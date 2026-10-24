Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда

·96·Спорт
Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» клуби 2027-йилнинг январ ойида «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф юборишни режалаштирмоқда.
  • Бош мураббий Ханс-Дитер Флик 22 ёшли футболчининг жисмоний ва техник имкониятларини юқори баҳолаб, уни мудофаа чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида танлаган.
  • Айни пайтда ўзбекистонлик ҳимоячига «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолиятида катта бурилиш юз бериши мумкин. Ҳозирда «шаҳарликлар» сафида барқарор ҳаракат қилаётган 22 ёшли марказий ҳимоячи Европанинг етакчи гранд клублари диққат марказига тушиб улгурди.

Бунга Англия чемпиони атрофидаги молиявий қоидабузарликлар бўйича эҳтимолий жазо чоралари ва клуб келажагидаги мавҳумлик ҳам туртки бўлмоқда. Вазиятдан унумли фойдаланишни истаган грандлар манчестерликларнинг етакчи ижрочиларини ўз сафига қўшиб олиш режасини тузмоқда.

«Барселона»нинг қишки стратегияси: Ханси Флик талаби

Трансфер хабарларига ихтисослашган FullTime Report манбасининг ёзишича, Каталония клуби Абдуқодир Ҳусановнинг трансфери бўйича аллақачон аниқ ҳаракатлар стратегиясини шакллантириб бўлган:

  • Қишки расмий таклиф: «Барселона» 2027 йилнинг январь ойида очиладиган қишки трансфер ойнасида 22 ёшли ҳимоячи бўйича «Манчестер Сити»га тўғридан-тўғри расмий таклиф юборишни мўлжалламоқда;

  • Мураббий танлови: Бош мураббий Ханс-Дитер Флик марказий мудофаа чизиғидаги барқарорликни ошириш учун жисмонан бақувват, тезкор ва тўп билан ишончли ҳаракатлана оладиган ёш иқтидор сифатида айнан Ҳусановни танлаган.

АПЛ клублари ва Алонсо омили: Рақобат кучаймоқда

Ҳусановга бўлган қизиқиш фақатгина Испания гранди билан чекланиб қолмайди:

  • «Челси» ва Хаби Алонсо: Манбалар мудофаадаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида жамоага ўзбекистонлик ҳимоячини жалб этиш истаги борлигини билдирган;

  • Премьер-лиганинг бошқа даъвогарлари: Шунингдек, АПЛнинг «Астон Вилла», «Эвертон» ҳамда «Борнмут» клублари ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

Келажак қачон ҳал бўлади?

«Манчестер Сити» юлдузлари, жумладан, Абдуқодир Ҳусановнинг кейинги тақдири кўп жиҳатдан Англия Премьер-лигаси ва халқаро футбол мутасаддилари томонидан клубга қўлланиладиган якуний қарор ва жазо санкцияларига боғлиқ бўлиб турибди.

Агар каталонияликлар қишда ушбу келишувга эришса, Ҳусанов «Барселона» тарихидаги илк ўзбекистонлик футболчига айланиши мумкин.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБарселонаТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқдаШов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқдаКеча 20:34Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими2 сентябр 12:37Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?13 октябр 19:21«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди