Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти

·59·Спорт
Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Америкалик гроссмейстер Хикару Накамура жаҳон чемпионлиги учун кечадиган баҳсда ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаровнинг амалдаги чемпион Гукеш Доммаражу устидан ишончли ғалаба қозонишини башорат қилди.
  • Накамура ушбу қарама-қаршиликни 2013 йилдаги Магнус Карлсен ва Вишванатан Ананд ўртасидаги дуелга қиёслаб, Синдаровнинг имкониятларини юқори баҳолади.

Халқаро шахмат олами навбатдаги тарихий тўқнашув арафасида турибди. Жаҳон тожи учун кечадиган баҳсда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ва даъвогарлар турнирида сенсацион тарзда ғолиб чиққан ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ўзаро куч синашади.

Мазкур муҳим қарама-қаршилик олдидан америкалик машҳур гроссмейстер ва таҳлилчи Хикару Накамура Rook Review нашрига ўз таҳлилини тақдим этди. Унинг фикрича, бўлажак матчда ҳамюртимиз яққол устунликка эга ва унинг муваффақияти шахмат тарихидаги энг ёрқин чемпионлик намойишларидан бирини такрорлаши мумкин.

«Синдаров ютмаслигини тасаввур қилиш қийин»: Карлсен — Ананд дуэли билан қиёс

Накамура ўйиннинг энг эҳтимолий сценарийсини Магнус Карлсеннинг шахмат тахтига чиқишига ўхшатди:

  • Ишончли устунлик: «Ҳолатга холис қарасам, Синдаров ғалаба қозона олмаслигини тасаввур қилишим қийин. Албатта, томошабин сифатида тенг курашли, кескин ўтадиган тўқнашувни кўришни истардим, лекин реал вазиятдан келиб чиқсак, энг ҳақиқатга яқин сценарий — Синдаровнинг жуда ишончли ғалабаси бўлади;

  • 2013 йилги тарих такрори: Бу менга 2013 йилдаги Магнус ва Ананд ўртасидаги баҳсни эслатмоқда. Ўшанда Карлсен иккинчи, олтинчи ва ўнинчи партияларда рақибини мағлуб этиб, ўта ишончли тарзда чемпион бўлган эди. Менимча, ҳозирги дуэль учун ҳам энг реал вариант айнан мана шу», — деди Накамура.

«Гукешда кескин сакраш ва ўсиш йўқ»

Америкалик гроссмейстер амалдаги жаҳон чемпиони Гукешнинг ҳозирги спорт формасига ҳам танқидий баҳо берди:

  • Тенг кураш имконияти: Накамуранинг фикрича, фақатгина баҳс мутлақо тенг кечган тақдирдагина Гукешда психологик устунлик юзага келиши мумкин;

  • Ўйин даражасидаги турғунлик: «Агар матч ҳақиқатан тенг ўтса, ғолиб бўлиш эҳтимоли Гукешда юқорироқ бўларди. Аммо мен бу тўқнашувнинг шу қадар тенг кечишига ишонмайман. Сўнгги бир ярим йил ичида Гукешнинг ўйинида кескин сакраш, кутилмаганда анча юқори даражада ўйнай бошлаганини кўрсатадиган ҳеч қандай белги ёки ўзгаришни кўрмадим», — дея таъкидлади у.

Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдаров даъвогарлар турнирида мутлақ ғалаба қозониб, шахмат тожи учун амалдаги чемпион Гукеш Доммаражуга қарши доска қаршисига чиқиш ҳуқуқини расман қўлга киритган эди. Бутун дунё шахмат ихлосмандлари кутаётган мазкур жаҳон чемпионати дуэли янги даврнинг энг кескин баҳси бўлиши кутилмоқда.

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммаражуХикару НакамураШахмат бўйича жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?1 октябр 10:29Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирдиНакамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди29 сентябр 08:59Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашдиЎзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди3 июн 13:35Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!20 июн 19:39Накамура Синдаровга нега «осон» ютқазди? Америкалик гроссмейстер ҳақиқатни очиқладиНакамура Синдаровга нега «осон» ютқазди? Америкалик гроссмейстер ҳақиқатни очиқлади24 август 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди