Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» клуби 2027-йилнинг январ ойида «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборишни режалаштирмоқда.
- Бош мураббий Ханс-Дитер Флик 22 ёшли футболчининг жисмоний ва техник имкониятларини юқори баҳолаб, уни мудофаа чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида танлаган.
- Айни пайтда ўзбекистонлик ҳимоячига «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолиятида катта бурилиш юз бериши мумкин. Ҳозирда «шаҳарликлар» сафида барқарор ҳаракат қилаётган 22 ёшли марказий ҳимоячи Европанинг етакчи гранд клублари диққат марказига тушиб улгурди.
Бунга Англия чемпиони атрофидаги молиявий қоидабузарликлар бўйича эҳтимолий жазо чоралари ва клуб келажагидаги мавҳумлик ҳам туртки бўлмоқда. Вазиятдан унумли фойдаланишни истаган грандлар манчестерликларнинг етакчи ижрочиларини ўз сафига қўшиб олиш режасини тузмоқда.
«Барселона»нинг қишки стратегияси: Ханси Флик талаби
Трансфер хабарларига ихтисослашган FullTime Report манбасининг ёзишича, Каталония клуби Абдуқодир Ҳусановнинг трансфери бўйича аллақачон аниқ ҳаракатлар стратегиясини шакллантириб бўлган:
Қишки расмий таклиф: «Барселона» 2027 йилнинг январь ойида очиладиган қишки трансфер ойнасида 22 ёшли ҳимоячи бўйича «Манчестер Сити»га тўғридан-тўғри расмий таклиф юборишни мўлжалламоқда;
Мураббий танлови: Бош мураббий Ханс-Дитер Флик марказий мудофаа чизиғидаги барқарорликни ошириш учун жисмонан бақувват, тезкор ва тўп билан ишончли ҳаракатлана оладиган ёш иқтидор сифатида айнан Ҳусановни танлаган.
АПЛ клублари ва Алонсо омили: Рақобат кучаймоқда
Ҳусановга бўлган қизиқиш фақатгина Испания гранди билан чекланиб қолмайди:
«Челси» ва Хаби Алонсо: Манбалар мудофаадаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида жамоага ўзбекистонлик ҳимоячини жалб этиш истаги борлигини билдирган;
Премьер-лиганинг бошқа даъвогарлари: Шунингдек, АПЛнинг «Астон Вилла», «Эвертон» ҳамда «Борнмут» клублари ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
Келажак қачон ҳал бўлади?
«Манчестер Сити» юлдузлари, жумладан, Абдуқодир Ҳусановнинг кейинги тақдири кўп жиҳатдан Англия Премьер-лигаси ва халқаро футбол мутасаддилари томонидан клубга қўлланиладиган якуний қарор ва жазо санкцияларига боғлиқ бўлиб турибди.
Агар каталонияликлар қишда ушбу келишувга эришса, Ҳусанов «Барселона» тарихидаги илк ўзбекистонлик футболчига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…