Ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа: Жавоҳир Синдаров жаҳон тожи учун курашни бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женевада ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун баҳсларни бошлайди.
- 24 ноябрдан 12 декабрга қадар давом этадиган мусобақа 14 та классик партиядан иборат бўлиб, 7,5 очко тўплаган шахматчи ғолиб деб топилади.
- Жавоҳир Синдаров бугун ўтказиладиган илк партияда оқ доналарда ҳаракат қилади.
- Агар 14 та партиядан сўнг ҳисоб тенг бўлса, ғолиб 12 декабр куни тай-брейк орқали аниқланади.
Бугун, 24 ноябрь куни ўзбек шахмати тарихидаги энг муҳим воқеалардан бири бошланади. Женевада Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун баҳсга киришади. Ҳамюртимиз илк партияни оқ доналарда ўтказади, бутун жаҳон мухлислари эса унинг тарихий ғалабасига умид билан қарамоқда.
Икки гроссмейстер ўртасидаги жаҳон чемпионлиги баҳси 24 ноябрдан 12 декабрга қадар давом этади. Унда 14 та классик партия ўтказилиши режалаштирилган. Агар асосий баҳслардан кейин ҳисоб тенг бўлиб қолса, ғолиб 12 декабрь куни тай-брейкда аниқланади.
Синдаров жаҳон чемпионига қарши оқ доналарда ўйнайди
Жаҳон чемпионлиги учун курашнинг биринчи партияси бугун Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади. Қуръа натижасига кўра, Жавоҳир Синдаров илк баҳсда оқ доналарни бошқаради.
Белгиланган тартибга мувофиқ, ҳамюртимиз тоқ рақамли партияларда оқ, жуфт рақамли партияларда эса қора доналарда ҳаракат қилади. Демак, биринчи партияда ташаббусни қўлга олиш ва мусобақани яхши натижа билан бошлаш Синдаров учун муҳим аҳамият касб этади.
Жаҳон тожи учун 14 партиялик кураш
Мусобақа классик шахмат бўйича 14 та партиядан иборат бўлади. Ҳар бир ғалаба бир очко, дуранг эса ярим очкодан келтиради. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи жаҳон чемпионига айланади.
Агар 14 та партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлиб қолса, 12 декабрь куни тай-брейк ўтказилади. Унда тезкор шахмат ва зарурат туғилса, блиц партиялари орқали ғолиб аниқланади.
Шу тариқа, Женевадаги баҳс бир неча кунлик мусобақа эмас, балки ҳар бир қарор, ҳар бир юриш ва ҳар бир хатонинг ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин бўлган катта синовга айланади.
Ўзбекистон шахмати учун тарихий имконият
Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон чемпионлиги учун баҳсда иштирок этиши мамлакатимиз шахмати учун улкан воқеадир. Унинг қаршисида амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу турибди. Ҳиндистонлик шахматчи 2024 йилда Дин Лижэнни мағлуб этиб, жаҳон тожини қўлга киритган эди.
Энди Синдаровда ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа очиш имконияти бор. Бу кураш нафақат икки кучли гроссмейстернинг шахсий беллашуви, балки бутун мамлакат шахмат мухлислари учун катта синов ва ҳаяжонли воқеага айланади.
Энг муҳими, ҳамюртимиз бугун илк партияда оқ доналар билан баҳсни бошлайди. Жаҳон тожи учун курашда ҳар бир партиянинг аҳамияти катта. Энди барча нигоҳлар Женевага қаратилган: Жавоҳир Синдаров тарихий мақсадига қанчалик яқинлаша олади?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…