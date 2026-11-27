Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу учинчи партияда ҳам муроса кўчасини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женева шаҳрида ўтаётган жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг учинчи партиясида Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу яна дуранг қайд этди.
- Оқ доналарда ҳаракат қилган ўзбекистонлик гроссмейстер ташаббусни қўлга олишга уринган бўлса-да, 60-юришга келиб томонлар муроса кўчасини танлади.
- Учта дурангдан сўнг умумий ҳисоб 1,5:1,5 кўринишини олди.
- Тўртинчи партия 28 ноябр куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади.
Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат бўйича жаҳон тожи учун кечаётган шиддатли қарама-қаршиликнинг учинчи партияси ҳам муросасиз ва тенг курашлар остида ўтди. 26 ноябрь куни бўлиб ўтган баҳсда ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан кетма-кет учинчи дурангни қайд этди.
Учинчи партия тафсилотлари: 60-юришдаги тенглик
Оқ доналар устунлиги ва ҳимоя: Баҳсни оқ доналарда бошлаган Синдаров ўйин давомида ташаббусни қўлга олишга уринди, бироқ амалдаги чемпион мустаҳкам ҳимояланди.
Ўйин якуни: 60-юришга келиб тахтадаги вазият уч марта такрорлангани сабабли томонлар дурангга имзо чекишди. Шу тариқа, уч партиядан сўнг учрашувдаги умумий ҳисоб 1,5:1,5 кўринишига келди (матнда техник жиҳатдан «икки партиядан сўнг» деб кетган бўлса-да, 3 та дурангдан кейинги умумий ҳисоб 1,5:1,5 ни ташкил этади).
Навбатдаги партия ва мусобақа регламенти
Чемпионлик матчининг тўртинчи партияси 28 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да старт олади.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва шартлар
Жорий умумий ҳисоб
Жавоҳир Синдаров 1,5 : 1,5 Гукеш Доммаражу (3 та дуранг)
4-партия вақти
28 ноябрь, соат 19:00 (Тошкент вақти билан)
Матч формати
Классик вақт назорати остида 14 тагача партия
Ғалаба шарти
7,5 очко тўплаш (ҳисоб 7:7 бўлиб қолса, ғолиб тай-брейкда аниқланади)
Умумий мукофот жамғармаси
2,5 миллион доллар
Мукофот тақсимоти
Ҳар бир классик ғалаба учун 200 минг доллар, қолган сумма тенг тақсимланади
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги шахмат тожи учун баҳсда илк ғалабани қайси гроссмейстер қўлга киритади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ифтихорини қўллаб-қувватлаётган яқинларингизга ушбу янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…