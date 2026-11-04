“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?

·82·Спорт
“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга қизиқиш билдирмоқда.
  • «Манчестер Сити» футболчини узоқ муддатга сақлаб қолиш мақсадида шартномани 2031 йилгача узайтирган ва унинг бозор қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда.
  • Рубен Диаш ва Ёшко Гвардиолнинг жароҳатларидан сўнг асосий таркибдан муқим ўрин олган Ҳусанов ҳимоянинг исталган нуқтасида ўйнай оладиган универсал футболчига айланди.

Испаниянинг «Барселона» клуби томонидан Абдуқодир Ҳусановга қизиқиш билдирилаётгани ҳақидаги хабарлар фонида Англия футболи экспертлари ва таҳлилчилари 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячининг «Манчестер Сити» тизимидаги аҳамиятини қайта таҳлил қилмоқда.

Мудофаанинг исталган нуқтасида — марказда, ўнг ва чап қанотларда тенг даражада ишончли ҳаракат қила оладиган универсал иқтидор эгаси «шаҳарликлар» мудофаа чизиғининг ажралмас бўлагига айланиб улгурди.

«Челси»га қарши хатодан кейинги синов ва «Ланс» бонуслари

Ҳусановнинг Манчестердаги фаолияти осон бошланмаган эди:

  • Оғир дебют: 2025 йилнинг январида трансфер расмийлашганидан атиги бир неча кун ўтиб, Хосеп Гвардиола Абдуқодирни «Челси»га қарши ўйинда майдонга ташлади. Учрашувда хатога йўл қўйган бўлса-да, жамоа ғалаба қозонди, футболчининг ўзи эса тезда руҳий ва жисмоний формасини тиклаб олди;

  • Кетма-кет 5 та ўйин ва захира сири: АПЛда қаторасига 5 та учрашувни асосий таркибда бошлаган Ҳусанов тўсатдан захирага ўтказилиб, мавсум охиригача жами 9 та баҳс билан чекланди (ҳатто охирги 4 тур қайдномасидан ҳам тушиб қолди). Бунга франциялик собиқ жамоаси «Ланс» билан тузилган шартномадаги банд — агар у мавсумда 10 та ўйинда қатнашса, қўшимча катта бонус тўланиши кераклиги сабаб бўлгани айтилган.

Диаш ва Гвардиолнинг жароҳатлари ортидан очилган йўл

Кейинги мавсумдан бошлаб вазият тубдан ўзгарди:

  • Асосий таркибдан муқим ўрин: Рубен Диаш ҳамда Йошко Гвардиол сафдан чиққач, Гвардиола ўзбек футболчисига катта ишонч билдирди. Қишда қанотдан яна севимли марказий ҳимоя нуқтасига қайтарилган Абдуқодир мавсум сўнгигача асосий таркибдаги ўрнини ҳеч кимга бермади;

  • АПЛ даражасидаги яккама-якка курашлар: Дунёнинг энг жисмоний ва тезкор лигасида Ҳусанов тўп учун курашлардаги ғалаба кўрсаткичларини кескин оширди, рақиб зарбаларини блоклаш ва тўпни олиб қўйиш бўйича жамоанинг энг фойдали ижрочиларидан бирига айланди.

Мареска тактикаси ва универсаллик: «Барселона» уни олиб кета оладими?

Жамоа бошқарувига Энцо Мареска келганидан сўнг Абдуқодирнинг вазифалар кўлами янада кенгайди:

  • Ҳимоянинг ҳар учала нуқтасида: Мураббий Ҳусановнинг жисмоний қувватидан самарали фойдаланмоқда. У жорий мавсумда 5 та баҳсни марказда, 5 тасини ўнг қанотда ўтказди, шунингдек, чап қанотда ҳам ишончли ҳаракат қилди. Марк Гехининг ўйинида пасайиш кузатилаётган бир пайтда Ҳусановнинг роли ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда;

  • 2031 йилгача шартнома ва 50 миллион евролик қиймат: «Барселона» ёки Европанинг бошқа исталган гранди учун бу трансферни амалга ошириш жуда мураккаб. «Манчестер Сити» уни ўз сафида узоқ йиллар сақлаб қолиш мақсадида ёзда шартномани 2031 йил ярмигача узайтирган;

  • Нархнинг ошиши: Айни дамда Transfermarkt портали ўзбекистонлик ҳимоячининг бозор қийматини 50 миллион еврога баҳоламоқда (инглизлар уни 40 миллион еврога сотиб олган эди). Фақатгина фавқулодда таклиф ёки астрономик сумма «шаҳарликлар»ни музокара столига ўтказиши мумкин.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБарселонаАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди28 октябр 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29Кунде ва Гарсиядан кучли: Ҳусановнинг “Барселона”га ўтиш имкониятлари таҳлил қилиндиКунде ва Гарсиядан кучли: Ҳусановнинг “Барселона”га ўтиш имкониятлари таҳлил қилиндиКеча 08:28Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)2 ноябр 07:23Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олдиҲусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олди1 ноябр 19:30Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози