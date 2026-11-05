Спарта Прага — Борнмут: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Спарта Прага — Борнмут учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Спарта Прага бошланғич таркиби: 44. Суровчик Й., 25. Хувер К., 22. Мбе Со Л., 6. Гуддал Т., 2. Сухомел М., 28. Мацек Р., 20. Маннсверк С. (капитан), 18. Ирвинг А., 27. Сингате Э., 14. Брунес Й., 7. Алкосер Х.
Спарта Прага захирадагилари: 65. Динтар С., 5. Энеме С., 21. Грималдо Х., 47. Хедьи К., 31. Юрасек М., 3. Кадерабек П., 4. Мартинец Я., 38. Сочурек Х., 15. Витальос В., 29. Войта М., 26. Выдра П., 30. Зелени Я.
Спарта Прага бош мураббийи: Приске Б.
Борнмут бошланғич таркиби: 20. Ди Грегорио М., 15. Смит А. (капитан), 5. Хилл Дж., 18. Диаките Б., 6. Солер Х., 4. Кук Л., 10. Кристи Р., 21. Адли А., 7. Брукс Д., 11. Гэннон-Доак Б., 30. Родригес А.
Борнмут захирадагилари: 12. Адамс Т., 55. Аллан М., 9. Эванилсон, 19. Клюйверт Дж., 1. Петрович Д., 37. Раян, 14. Силва А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.
Борнмут бош мураббийи: Роуз М.
Изоҳлар 0
…