“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга қизиқиш билдирмоқда.
- «Манчестер Сити» футболчини узоқ муддатга сақлаб қолиш мақсадида шартномани 2031 йилгача узайтирган ва унинг бозор қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда.
- Рубен Диаш ва Ёшко Гвардиолнинг жароҳатларидан сўнг асосий таркибдан муқим ўрин олган Ҳусанов ҳимоянинг исталган нуқтасида ўйнай оладиган универсал футболчига айланди.
Испаниянинг «Барселона» клуби томонидан Абдуқодир Ҳусановга қизиқиш билдирилаётгани ҳақидаги хабарлар фонида Англия футболи экспертлари ва таҳлилчилари 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячининг «Манчестер Сити» тизимидаги аҳамиятини қайта таҳлил қилмоқда.
Мудофаанинг исталган нуқтасида — марказда, ўнг ва чап қанотларда тенг даражада ишончли ҳаракат қила оладиган универсал иқтидор эгаси «шаҳарликлар» мудофаа чизиғининг ажралмас бўлагига айланиб улгурди.
«Челси»га қарши хатодан кейинги синов ва «Ланс» бонуслари
Ҳусановнинг Манчестердаги фаолияти осон бошланмаган эди:
Оғир дебют: 2025 йилнинг январида трансфер расмийлашганидан атиги бир неча кун ўтиб, Хосеп Гвардиола Абдуқодирни «Челси»га қарши ўйинда майдонга ташлади. Учрашувда хатога йўл қўйган бўлса-да, жамоа ғалаба қозонди, футболчининг ўзи эса тезда руҳий ва жисмоний формасини тиклаб олди;
Кетма-кет 5 та ўйин ва захира сири: АПЛда қаторасига 5 та учрашувни асосий таркибда бошлаган Ҳусанов тўсатдан захирага ўтказилиб, мавсум охиригача жами 9 та баҳс билан чекланди (ҳатто охирги 4 тур қайдномасидан ҳам тушиб қолди). Бунга франциялик собиқ жамоаси «Ланс» билан тузилган шартномадаги банд — агар у мавсумда 10 та ўйинда қатнашса, қўшимча катта бонус тўланиши кераклиги сабаб бўлгани айтилган.
Диаш ва Гвардиолнинг жароҳатлари ортидан очилган йўл
Кейинги мавсумдан бошлаб вазият тубдан ўзгарди:
Асосий таркибдан муқим ўрин: Рубен Диаш ҳамда Йошко Гвардиол сафдан чиққач, Гвардиола ўзбек футболчисига катта ишонч билдирди. Қишда қанотдан яна севимли марказий ҳимоя нуқтасига қайтарилган Абдуқодир мавсум сўнгигача асосий таркибдаги ўрнини ҳеч кимга бермади;
АПЛ даражасидаги яккама-якка курашлар: Дунёнинг энг жисмоний ва тезкор лигасида Ҳусанов тўп учун курашлардаги ғалаба кўрсаткичларини кескин оширди, рақиб зарбаларини блоклаш ва тўпни олиб қўйиш бўйича жамоанинг энг фойдали ижрочиларидан бирига айланди.
Мареска тактикаси ва универсаллик: «Барселона» уни олиб кета оладими?
Жамоа бошқарувига Энцо Мареска келганидан сўнг Абдуқодирнинг вазифалар кўлами янада кенгайди:
Ҳимоянинг ҳар учала нуқтасида: Мураббий Ҳусановнинг жисмоний қувватидан самарали фойдаланмоқда. У жорий мавсумда 5 та баҳсни марказда, 5 тасини ўнг қанотда ўтказди, шунингдек, чап қанотда ҳам ишончли ҳаракат қилди. Марк Гехининг ўйинида пасайиш кузатилаётган бир пайтда Ҳусановнинг роли ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда;
2031 йилгача шартнома ва 50 миллион евролик қиймат: «Барселона» ёки Европанинг бошқа исталган гранди учун бу трансферни амалга ошириш жуда мураккаб. «Манчестер Сити» уни ўз сафида узоқ йиллар сақлаб қолиш мақсадида ёзда шартномани 2031 йил ярмигача узайтирган;
Нархнинг ошиши: Айни дамда Transfermarkt портали ўзбекистонлик ҳимоячининг бозор қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда (инглизлар уни 40 миллион еврога сотиб олган эди). Фақатгина фавқулодда таклиф ёки астрономик сумма «шаҳарликлар»ни музокара столига ўтказиши мумкин.
Изоҳлар 0
…