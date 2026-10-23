Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
- Бош мураббий Ханси Флик мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида «Манчестер Сити» футболчиси учун расмий таклиф юборишга тайёргарлик кўрмоқда.
- «Сити»даги молиявий чекловлар ва футболчининг жорий мавсумдаги ишончли ўйинлари ушбу трансфер амалга ошиши эҳтимолини оширмоқда.
Европа футболининг икки гиганти ўртасида ўзбекистонлик иқтидорли футболчи атрофида катта трансфер ҳаракати бошланиши кутилмоқда. Испаниянинг «Барселона» клуби Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси марказий ҳимоячиси, 22 ёшли ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
Мазкур кутилмаган ва шов-шувли хабарни нуфузли FullTime Report нашри ўз манбаларига таяниб эълон қилди.
Январдаги расмий таклиф: Каталонияликлар жиддий киришмоқда
Манба маълумотларига кўра, каталонияликлар Ҳусановнинг трансфери бўйича аллақачон аниқ ҳаракатлар режасини тузиб чиққан:
Қишки қадам: «Барселона» 2027 йилнинг январь ойида бўладиган қишки трансфер дарчаси вақтида ўзбекистонлик ҳимоячи борасида «шаҳарликлар»га тўғридан-тўғри расмий таклиф юборишни мўлжалламоқда;
Фликнинг талаби: Жамоа бош мураббийи Ҳанси Флик марказий мудофаа чизиғидаги барқарорликни ошириш учун жисмонан бақувват, тезкор ва тўп билан ишончли ҳаракат қила оладиган ёш иқтидорни жамоасига қўшиб олишни истамоқда.
«Барса»нинг мудофаа муаммоси ва «Сити»даги молиявий чекловлар
Ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини ошираётган бир нечта муҳим омиллар мавжуд:
Ёздаги муваффақиятсиз уринишлар: «Барселона» ўтган ёзги трансферлар мавсумидаёқ марказий ҳимояни кучайтиришни асосий мақсад қилган, бироқ музокаралар якунига етмай, бирорта ҳимоячи билан келишувга эриша олмаган эди;
«Сити»даги молиявий босим: Англиянинг амалдаги чемпиони молиявий фэйр-плей қоидалари билан боғлиқ чекловлар ва балансни тиклаш зарурияти сабабли айрим футболчиларини сотишга ёки қўйиб юборишга мажбур бўлиши мумкин;
Иккала томон учун манфаат: Бундай шароитда Каталония клубининг таклифи инглиз клуби учун молиявий жиҳатдан ҳам мақбул ечимга айланиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳусановнинг «Сити»даги жорий мавсум кўрсаткичлари
Ўзбекистонлик 22 ёшли мудофаа вакили ушбу мавсумда Пеп Гвардиола бошчилигидаги жамоада қуйидаги натижаларни қайд этди:
Майдондаги ўйинлар: Барча турнирлар доирасида жами 8 та учрашувда иштирок этди;
Ўйин вақти: Жами 596 дақиқа давомида яшил майдонда ҳаракат қилиб, мудофаадаги ишончли ўйинлари билан нуфузли клублар скаутлари эътиборини тортди.
Агар томонлар қишда келишувга эришса, Абдуқодир Ҳусанов «Барселона»дек тарихий ва буюк клуб либосини кийган илк ўзбекистонлик футболчига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…