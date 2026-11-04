Ренн — Олимпиакос Пирей: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ренн — Олимпиакос Пирей учрашуви 4 ноябр, 20:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б., 14. Рейнольдс Б., 24. Руо А., 4. Крессвелл К., 5. Оливейра Г., 18. Нагида М., 17. Шимански С., 28. Томассон А., 45. Камара М. (капитан), 11. Тамари М., 22. Диа Б.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
Олимпиакос Пирей бошланғич таркиби: 1. Ортега С., 2. Салиакас М., 45. Ретсос П. (капитан), 6. Карму Д., 70. Оньемаэчи Б., 15. Пуэрта Г., 32. Эссе С., 17. Бэйли Л., 8. Са Г., 7. Фортунис К., 34. Гонсалес А.
Олимпиакос Пирей бош мураббийи: Альгуасиль И.
Изоҳлар 0
…