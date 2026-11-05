Селтик — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Селтик — Бешиктош учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Селтик бошланғич таркиби: 26. Джонстон С., 22. Баур М., 20. Картер-Викерс К., 49. Форрест Дж., 9. Хог К., 3. Лотомба Ж., 42. Макгрегор К. (капитан), 8. Нигрен Б., 5. Скейлс Л., 63. Тирни К., 17. Тунекти С.
Селтик захирадагилари: 51. Донован К., 31. Духан Р., 11. Дуран К., 23. Хассан Х., 33. Макардл С., 14. Маккоуэн Л., 47. Мюррей Д., 19. Османд С., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 1. Синисало В., 18. Соренсен О.
Селтик бош мураббийи: О'Нил Ма.
Бешиктош бошланғич таркиби: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 18. Черни В., 62. Мурильо М., 9. О Хён Гю, 15. Олаитан Дж., 11. Уаттара К., 6. Озджан С., 17. Поку Э., 53. Топчу Э. (капитан), 19. Троссард Л.
Бешиктош захирадагилари: 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йилмаз К., 90. Киличсой С., 10. Кёкчю О., 4. Ндиди У., 58. Озджан Й., 28. Влахович Д., 33. Йилмаз Р.
Бешиктош бош мураббийи: Итальяно В.
Изоҳлар 0
…