«Барселона» «Манчестер Сити» юлдузига кўз тикди: трансфер 75 млн евро бўлиши мумкин
«Барселона» келаси ёзги трансфер ойнасида «Манчестер Сити»нинг хорватиялик ҳимоячиси Йошко Гвардиолни таркибига қўшиб олишни мақсад қилмоқда. Каталония клуби учун бу трансфер жиддий молиявий сарфни талаб қилиши мумкин, аммо футболчининг ўзига бўлган қизиқиш тобора кучаймоқда.
«Барселона» ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Премьер-лиганинг энг қиммат футболчиларидан бирига эътибор қаратди. El Nacional нашри хабар беришича, каталонияликлар «Манчестер Сити»да тўп тепаётган Йошко Гвардиолнинг трансфери имкониятларини ўрганмоқда.
Хорватия терма жамоаси аъзоси замонавий футболда универсал ҳимоячилардан бири ҳисобланади. У марказий ҳимояда ҳам, чап қанотда ҳам ҳаракат қила олади. Айнан бу хусусиятлар Гвардиолни йирик клублар учун жозибали номзодга айлантирмоқда.
Гвардиол трансфери келаси ёзда амалга ошиши мумкин
El Nacional маълумотларига кўра, «Барселона» Йошко Гвардиол билан жиддий қизиқмоқда. Бироқ футболчини жорий мавсумнинг ўзида каталонияликлар сафига олиб келиш эҳтимоли паст. Трансфер масаласи келаси ёзги ойнада кўриб чиқилиши мумкин.
Бу келишувнинг амалга ошиши осон бўлмайди. Гвардиолнинг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2031 йил ёзигача амал қилади. Шу сабабли англиялик клуб футболчини сотишга рози бўлса ҳам, трансфер нархи юқори бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Transfermarkt портали хорват ҳимоячисининг бозор қийматини 75 миллион евро атрофида баҳоламоқда. Бу сумма «Барселона»нинг молиявий имкониятлари нуқтайи назаридан ҳам трансферни мураккаблаштириши мумкин.
«Манчестер Сити»нинг эҳтимолий жазоси трансферга таъсир қиладими?
Гвардиолнинг келажаги ҳақидаги хабарлар «Манчестер Сити» атрофидаги молиявий қоидалар билан боғлиқ баҳслар фонида ҳам диққатга сазовор бўлмоқда.
Аввалроқ клуб Англия Премьер-лигаси молиявий қоидаларини бузиш билан боғлиқ айбловлар марказида бўлган. «Сити»га нисбатан эҳтимолий санкциялар, жумладан, чемпионатдан чиқариб юбориш каби оғир жазо вариантлари ҳам оммавий ахборот воситаларида муҳокама қилинган.
Бироқ клубнинг келажагига оид бундай сценарийлар ҳозирча эҳтимолий чоралар ва муҳокамалар доирасида. Гвардиолнинг трансфери ҳам айнан шу ҳолатлар сабаб амалга ошиши ёки тезлашиши ҳақида ҳозирча расмий маълумот йўқ.
«Барселона»нинг хорват футболчисига қизиқиши ҳақидаги хабар трансфер бозоридаги навбатдаги катта эҳтимоллардан бири сифатида қаралмоқда. Агар каталонияликлар бу мақсадга эришмоқчи бўлса, улар нафақат «Манчестер Сити» билан музокара олиб бориши, балки футболчининг юқори трансфер қиймати билан боғлиқ молиявий масалаларни ҳам ҳал қилиши керак бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…