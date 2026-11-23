Бибисара Асаубаева Женевага Жавоҳир Синдаров учун келди: У нималарни ошкор қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Женевага жаҳон чемпионлиги учун кураш олиб борадиган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаровни қўллаб-қувватлаш мақсадида келди.
- Асаубаева ўзининг Telegram-каналида Швейсариядаги расмий тадбирлар ва шаҳар бўйлаб сайрлардан олинган фотосуратларни бўлишди.
- Шунингдек, у ҳамроҳи Муҳиддиннинг фотографлик маҳорати ҳақида ҳазиломуз фикрлар билдирди.
Қозоғистонлик машҳур шахматчи Бибисара Асаубаева Женевадаги кунларидан фотосуратлар билан бўлишди. У бу ерга жаҳон чемпионлиги учун кураш олиб борадиган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаровни қўллаб-қувватлаш учун келган. Асаубаеванинг шахсий қайдлари орасида эса бир ҳазиломуз эътироф ҳам бор: у ҳамроҳларидан бирини яхши фотограф бўлишга ўргата олмаяпти.
Бибисара Женевадан фотосуратлар эълон қилди
Қозоғистон аёллар терма жамоаси етакчиси Бибисара Асаубаева Женевадаги илк кунлари қандай ўтаётгани ҳақида ўзининг Telegram-каналида ҳикоя қилди.
Шахматчи бу сафар Швейцарияга шунчаки саёҳат учун эмас, балки муҳим спорт воқеасида иштирок этиш ва Жавоҳир Синдаровни қўллаб-қувватлаш мақсадида келган.
У расмий тадбирлар, турнир зали ва шаҳар бўйлаб сайрлардан олинган суратларни обуначиларига тақдим этди. Асаубаеванинг айтишича, жаҳон шахматининг энг муҳим тўқнашувларидан бири олдидан кун тартиби жуда тиғиз.
«Женевадаги дастлабки кунлар жуда сермаҳсул ўтди. Турнир залига бордик, матбуот анжумани ва очилиш маросимида иштирок этдик. Дўстлар билан учрашдик», — деб ёзди у.
«Муҳиддинни суратга олиш билан қийнаяпман»
Асаубаеванинг постида мухлислар эътиборини тортган яна бир жиҳат — унинг ҳазиломуз эътирофи бўлди.
Шахматчи ҳамроҳларидан бири Муҳиддиннинг фотографлик маҳоратини ҳазил билан танқид қилди. Унинг сўзларига қараганда, суратга олиш жараёни кутилганидек яхши чиқмаяпти.
«Ва, албатта, Муҳиддинни суратга олиш билан қийнаяпман, фотограф сифатидаги фаолияти унчалик яхши чиқмаяпти», — дея ҳазил қилди Асаубаева.
Шу тариқа, жаҳон чемпионлиги учун катта кураш арафасидаги Женева сафари шахматчилар учун нафақат расмий тадбирлар, балки дўстлар даврасидаги самимий лаҳзалар билан ҳам эсда қолмоқда.
Жавоҳир Синдаровни қандай муҳим баҳс кутмоқда?
Женевада 24 ноябрдан 12 декабрга қадар шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун асосий баҳс бўлиб ўтади. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан куч синашади.
Рақиблар классик шахмат бўйича 14 партия ўтказади. Жаҳон чемпиони номига эга бўлиш учун шахматчилардан бири 7,5 очко тўплаши керак. Агар асосий баҳсда бу натижа қайд этилмаса, ғолибни аниқлаш учун қўшимча тай-брейк ўтказилиши мумкин.
Синдаров учун бу фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бири бўлади. Унинг ёнида нафақат ўзбекистонлик мухлислар, балки халқаро шахмат жамоатчилигининг вакиллари ҳам бўлиши эътиборга молик. Бибисара Асаубаеванинг Женевага келиб, ҳамюрти бўлмаган шахматчини қўллаб-қувватлаши ҳам спортдаги дўстлик ва ҳурматнинг ёрқин намунасидир.
Энди бутун шахмат олами Синдаров ва Гукеш ўртасидаги тарихий тўқнашувни кутмоқда. Женевадаги ҳар бир партия нафақат икки гроссмейстернинг маҳоратини, балки уларнинг руҳий барқарорлиги ва чемпионликка бўлган интилишини ҳам синовдан ўтказади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…