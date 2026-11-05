Спарта Прага — Борнмут: таркиблар ва жонли матн

·4·Спорт
Спарта Прага — Борнмут: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Спарта Прага — Борнмут учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Спарта Прага бошланғич таркиби: 44. Суровчик Й., 25. Хувер К., 22. Мбе Со Л., 6. Гуддал Т., 2. Сухомел М., 28. Мацек Р., 20. Маннсверк С. (капитан), 18. Ирвинг А., 27. Сингате Э., 14. Брунес Й., 7. Алкосер Х.

Спарта Прага захирадагилари: 65. Динтар С., 5. Энеме С., 21. Грималдо Х., 47. Хедьи К., 31. Юрасек М., 3. Кадерабек П., 4. Мартинец Я., 38. Сочурек Х., 15. Витальос В., 29. Войта М., 26. Выдра П., 30. Зелени Я.

Спарта Прага бош мураббийи: Приске Б.

Борнмут бошланғич таркиби: 20. Ди Грегорио М., 15. Смит А. (капитан), 5. Хилл Дж., 18. Диаките Б., 6. Солер Х., 4. Кук Л., 10. Кристи Р., 21. Адли А., 7. Брукс Д., 11. Гэннон-Доак Б., 30. Родригес А.

Борнмут захирадагилари: 12. Адамс Т., 55. Аллан М., 9. Эванилсон, 19. Клюйверт Дж., 1. Петрович Д., 37. Раян, 14. Силва А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Борнмут бош мураббийи: Роуз М.

Спарта ПрагаБорнмутЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимпиакос Пирей — Спарта Прага: таркиблар ва жонли матнОлимпиакос Пирей — Спарта Прага: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:07Спарта Прага — Лиллестрём: таркиблар ва жонли матнСпарта Прага — Лиллестрём: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабаларЕвропа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар23 октябр 08:03Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Милан: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:53Борнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Штурм Грац: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Славия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матнСлавия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матнКеча 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози