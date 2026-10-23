Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Америкалик гроссмейстер Хикару Накамура жаҳон чемпионлиги учун кечадиган баҳсда ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаровнинг амалдаги чемпион Гукеш Доммаражу устидан ишончли ғалаба қозонишини башорат қилди.
- Накамура ушбу қарама-қаршиликни 2013 йилдаги Магнус Карлсен ва Вишванатан Ананд ўртасидаги дуелга қиёслаб, Синдаровнинг имкониятларини юқори баҳолади.
Халқаро шахмат олами навбатдаги тарихий тўқнашув арафасида турибди. Жаҳон тожи учун кечадиган баҳсда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ва даъвогарлар турнирида сенсацион тарзда ғолиб чиққан ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ўзаро куч синашади.
Мазкур муҳим қарама-қаршилик олдидан америкалик машҳур гроссмейстер ва таҳлилчи Хикару Накамура Rook Review нашрига ўз таҳлилини тақдим этди. Унинг фикрича, бўлажак матчда ҳамюртимиз яққол устунликка эга ва унинг муваффақияти шахмат тарихидаги энг ёрқин чемпионлик намойишларидан бирини такрорлаши мумкин.
«Синдаров ютмаслигини тасаввур қилиш қийин»: Карлсен — Ананд дуэли билан қиёс
Накамура ўйиннинг энг эҳтимолий сценарийсини Магнус Карлсеннинг шахмат тахтига чиқишига ўхшатди:
Ишончли устунлик: «Ҳолатга холис қарасам, Синдаров ғалаба қозона олмаслигини тасаввур қилишим қийин. Албатта, томошабин сифатида тенг курашли, кескин ўтадиган тўқнашувни кўришни истардим, лекин реал вазиятдан келиб чиқсак, энг ҳақиқатга яқин сценарий — Синдаровнинг жуда ишончли ғалабаси бўлади;
2013 йилги тарих такрори: Бу менга 2013 йилдаги Магнус ва Ананд ўртасидаги баҳсни эслатмоқда. Ўшанда Карлсен иккинчи, олтинчи ва ўнинчи партияларда рақибини мағлуб этиб, ўта ишончли тарзда чемпион бўлган эди. Менимча, ҳозирги дуэль учун ҳам энг реал вариант айнан мана шу», — деди Накамура.
«Гукешда кескин сакраш ва ўсиш йўқ»
Америкалик гроссмейстер амалдаги жаҳон чемпиони Гукешнинг ҳозирги спорт формасига ҳам танқидий баҳо берди:
Тенг кураш имконияти: Накамуранинг фикрича, фақатгина баҳс мутлақо тенг кечган тақдирдагина Гукешда психологик устунлик юзага келиши мумкин;
Ўйин даражасидаги турғунлик: «Агар матч ҳақиқатан тенг ўтса, ғолиб бўлиш эҳтимоли Гукешда юқорироқ бўларди. Аммо мен бу тўқнашувнинг шу қадар тенг кечишига ишонмайман. Сўнгги бир ярим йил ичида Гукешнинг ўйинида кескин сакраш, кутилмаганда анча юқори даражада ўйнай бошлаганини кўрсатадиган ҳеч қандай белги ёки ўзгаришни кўрмадим», — дея таъкидлади у.
Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдаров даъвогарлар турнирида мутлақ ғалаба қозониб, шахмат тожи учун амалдаги чемпион Гукеш Доммаражуга қарши доска қаршисига чиқиш ҳуқуқини расман қўлга киритган эди. Бутун дунё шахмат ихлосмандлари кутаётган мазкур жаҳон чемпионати дуэли янги даврнинг энг кескин баҳси бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…