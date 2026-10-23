Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда

·96·Спорт
Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
  • Бош мураббий Ханси Флик мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида «Манчестер Сити» футболчиси учун расмий таклиф юборишга тайёргарлик кўрмоқда.
  • «Сити»даги молиявий чекловлар ва футболчининг жорий мавсумдаги ишончли ўйинлари ушбу трансфер амалга ошиши эҳтимолини оширмоқда.

Европа футболининг икки гиганти ўртасида ўзбекистонлик иқтидорли футболчи атрофида катта трансфер ҳаракати бошланиши кутилмоқда. Испаниянинг «Барселона» клуби Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси марказий ҳимоячиси, 22 ёшли ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.

Мазкур кутилмаган ва шов-шувли хабарни нуфузли FullTime Report нашри ўз манбаларига таяниб эълон қилди.

Январдаги расмий таклиф: Каталонияликлар жиддий киришмоқда

Манба маълумотларига кўра, каталонияликлар Ҳусановнинг трансфери бўйича аллақачон аниқ ҳаракатлар режасини тузиб чиққан:

  • Қишки қадам: «Барселона» 2027 йилнинг январь ойида бўладиган қишки трансфер дарчаси вақтида ўзбекистонлик ҳимоячи борасида «шаҳарликлар»га тўғридан-тўғри расмий таклиф юборишни мўлжалламоқда;

  • Фликнинг талаби: Жамоа бош мураббийи Ҳанси Флик марказий мудофаа чизиғидаги барқарорликни ошириш учун жисмонан бақувват, тезкор ва тўп билан ишончли ҳаракат қила оладиган ёш иқтидорни жамоасига қўшиб олишни истамоқда.

«Барса»нинг мудофаа муаммоси ва «Сити»даги молиявий чекловлар

Ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини ошираётган бир нечта муҳим омиллар мавжуд:

  • Ёздаги муваффақиятсиз уринишлар: «Барселона» ўтган ёзги трансферлар мавсумидаёқ марказий ҳимояни кучайтиришни асосий мақсад қилган, бироқ музокаралар якунига етмай, бирорта ҳимоячи билан келишувга эриша олмаган эди;

  • «Сити»даги молиявий босим: Англиянинг амалдаги чемпиони молиявий фэйр-плей қоидалари билан боғлиқ чекловлар ва балансни тиклаш зарурияти сабабли айрим футболчиларини сотишга ёки қўйиб юборишга мажбур бўлиши мумкин;

  • Иккала томон учун манфаат: Бундай шароитда Каталония клубининг таклифи инглиз клуби учун молиявий жиҳатдан ҳам мақбул ечимга айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳусановнинг «Сити»даги жорий мавсум кўрсаткичлари

Ўзбекистонлик 22 ёшли мудофаа вакили ушбу мавсумда Пеп Гвардиола бошчилигидаги жамоада қуйидаги натижаларни қайд этди:

  • Майдондаги ўйинлар: Барча турнирлар доирасида жами 8 та учрашувда иштирок этди;

  • Ўйин вақти: Жами 596 дақиқа давомида яшил майдонда ҳаракат қилиб, мудофаадаги ишончли ўйинлари билан нуфузли клублар скаутлари эътиборини тортди.

Агар томонлар қишда келишувга эришса, Абдуқодир Ҳусанов «Барселона»дек тарихий ва буюк клуб либосини кийган илк ўзбекистонлик футболчига айланиши мумкин.

Абдуқодир ҲусановБарселонаМанчестер СитиТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими2 сентябр 12:37Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?13 октябр 19:21«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамадаЭрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада25 август 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди