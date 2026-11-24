Бибисара Асаубаева Жавоҳир Синдаровни қўллаб-қувватлаш учун Женевага борди (фото)
Қозоғистонлик таниқли шахматчи Бибисара Асаубаева шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун курашаётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаровни қўллаб-қувватлаш мақсадида Швейцариянинг Женева шаҳрига борди.
Асаубаева сафар давомида олган суратларини обуначилари билан бўлишди. У Женевадаги дастлабки кунлари самарали ўтаётганини, мусобақа залига боргани, матбуот анжумани ва очилиш маросимида қатнашганини маълум қилди.
Шунингдек, шахматчи ҳамроҳи Муҳиддиннинг фотограф сифатидаги маҳорати ҳақида ҳазиллашди. Унинг айтишича, Муҳиддинни яхши суратга олишга ўргатиш осон кечмаяпти, унинг фотограф сифатидаги фаолияти ҳозирча унчалик муваффақиятли эмас.
Жавоҳир Синдаров 2026 йилда қанча мукофот пули ишлаб топди?
World Chess ташкилотининг 19 ноябрь ҳолатидаги маълумотларига кўра, Жавоҳир Синдаров 2026 йилда турнирларда жами 589 061 доллар мукофот пули қўлга киритган. Бу натижа билан у дунё шахматчилари орасида турнир мукофот пуллари бўйича учинчи ўринни эгаллаган.
Рейтингда ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандҳа 666 229 доллар билан биринчи, америкалик Фабиано Каруана эса 664 326 доллар билан иккинчи поғонадан жой олган.
Жаҳон чемпионлиги учун баҳс бошланди
Жавоҳир Синдаров 24 ноябрь куни Женевада амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан жаҳон чемпионлиги учун баҳсни бошлади.
12 декабргача давом этиши режалаштирилган учрашув 14 та классик партиядан иборат. Шахматчилардан бири 7,5 очко тўпласа, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритади. Агар асосий баҳсда ғолиб аниқланмаса, тай-брейк ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионлиги учрашувининг умумий мукофот жамғармаси 2,5 миллион долларни ташкил этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…