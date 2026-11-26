Олимпиакос Пирей — Милан: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Олимпиакос Пирей — Милан учрашуви 26 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Олимпиакос Пирей бошланғич таркиби: 1. Ортега С., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 20. Жота Силва, 10. Мартинс Ж., 70. Оньемаэчи Б., 27. Педерсен М., 5. Пирола Л., 45. Ретсос П. (капитан), 8. Са Г., 4. Смаилович З.
Олимпиакос Пирей захирадагилари: 21. Бакулас Т., 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 92. Георгакопулос И., 2. Салиакас М., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н., 89. Туфакис П., 11. Яремчук Р.
Олимпиакос Пирей бош мураббийи: Альгуасиль И.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М. (капитан), 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 22. Морейра Д., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.
Милан захирадагилари: 28. Комотто К., 80. Муса Ю., 40. Оссола Л., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 23. Томори Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
- 2Ремо Фройлер (Олимпиакос Пирей) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо зарба жуда ноаниқ чиқди ва тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
- 1Ҳакам ҳуштаги чалинди ва ўйин бошланди.
- 22:47Ўйинни «Милан» бошлаб беради.
- 22:45Бугунги ўйиннинг бош ҳаками Крис Кавана бўлади.
- 22:45Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун асосий таркибларни кўришингиз мумкин.
- 22:45Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…