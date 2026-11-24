Жавоҳир Синдаров жаҳон чемпионига қарши биринчи синовдан ўтди...
Ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун кечаётган тарихий баҳсда илк синовдан ўтди. Ҳиндистонлик амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу билан ўтказилган биринчи партияда томонлар муросага келишди. Женевадаги учрашув қарийб тўрт соат давом этди.
Илк партия қарийб тўрт соат давом этди
Швейцариянинг Женева шаҳрида старт олган жаҳон чемпионлиги баҳсининг биринчи партияси Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланди. Синдаров ва Гукеш тахминан уч соат 42 дақиқа давомида ғалаба учун кураш олиб борди.
Бироқ ҳар икки шахматчи ҳам устунликни ҳал қилувчи натижага айлантира олмади. Якунда рақиблар дурангга келишди ва жаҳон чемпионлиги учун баҳсдаги дастлабки очколарни бўлишиб олишди.
Бу натижа ҳали ҳеч бир томонга жиддий устунлик бермайди. Олдинда яна кўплаб мураккаб партиялар бор ва чемпионлик тақдири бутун баҳс давомидаги барқарорликка боғлиқ бўлади.
Гукеш чемпионлик унвонини ҳимоя қилмоқда
Ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ушбу учрашувга амалдаги жаҳон чемпиони сифатида кириб келди. У 2024 йил декабрь ойида Сингапурда ўтказилган жаҳон чемпионлиги баҳсида хитойлик Дин Лиренни мағлуб этиб, шахмат оламининг энг нуфузли унвонини қўлга киритган эди.
Ўшанда 14 партиядан иборат баҳснинг ҳал қилувчи, 14-партиясида Гукеш ғалаба қозонган. У Дин Лиренни 7,5:6,5 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионига айланганди.
Энди ҳиндистонлик шахматчи ўз унвонини биринчи марта ҳимоя қилмоқда. Унинг рақиби эса ўзбек шахмат мактабининг истеъдодли вакилларидан бири Жавоҳир Синдаровдир.
2,5 миллион долларлик чемпионлик баҳси
Женевадаги жаҳон чемпионлиги баҳсининг мукофот жамғармаси 2,5 миллион долларни ташкил этади. Чемпионлик учун кураш 14 та партиядан иборат бўлади.
Дастлабки партиянинг дуранг билан якунланиши ҳар икки шахматчи учун ҳам курашни янги ҳисобдан бошлаш имконини қолдирди. Энди асосий эътибор кейинги партияларга қаратилади: Синдаровнинг ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланиши ва амалдаги чемпионнинг босим остида қандай қарорлар қабул қилиши ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
Ўзбекистонлик шахмат ишқибозлари учун эса бу баҳс нафақат катта спорт воқеаси, балки мамлакат шахмат тарихидаги энг муҳим синовлардан биридир. Жаҳон чемпионлиги учун кураш ҳали энди бошланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…