Сельта Виго — Бетис: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Сельта Виго — Бетис: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Сельта ВигоБетис учрашуви 25 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 11. Дуран П., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 18. Лаго Й., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.

Бетис бошланғич таркиби: 1. Вальес А., 7. Антони, 25. Себальос Д., 18. Деосса Н., 10. Эззалзули А., 16. Гомес В., 22. Иско (капитан), 3. Льоренте Д., 4. Натан, 12. Ортис А., 21. Рока М.

Бетис бош мураббийи: Пеллегрини М.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
22
Бурчак зарбаси жарима майдончаси ичига узатилди ва Натан (Бетис) уни кучли зарба билан дарвоза томон йўллади, аммо тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго дарвозабони ўйинни зарба билан бошлайди.
21
Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Бетис бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
21
Абде Эззалзули (Бетис) қандай имкониятни бой берди! У жарима майдони ичида ўзига бўш жой яратди ва дарвозанинг чап томонига кучли зарба йўллади, аммо Ионут Раду ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Бетис бурчак зарбаси ишлаб олди.
18
Алейш Фебас (Сельта Виго) рақибини ушлаб қолгани учун жарима белгиланди. Исидро Диас стандарт вазиятни кўрсатди.
16
Пабло Дуран (Сельта Виго) узатмани қабул қилиб олди ва узоқ масофадан кучли зарба йўллашга қарор қилди, аммо унинг ноаниқ зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Бетис дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
14
Сельта Виго бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
13
Хави Галан (Сельта Виго) жарима майдончасига тўпни узата олмади, унинг уриниши бартараф этилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго бурчак зарбасини ишлаб олди.
10
Уго Гонсалес (Сельта Виго) узатилган тўпни дарвозага йўллашга уринди, аммо унинг жарима майдончаси яқинидан чап устун томон йўллаган хавфли бош зарбасини Алваро Вальес ажойиб сейв билан қайтарди.
8
Уго Гонсалес (Сельта Виго) жарима майдончаси ичида узатилган тўпни қабул қилиб олди ва дарвозанинг марказига пастлатиб зарба берди, аммо Алваро Вальес вазиятни олдиндан сезиб, тўпни эгаллаб олди.
7
Нельсон Деосса (Бетис) узоқ масофадан дарвозабонни безовта қила олмади, унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Сельта Виго дарвозадан зарба амалга оширади.
5
Бетис янги ҳужум имкониятларини яратиш учун аниқ ва чиройли паслар билан ўйин ташкил этмоқда.
2
Антони (Бетис) жарима майдончаси ичига пас узатди, аммо унинг уриниши бартараф этилди ва тўп узоқлаштирилди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
20:16
Ўйинчилар майдонда ва Бетис ўйинни бошлаб беради.
20:15
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Исидро Диас.
20:15
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
20:15
Бизнинг жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
Сельта ВигоБетисИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн18 октябр 18:11Бетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнБетис — Барселона: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:20Селтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матнСелтик — Сельта Виго: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:58Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48“Астон Вилла” Оскар Мингесани эркин агент сифатида олмоқчи“Астон Вилла” Оскар Мингесани эркин агент сифатида олмоқчи29 май 10:38Бетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матнБетис — Фейеноорд: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди