Славия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Славия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Славия Прага — Арсенал учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Славия Прага бошланғич таркиби: 29. Домчак Н., 3. Голеш Т. (капитан), 4. Зима Д., 27. Влчек Т., 15. Сулейман М., 16. Мозес Д., 23. Садилек М., 8. Кубиак О., 20. Аяоси Э., 10. Штурм Д., 30. Новак В.

Славия Прага захирадагилари: 47. Баркот Д., 2. Чалоупек С., 13. Читил М., 22. Диаките Т., 39. Юрасек Д., 32. Кацор П., 42. Конечни М., 53. Котрба М., 35. Маркович Й., 6. Н'Гессан А., 17. Провод Л., 40. Резек А.

Славия Прага бош мураббийи: Трпишовски Й.

Арсенал бошланғич таркиби: 1. Райя Д., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 5. Инкапие П., 23. Мерино М., 36. Зубименди М., 41. Райс Д. (капитан), 20. Мадуэке Н., 14. Дьёкереш В., 10. Эзе Э.

Арсенал захирадагилари: 13. Аррисабалага К., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 56. Дауман М., 29. Хаверц К., 49. Льюис-Скелли М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 8. Эдегор М., 2. Салиба У., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис К.

Арсенал бош мураббийи: Артета М.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
18
Виктор Новак (Славия Прага) Даниэль Штурмга узатма берди, аммо у жарима майдончаси ичида рақибини алдаб ўта олмади.
16
Тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи – 25:75.
16
Деклан Райс (Арсенал) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг, ҳимоячилардан бири тўпни жарима майдончасидан узоқлаштирди.
15
Микел Мерино (Арсенал) жарима майдончаси чизиғи яқинида аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвоза тўрининг юқори қисмига кучли зарба йўллади, аммо унинг уринишини яхши позицияда турган дарвозабон ажойиб сейв билан қайтарди. Арсенал бурчак зарбасини амалга оширади.
15
Мартин Зубименди (Арсенал) узоқ масофадан тўпни узатди, аммо Назар Домчак тўпни бемалол эгаллаб олди.
14
Даниэл Штурм (Славия Прага) олдинга ўтишга уринди, аммо тўпни назорат қила олмади ва уни йўқотди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
14
Арсеналдан ажойиб жамоавий ўйин, улар кўплаб қисқа паслар билан тўпни назорат қилишмоқда. Агар улар ҳимоядан бўшлиқ топиб, гол урмоқчи бўлсалар, сабр энг муҳим омил ҳисобланади.
13
Вазият! Виктор Гёкереш (Арсенал) гол уришга жуда яқин келди! У жарима майдончаси ичида узатилган тўпни қабул қилиб олди ва пастки чап бурчакка ерлатиб зарба йўллади, аммо Назар Домчак ажойиб сейв намойиш этди.
11
Давид Мозес (Славия Прага) тўпни Эммануэль Аяосига узатди, аммо ҳимоячилардан бири ундан тўпни олиб қўйди.
11
Эберечи Эзе (Арсенал) Виктор Гёкерешни олдинга ўтказиш учун тўпни узатмоқчи бўлди, аммо унинг ҳаракати ҳимоячилардан бири томонидан тўхтатиб қолинди.
90-1
Гол! Виктор Гёкересдан ажойиб узун пас, у жарима майдончаси ичида ҳеч ким қўриқламаётган Нони Мадуэкени (Арсенал) топди. Унда ўз нуқтасини танлаш учун вақт ва бўш ҳудуд бор эди ва у тўпни дарвозанинг чап пастки бурчагига михлаб қўйди. 0:1.
8
Виктор Новак (Славия Прага) ҳужум уюштириш чоғида ҳаддан ташқари агрессив ҳаракат қилди ва рақибига нисбатан қоидабузарлик содир этди.
7
Эберечи Эзе (Арсенал) жарима майдончаси ичига ёриб кирди, аммо зарба бериш учун бўш жой топа олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Славия Прага дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
5
Габриэл (Арсенал) Виктор Гёкерешни топмоқчи бўлди, аммо узатмага жуда кўп куч ишлатди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Славия Прага дарвозасидан зарба билан ўйин қайта бошланади.
5
Нони Мадуэке (Арсенал) ён чизиқ яқинидан жарима майдончасига тўпни узатди, аммо у ўйлаганидек зарба бера олмади ва яхши ташкиллаштирилган ҳимоя тўпни майдондан узоқлаштирди.
3
Виктор Новак (Славия Прага) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан зарба билан ўйин давом этади.
3
Бен Уайт (Арсенал) ўзини охирги ҳимоячи ортида топди, аммо ён ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун байроқчасини кўтарди.
1
Муборак Сулаймон (Славия Прага) қоидабузарлик учун жазоланди. Тобиас Штилер вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштагини чалди.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
01:01
Ўйинни Арсенал бошлаб беради.
01:00
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Бугунги ўйин бош ҳаками Тобиас Штилер бўлади.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
01:00
Бугунги тўқнашувнинг матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли томоша тилаймиз.
Славия ПрагаАрсеналЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:31Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:52Чехия терма жамоасининг мундиал учун якуний таркиби эълон қилиндиЧехия терма жамоасининг мундиал учун якуний таркиби эълон қилинди1 июн 06:42«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38Арсенал янги трансферини йўқотди Бруно Гимараес сафдан чиқдиАрсенал янги трансферини йўқотди Бруно Гимараес сафдан чиқди21 август 23:34Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юборди12 август 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози