Спарта Прага — Лиллестрём: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Спарта Прага — Лиллестрём учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Спарта Прага бошланғич таркиби: 44. Суровчик Й., 14. Брунес Й., 6. Гуддал Т., 18. Ирвинг А., 31. Юрасек М., 20. Маннсверк С., 19. Севински А. (капитан), 27. Сингате Э., 38. Сочурек Х., 2. Сухомел М., 15. Витальос В.
Спарта Прага захирадагилари: 7. Алкосер Х., 5. Энеме С., 21. Грималдо Х., 47. Хедьи К., 25. Хувер К., 3. Кадерабек П., 28. Мацек Р., 4. Мартинец Я., 17. Меркадо Х., 29. Войта М., 26. Выдра П., 30. Зелени Я.
Спарта Прага бош мураббийи: Приске Б.
Лиллестрём бошланғич таркиби: 12. Далберг П., 22. Басси Д., 20. Феликс Ва, 28. Габриэльсен Р. (капитан), 8. Гулбрандсен Ф., 29. Ибрахимай И., 47. Кристиансен С., 14. Нихейм Г., 21. Оттоссон Ф., 26. Пэйнтсил И., 2. Рангер Л.
Лиллестрём захирадагилари: 7. Альперуд Л., 11. Элькер Ф., 5. Фосс С., 1. Хагеруп С., 17. Китолано Э., 18. Кригард К., 16. Мелланд Ҳ., 15. Нордҳ Г., 10. Олсен Т., 3. Оттесен С.
Лиллестрём бош мураббийи: Одегаард Ҳ.
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