Фенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Фенербахче — Славия Прага учрашуви 20 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фенербахче бошланғич таркиби: 31. Эдерсон, 15. Аке Н., 7. Актюркоглу К., 70. Айдын О., 3. Браун А., 11. Гринвуд М., 6. Гендузи М., 91. Канте Н., 19. Мурики В., 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М.
Фенербахче бош мураббийи: Картал И.
Славия Прага бошланғич таркиби: 35. Маркович Й., 20. Аяоси Э., 8. Кубиак О., 16. Мозес Д., 6. Н'Гессан А., 30. Новак В., 17. Провод Л. (капитан), 10. Штурм Д., 15. Сулейман М., 27. Влчек Т., 4. Зима Д.
Славия Прага бош мураббийи: Трпишовски Й.
Изоҳлар 0
…