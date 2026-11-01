Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клубидаги молиявий ноаниқликлар сабабли 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга Европанинг бир қатор гранд клублари қизиқиш билдирмоқда.
- «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик футболчини ўз жамоасида кўришни истаб, 2027 йил январ ойида расмий таклиф билан чиқишни режалаштирмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолиятида катта бурилиш юз бериши мумкин. Жаҳон футболи грандлари «шаҳарликлар» атрофидаги молиявий қоидабузарликлар иши ва кутилаётган муқаррар жазо чоралари сабабли юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, манчестерликларнинг етакчиларини ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатини бошлаб юборди.
Футбол хабарларига ихтисослашган FullTime Report ва бир қатор европалик инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, ўзбек иқтидори қишки трансфер ойнасининг бош қаҳрамонларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Фликнинг махсус режаси: «Барселона» расмий таклиф тайёрламоқда
Каталониянинг «Барселона» клуби ҳимоя чизиғидаги барқарорликни таъминлаш мақсадида Ҳусановни асосий нишонлардан бири сифатида белгилаб, аниқ стратегия ишлаб чиқди:
2027 йил январидаги расмий таклиф: «Кўк-анорранглилар» қишки трансфер ойнасидаёқ 22 ёшли футболчи бўйича «Манчестер Сити»га тўғридан-тўғри таклиф билан чиқишни мўлжалламоқда;
Ханси Фликнинг талаби: Каталонияликлар устози ҳимоя марказида тезкор, яккакурашларда жисмонан бақувват ва тўп билан хотиржам ҳаракатлана оладиган замонавий ижрочи сифатида айнан Абдуқодирни кўрмоқда.
Хаби Алонсо ва АПЛ клубларининг рақобати
Ҳусанов учун кураш фақатгина «Барселона» билан чекланиб қолмайди. Трансфер бозорида уни қўлга киритиш истагида бўлган бошқа даъвогарлар ҳам бор:
«Челси» варианти: Хабарларга кўра, лондонликларнинг ҳимоя муаммоларини ҳал этиш мақсадида жамоага ўзбек футболчисини таклиф этиш варианти кўриб чиқилмоқда;
Премьер-лиганинг бошқа вакиллари: Ҳимоячининг хизматларига «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублар ҳам жиддий қизиқиш билдирган.
«Манчестер Сити»даги вазият ва қарор омили
Ҳозирги босқичда барча ўзгаришлар Англия Премьер-лигаси томонидан «Манчестер Сити»га қўлланиладиган якуний санкциялар кўламига чамбарчас боғлиқ. Агар клубга нисбатан оғир жазо чоралари эълон қилинса, жамоа етакчилари, жумладан Ҳусановнинг ҳам Европанинг бошқа топ-клубларига трансфери жадаллашиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…