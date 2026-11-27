Англиялик экспертлар Абдуқодир Ҳусановнинг «Сити»даги ўрнини юқори баҳолашмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англиялик экспертлар 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафидаги ўрнини юқори баҳоламоқда.
- Футболчи ҳимоя чизиғининг исталган нуқтасида самарали ҳаракат қила олиши билан жамоанинг ажралмас бўлагига айланди.
- «Барселона» клубининг қизиқишига қарамай, «Манчестер Сити» футболчини сотишни режалаштирмаяпти ва унинг амалдаги шартномаси 2031 йилгача мўлжалланган.
Испаниянинг «Барселона» клуби томонидан Абдуқодир Ҳусановга бўлаётган жиддий қизиқиш фонида Англия футболи экспертлари 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячининг «Манчестер Сити» сафидаги аҳамиятини чуқур таҳлил қилишга киришди. Мутахассисларнинг фикрича, ҳимоя чизиғининг исталган нуқтасида самарали ҳаракат қила олиш қобилияти Ҳусановни «шаҳарликлар»нинг ажралмас ва муҳим бўлагига айлантирган.
Хатодан бошланган дебют ва Гвардиола давридаги ўсиш
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги фаолияти 2025 йилнинг январида «Челси»га қарши учрашувдаги жиддий хато билан бошланган эди. Трансфер амалга ошганидан атиги бир неча кун ўтиб майдонга туширилган ўзбекистонлик футболчи ўша баҳсдаги қийинчиликларга қарамай (жамоа барибир ғалаба қозонган), тез суръатда спорт формасини тиклаб олди.
Кейинчалик у АПЛда кетма-кет бешта учрашувни асосий таркибда ўтказди, аммо мавсум сўнгига келиб захирага олинди ва чемпионатнинг охирги тўрт тури учун қайдномага ҳам киритилмади. Бунга собиқ клуби «Ланс» билан тузилган шартномадаги банд — футболчи дебют мавсумида 10 та ўйин ўтказса, қўшимча бонус тўланиши шарти сабаб бўлгани айтилди. Натижада Абдуқодир илк мавсумини роппа-роса 9 та учрашув билан якунлади.
Иккинчи мавсумда эса вазият тубдан ўзгарди:
Жароҳатлар ва ишонч: Асосий ҳимоячилар Рубен Диаш ва Йошко Гвардиолнинг жароҳатлари ортидан Хосеп Гвардиола Ҳусановга кўпроқ имконият берди. Қишда ўнг қанотдан яна марказга қайтарилган ҳимоячи мавсум охиригача асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолди.
Сифат ва статистика ўсиши: Дунёнинг жисмоний жиҳатдан энг талабчан лигасида икки мавсум давомида Ҳусанов яккама-якка курашларда ғалаба қозониш фоизини оширди, тўпни олиб қўйиш ва зарбаларни тўсиш кўрсаткичларини яхшилади, шунингдек, ҳужумларда ҳам фаолроқ ҳаракат қила бошлади.
Энцо Мареска қўл остидаги универсаллик
Хосеп Гвардиола тактикасида қанот ҳимоячиларидан тўлақонли ярим ҳимоячи сифатида ҳужумга ижодкорлик қўшиш талаб этилгани боис, мутахассис Ҳусановни қанотларда кўп синаб кўрмаган эди. Бироқ янги бош мураббий Энцо Мареска ўзбекистонлик футболчининг универсал имкониятларидан анча кенг фойдаланмоқда.
Хусусан, Марк Гехининг ўйинидаги пасайиш фонида Абдуқодир жамоа учун янада муҳим фигурага айланди. Жорий мавсумда у нафақат ҳимоя марказида (5 та ўйин) ва ўнг қанотда (5 та ўйин), балки ҳимоянинг чап қанотида ҳам майдонга тушиб, ўзининг юқори даражасини намойиш этмоқда.
Трансфер қиймати ва «Манчестер Сити»нинг қатъий позицияси
Англиялик экспертларнинг таъкидлашича, «Барселона» ёки бошқа бирор гранд клуб учун Ҳусановни қўлга киритиш ниҳоятда қийин кечади:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Амалдаги шартнома муддати
2031 йилнинг ярмигача (ўтган ёзда узайтирилган)
Сотиб олинган сумма
40 миллион евро («Ланс»дан)
Жорий бозор қиймати (Transfermarkt)
50 миллион евро
Клуб позицияси
Фақат фавқулодда вазият ёки жуда катта таклифгина «шаҳарликлар» фикрини ўзгартириши мумкин
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»да қолиб, жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айлангани маъқулми ёки «Барселона» таклифини кўриб чиқиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ҳамда Англия Премьер-лигасидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…