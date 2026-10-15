Марсель — Олимпиакос Пирей: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Марсель — Олимпиакос Пирей учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Марсель бошланғич таркиби: 12. Де Ланге Ж., 22. Веа Т. (капитан), 18. Мейте Б., 21. Агерд Н., 33. Эмерсон, 6. Ннади Т., 7. Гомес А., 8. Абделли Х., 48. Абдалла К., 11. Мопе Н., 14. Пайшао И.
Марсель захирадагилари: 74. Безахаф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 77. Арит А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбия Ж., 46. Кум Мбондо А., 43. Ммади Т., 29. Мумбанья Ф., 40. Ван Нек Ж., 92. Вермо Т.
Марсель бош мураббийи: Женезио Б.
Олимпиакос Пирей бошланғич таркиби: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Ретсос П. (капитан), 5. Пирола Л., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 10. Мартинс Ж., 22. Шикинью, 20. Жота Силва, 11. Яремчук Р.
Олимпиакос Пирей захирадагилари: 6. Карму Д., 77. Филис К., 7. Фортунис К., 19. Фройлер Р., 34. Гонсалес А., 27. Педерсен М., 8. Са Г., 4. Смаилович З., 91. Стурнарас Д., 71. Тикнизян Н.
Олимпиакос Пирей бош мураббийи: Альгуасиль И.
Изоҳлар 0
…