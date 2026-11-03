Кунде ва Гарсиядан кучли: Ҳусановнинг “Барселона”га ўтиш имкониятлари таҳлил қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниянинг «Барселона» клуби 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга жиддий қизиқиш билдирмоқда.
- Софаскоре таҳлилларига кўра, ўзбекистонлик футболчи жисмоний куч, яккама-якка курашлар ҳамда тўпни олиб қўйиш кўрсаткичлари бўйича каталониялик ҳимоячилар Жюл Кунде ва Эрик Гарсиядан устунроқдир.
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби атрофидаги молиявий ва ташкилий ноаниқликлар фонида жамоа етакчиларининг бошқа грандларга ўтиш эҳтимоли фаол муҳокама қилинмоқда. Хусусан, аввалроқ Англиянинг «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби клублари эътиборини тортган 22 ёшли марказий ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга эндиликда Испания чемпиони «Барселона» ҳам жиддий қизиқиш билдира бошлади.
Жаҳон футболи таҳлилчилари мазкур эҳтимолий трансферни ҳар томонлама ўрганиб, нуфузли Sofascore портали статистикасига таянган ҳолда ўзбек футболчиси Каталония клубининг амалдаги ҳимоячиларидан қатор муҳим жиҳатлар бўйича устун эканини маълум қилди.
Sofascore таҳлили: Ҳусанов нега Кунде ва Гарсиядан кучлироқ?
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёзда Родрининг трансфери билан таянч чизиғи мустаҳкамланган «Барселона»га мудофаада жисмоний мувозанат ва барқарорлик етишмаяпти. Пау Кубарсининг асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам бўлса-да, Абдуқодир бошқа марказий ҳимоячилар — Жюль Кунде, Эрик Гарсия ва Жерар Мартиндан бир қатор кўрсаткичлар бўйича илгарилаб кетган:
Ёш ва жисмоний куч: Ҳусанов номлари қайд этилган рақобатчиларидан ёш бўлиши билан бирга, бўй-басти, атлетик қуввати ва яккама-якка жанглардаги мустаҳкамлиги билан устунлик қилади;
Тўпни олиб қўйиш ва блокировка: Sofascore маълумотларига кўра, у бир ўйиндаги аниқ узун паслар, тўпни олиб қўйиш ҳаракатлари ва рақиб зарбаларини тўсиб қолиш (блок) бўйича каталониялик визавиларини сезиларли даражада ортда қолдирмоқда;
Яккама-якка курашлар қироли: Ҳам ердаги, ҳам ҳаводаги курашларда ғалаба қозониш сони ва умумий фоиз самарадорлиги бўйича Ҳусанов анча юқори баҳоларга эга.
Таҳлилчилар унинг майдондаги бундай кескин назоратини «Эл-Класико»да Ламин Ямални самарали зарарсизлантирган Марк Кукурельянинг ҳаракатларига қиёсламоқда — Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига бўш ҳудуд қолдирмайди.
Трансфер йўлидаги асосий тўсиқлар
Иқтидорли ҳимоячини Каталонияга олиб келиш нақадар фойдали кўринмасин, келишув осонликча амалга ошмаслиги мумкин:
«Манчестер Сити» билан келишув: Трансфер борасидаги бош хавотир Каталония гранди раҳбариятининг Манчестер суперклуби билан муросага кела олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда;
Суд жараёнлари ва молиявий санкциялар: FullTime Report нашрининг қайд этишича, «Манчестер Сити»га қарши очилган молиявий қоидабузарликлар иши ва кутилаётган эҳтимолий жазолар юлдузларнинг клубни тарк этишига сабаб бўлиши мумкин, бироқ суд жараёни якунланмагунча вазият мавҳумлигича қолади;
Музокаралар босими: Молиявий имкониятлари чекланган «Барселона» раҳбарияти инглиз клуби талаб қиладиган товон пулини қондира оладими-йўқми, ҳозирча номаълум.
Ҳусановнинг «Барселона»га ўтиши Ўзбекистон ва жаҳон футболи учун йил воқеаларидан бирига айланиши мумкин, бироқ бу трансфер мураккаб дипломатик ва молиявий келишувларни талаб этади.
Изоҳлар 0
…