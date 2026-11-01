Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олди

·88·Спорт
Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» клубидаги молиявий ноаниқликлар сабабли 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга Европанинг бир қатор гранд клублари қизиқиш билдирмоқда.
  • «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик футболчини ўз жамоасида кўришни истаб, 2027 йил январ ойида расмий таклиф билан чиқишни режалаштирмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли марказий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолиятида катта бурилиш юз бериши мумкин. Жаҳон футболи грандлари «шаҳарликлар» атрофидаги молиявий қоидабузарликлар иши ва кутилаётган муқаррар жазо чоралари сабабли юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, манчестерликларнинг етакчиларини ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатини бошлаб юборди.

Футбол хабарларига ихтисослашган FullTime Report ва бир қатор европалик инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, ўзбек иқтидори қишки трансфер ойнасининг бош қаҳрамонларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фликнинг махсус режаси: «Барселона» расмий таклиф тайёрламоқда

Каталониянинг «Барселона» клуби ҳимоя чизиғидаги барқарорликни таъминлаш мақсадида Ҳусановни асосий нишонлардан бири сифатида белгилаб, аниқ стратегия ишлаб чиқди:

  • 2027 йил январидаги расмий таклиф: «Кўк-анорранглилар» қишки трансфер ойнасидаёқ 22 ёшли футболчи бўйича «Манчестер Сити»га тўғридан-тўғри таклиф билан чиқишни мўлжалламоқда;

  • Ханси Фликнинг талаби: Каталонияликлар устози ҳимоя марказида тезкор, яккакурашларда жисмонан бақувват ва тўп билан хотиржам ҳаракатлана оладиган замонавий ижрочи сифатида айнан Абдуқодирни кўрмоқда.

Хаби Алонсо ва АПЛ клубларининг рақобати

Ҳусанов учун кураш фақатгина «Барселона» билан чекланиб қолмайди. Трансфер бозорида уни қўлга киритиш истагида бўлган бошқа даъвогарлар ҳам бор:

  • «Челси» варианти: Хабарларга кўра, лондонликларнинг ҳимоя муаммоларини ҳал этиш мақсадида жамоага ўзбек футболчисини таклиф этиш варианти кўриб чиқилмоқда;

  • Премьер-лиганинг бошқа вакиллари: Ҳимоячининг хизматларига «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублар ҳам жиддий қизиқиш билдирган.

«Манчестер Сити»даги вазият ва қарор омили

Ҳозирги босқичда барча ўзгаришлар Англия Премьер-лигаси томонидан «Манчестер Сити»га қўлланиладиган якуний санкциялар кўламига чамбарчас боғлиқ. Агар клубга нисбатан оғир жазо чоралари эълон қилинса, жамоа етакчилари, жумладан Ҳусановнинг ҳам Европанинг бошқа топ-клубларига трансфери жадаллашиши кутилмоқда.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБарселонаТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқдаҲусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда24 октябр 07:29Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқдаШов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда23 октябр 20:34Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Бугун 18:06Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Кеча 23:00“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этдиКеча 22:09Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаКеча 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози