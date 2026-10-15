Бенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Бенфика — Селтик учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бенфика бошланғич таркиби: 1. Трубин А., 44. Араужо Т., 8. Аурснес Ф. (капитан), 6. Ба А., 26. Дал С., 22. Дуран Дж., 2. Ленгле К., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 25. Престианни Дж., 10. Судаков Г.
Бенфика захирадагилари: 72. Анисио, 18. Баррейро Л., 3. Чиркати А., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 88. Фрейтас Т., 33. Габриэль Индио, 16. Ману Силва, 14. Павлидис В., 27. Рафа Силва, 21. Шельдеруп А., 24. Соарес С.
Бенфика бош мураббийи: Силва М.
Селтик бошланғич таркиби: 1. Синисало В., 22. Баур М., 51. Донован К., 11. Дуран К., 9. Хог К., 42. Макгрегор К. (капитан), 47. Мюррей Д., 18. Соренсен О., 63. Тирни К., 17. Тунекти С., 6. Трасти А.
Селтик захирадагилари: 65. Клири Л., 49. Форрест Дж., 23. Хассан Х., 26. Джонстон С., 62. Кеннеди Л., 3. Лотомба Ж., 14. Маккоуэн Л., 8. Нигрен Б., 19. Османд С., 21. Окслейд-Чемберлен А., 56. Ралстон А., 5. Скейлс Л.
Селтик бош мураббийи: О'Нил Ма.
Изоҳлар 0
…