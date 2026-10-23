Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди

·15·Спорт
Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди

Саудия Арабистони Пролигасининг 11-турида чемпионлик учун курашаётган «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Файсали» жамоаси устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Учрашувнинг бош қаҳрамони яна португалиялик юлдуз Криштиану Роналду бўлди. Ҳужумчи фаолиятидаги навбатдаги муҳим маррани забт этиб, жамоасининг турнир жадвалида юқорига кўтарилишини таъминлади.

Роналдудан 982-гол ва ВАР аралашуви

Учрашув давомида Криштиану Роналду фаол ҳаракат қилди:

  • Тарихий марра: Португалиялик тўпурар 49-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, профессионал футболчилик фаолиятидаги 982-голини расман ўз ҳисобига ёзиб қўйди;

  • Бекор қилинган дубль: Ҳужумчи баҳс давомида яна бир бор тўп киритган эди, бироқ ҳакамлар ВАР тизимини кўриб чиққач, ушбу голни бекор қилишди.

Ўйин ривожи: Тезкор старт ва якуний нуқта

«Ан Наср» бутун баҳс давомида устунликни ўз қўлида ушлаб турди:

  • Тезкор гол: Ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ Абдуллоҳ Ал Ҳамдан ҳисобни очди (0:1);

  • Роналдунинг зарбаси: 49-дақиқада Роналду орадаги фарқни оширди (0:2);

  • Мезбонларнинг жавоби: 66-дақиқада «Ал Файсали» вакили Тео Бонгонда ҳисобни қисқартирди (1:2);

  • Нуқта қўйилди: 79-дақиқада захирадан тушган бразилиялик Анжело рақиб дарвозасига 3-тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди (1:3).

Мусобақа жадвали: 2-ўринга кўтарилиш

Ушбу ғалаба Риёд клубига мусобақа жадвалида ўз мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам берди:

  • «Ан Наср»: Очколари сонини 25 тага етказиб, Пролига турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди;

  • «Ал Файсали»: 7 очко билан хавфли зона — 15-поғонада қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

Саудия Пролигаси. 11-тур

«Ал Файсали» — «Ан Наср» 1:3

  • Голлар: Тео Бонгонда 66 — Абдуллоҳ Ал Ҳамдан 4, Криштиану Роналду 49, Анжело 79.

  • «Ал Файсали»: Пачеко, Андрей Жиротто, Абдуллай Сек, Жаҳфалий (Субайт, 61), Барнавий, Флавио, Ал Муваллад, Ал Шанқитий (Ал Сафари, 85), Ал Биший (Бонгонда, 61), Менди, Ал Муқрин.

  • «Ан Наср»: Бенто, Бушал, Ал Амри, Иниго Мартинес, Аман (Яҳё, 46), Жоау Феликс, Саму Кошта (Анжело, 67), Ал Ҳайбарий, Садио Мане (Ал Нажди, 86), Ал Ҳамдан, Криштиану Роналду.

Криштиану РоналдуАн НасрСаудия ПролигасиАл Файсали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45980-гол! Роналду, Кошта ва Команнинг голлари «Ан Наср»га йирик ғалаба келтирди980-гол! Роналду, Кошта ва Команнинг голлари «Ан Наср»га йирик ғалаба келтирди10 октябр 01:052026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи19 октябр 11:37Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?12 октябр 11:04Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди