Ювентус захирадагилари: 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 31. Гонсалес Н., 9. Коло Муани Р., 26. Лукуми Ж., 33. Нето, 23. Пинсольо К.

Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.