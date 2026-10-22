Олимпиакос Пирей — Спарта Прага: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Олимпиакос Пирей — Спарта Прага учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Олимпиакос Пирей бошланғич таркиби: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Ретсос П. (капитан), 5. Пирола Л., 70. Оньемаэчи Б., 19. Фройлер Р., 32. Эссе С., 10. Мартинс Ж., 22. Шикинью, 20. Жота Силва, 11. Яремчук Р.
Олимпиакос Пирей захирадагилари: 6. Карму Д., 77. Филис К., 92. Георгакопулос И., 34. Гонсалес А., 27. Педерсен М., 15. Пуэрта Г., 8. Са Г., 4. Смаилович З., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н., 89. Туфакис П.
Олимпиакос Пирей бош мураббийи: Альгуасиль И.
Спарта Прага бошланғич таркиби: 44. Суровчик Й., 25. Хувер К., 6. Гуддал Т., 30. Зелени Я. (капитан), 2. Сухомел М., 38. Сочурек Х., 28. Мацек Р., 5. Энеме С., 31. Юрасек М., 29. Войта М., 7. Алкосер Х.
Спарта Прага захирадагилари: 14. Брунес Й., 54. Франк Л., 47. Хедьи К., 18. Ирвинг А., 3. Кадерабек П., 20. Маннсверк С., 4. Мартинец Я., 22. Мбе Со Л., 27. Сингате Э., 15. Витальос В., 26. Выдра П.
Спарта Прага бош мураббийи: Приске Б.
Изоҳлар 0
…