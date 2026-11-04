Славия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Славия Прага — Арсенал учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Славия Прага бошланғич таркиби: 29. Домчак Н., 3. Голеш Т. (капитан), 4. Зима Д., 27. Влчек Т., 15. Сулейман М., 16. Мозес Д., 23. Садилек М., 8. Кубиак О., 20. Аяоси Э., 10. Штурм Д., 30. Новак В.
Славия Прага захирадагилари: 47. Баркот Д., 2. Чалоупек С., 13. Читил М., 22. Диаките Т., 39. Юрасек Д., 32. Кацор П., 42. Конечни М., 53. Котрба М., 35. Маркович Й., 6. Н'Гессан А., 17. Провод Л., 40. Резек А.
Славия Прага бош мураббийи: Трпишовски Й.
Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 5. Инкапие П., 23. Мерино М., 36. Зубименди М., 41. Райс Д. (капитан), 20. Мадуэке Н., 14. Дьёкереш В., 10. Эзе Э.
Арсенал захирадагилари: 13. Аррисабалага К., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 56. Дауман М., 29. Хаверц К., 49. Льюис-Скелли М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 8. Эдегор М., 2. Салиба У., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис К.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Изоҳлар 0
…