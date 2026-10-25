Сельта Виго — Бетис: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Сельта Виго — Бетис учрашуви 25 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 11. Дуран П., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго Й., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.
Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.
Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 7. Антони, 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 22. Иско (капитан), 3. Льоренте Д., 4. Натан, 12. Ортис А., 21. Рока М.
Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
22
Бурчак зарбаси жарима майдончаси ичига узатилди ва Натан (Бетис) уни кучли зарба билан дарвоза томон йўллади, аммо тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго дарвозабони ўйинни зарба билан бошлайди.
21
Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Бетис бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
21
Абде Эззалзули (Бетис) қандай имкониятни бой берди! У жарима майдони ичида ўзига бўш жой яратди ва дарвозанинг чап томонига кучли зарба йўллади, аммо Ионут Раду ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Бетис бурчак зарбаси ишлаб олди.
18
Алейш Фебас (Сельта Виго) рақибини ушлаб қолгани учун жарима белгиланди. Исидро Диас стандарт вазиятни кўрсатди.
16
Пабло Дуран (Сельта Виго) узатмани қабул қилиб олди ва узоқ масофадан кучли зарба йўллашга қарор қилди, аммо унинг ноаниқ зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Бетис дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
14
Сельта Виго бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
13
Хави Галан (Сельта Виго) жарима майдончасига тўпни узата олмади, унинг уриниши бартараф этилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго бурчак зарбасини ишлаб олди.
10
Уго Гонсалес (Сельта Виго) узатилган тўпни дарвозага йўллашга уринди, аммо унинг жарима майдончаси яқинидан чап устун томон йўллаган хавфли бош зарбасини Алваро Вальес ажойиб сейв билан қайтарди.
8
Уго Гонсалес (Сельта Виго) жарима майдончаси ичида узатилган тўпни қабул қилиб олди ва дарвозанинг марказига пастлатиб зарба берди, аммо Алваро Вальес вазиятни олдиндан сезиб, тўпни эгаллаб олди.
7
Нельсон Деосса (Бетис) узоқ масофадан дарвозабонни безовта қила олмади, унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго дарвозадан зарба амалга оширади.
5
Бетис янги ҳужум имкониятларини яратиш учун аниқ ва чиройли паслар билан ўйин ташкил этмоқда.
2
Антони (Бетис) жарима майдончаси ичига пас узатди, аммо унинг уриниши бартараф этилди ва тўп узоқлаштирилди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
20:16
Ўйинчилар майдонда ва Бетис ўйинни бошлаб беради.
20:15
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Исидро Диас.
20:15
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
20:15
Бизнинг жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
Изоҳлар 0
…