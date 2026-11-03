Кунде ва Гарсиядан кучли: Ҳусановнинг “Барселона”га ўтиш имкониятлари таҳлил қилинди

·113·Спорт
Кунде ва Гарсиядан кучли: Ҳусановнинг “Барселона”га ўтиш имкониятлари таҳлил қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда.
  • Софаскоре таҳлилларига кўра, ўзбекистонлик футболчи жисмоний куч, яккама-якка курашлар ҳамда тўпни олиб қўйиш кўрсаткичлари бўйича каталониялик ҳимоячилар Жюл Кунде ва Эрик Гарсиядан устунроқдир.

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби атрофидаги молиявий ва ташкилий ноаниқликлар фонида жамоа етакчиларининг бошқа грандларга ўтиш эҳтимоли фаол муҳокама қилинмоқда. Хусусан, аввалроқ Англиянинг «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублари эътиборини тортган 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга эндиликда Испания чемпиони «Барселона» ҳам жиддий қизиқиш билдира бошлади.

Жаҳон футболи таҳлилчилари мазкур эҳтимолий трансферни ҳар томонлама ўрганиб, нуфузли Sofascore портали статистикасига таянган ҳолда ўзбек футболчиси Каталония клубининг амалдаги ҳимоячиларидан қатор муҳим жиҳатлар бўйича устун эканини маълум қилди.

Sofascore таҳлили: Ҳусанов нега Кунде ва Гарсиядан кучлироқ?

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёзда Родрининг трансфери билан таянч чизиғи мустаҳкамланган «Барселона»га мудофаада жисмоний мувозанат ва барқарорлик етишмаяпти. Пау Кубарсининг асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам бўлса-да, Абдуқодир бошқа марказий ҳимоячилар — Жюль Кунде, Эрик Гарсия ва Жерар Мартиндан бир қатор кўрсаткичлар бўйича илгарилаб кетган:

  • Ёш ва жисмоний куч: Ҳусанов номлари қайд этилган рақобатчиларидан ёш бўлиши билан бирга, бўй-басти, атлетик қуввати ва яккама-якка жанглардаги мустаҳкамлиги билан устунлик қилади;

  • Тўпни олиб қўйиш ва блокировка: Sofascore маълумотларига кўра, у бир ўйиндаги аниқ узун паслар, тўпни олиб қўйиш ҳаракатлари ва рақиб зарбаларини тўсиб қолиш (блок) бўйича каталониялик визавиларини сезиларли даражада ортда қолдирмоқда;

  • Яккама-якка курашлар қироли: Ҳам ердаги, ҳам ҳаводаги курашларда ғалаба қозониш сони ва умумий фоиз самарадорлиги бўйича Ҳусанов анча юқори баҳоларга эга.

Таҳлилчилар унинг майдондаги бундай кескин назоратини «Эл-Класико»да Ламин Ямални самарали зарарсизлантирган Марк Кукурельянинг ҳаракатларига қиёсламоқда — Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига бўш ҳудуд қолдирмайди.

Трансфер йўлидаги асосий тўсиқлар

Иқтидорли ҳимоячини Каталонияга олиб келиш нақадар фойдали кўринмасин, келишув осонликча амалга ошмаслиги мумкин:

  • «Манчестер Сити» билан келишув: Трансфер борасидаги бош хавотир Каталония гранди раҳбариятининг Манчестер суперклуби билан муросага кела олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда;

  • Суд жараёнлари ва молиявий санкциялар: FullTime Report нашрининг қайд этишича, «Манчестер Сити»га қарши очилган молиявий қоидабузарликлар иши ва кутилаётган эҳтимолий жазолар юлдузларнинг клубни тарк этишига сабаб бўлиши мумкин, бироқ суд жараёни якунланмагунча вазият мавҳумлигича қолади;

  • Музокаралар босими: Молиявий имкониятлари чекланган «Барселона» раҳбарияти инглиз клуби талаб қиладиган товон пулини қондира оладими-йўқми, ҳозирча номаълум.

Ҳусановнинг «Барселона»га ўтиши Ўзбекистон ва жаҳон футболи учун йил воқеаларидан бирига айланиши мумкин, бироқ бу трансфер мураккаб дипломатик ва молиявий келишувларни талаб этади.

Абдуқодир ҲусановБарселонаМанчестер СитиТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олдиҲусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олди1 ноябр 19:30Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқдаҲусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда24 октябр 07:29Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқдаШов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда23 октябр 20:34Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)Кеча 07:23Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)1 ноябр 18:06Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)31 октябр 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози