Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди
Саудия Арабистони Пролигасининг 11-турида чемпионлик учун курашаётган «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Файсали» жамоаси устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Учрашувнинг бош қаҳрамони яна португалиялик юлдуз Криштиану Роналду бўлди. Ҳужумчи фаолиятидаги навбатдаги муҳим маррани забт этиб, жамоасининг турнир жадвалида юқорига кўтарилишини таъминлади.
Роналдудан 982-гол ва ВАР аралашуви
Учрашув давомида Криштиану Роналду фаол ҳаракат қилди:
Тарихий марра: Португалиялик тўпурар 49-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, профессионал футболчилик фаолиятидаги 982-голини расман ўз ҳисобига ёзиб қўйди;
Бекор қилинган дубль: Ҳужумчи баҳс давомида яна бир бор тўп киритган эди, бироқ ҳакамлар ВАР тизимини кўриб чиққач, ушбу голни бекор қилишди.
Ўйин ривожи: Тезкор старт ва якуний нуқта
«Ан Наср» бутун баҳс давомида устунликни ўз қўлида ушлаб турди:
Тезкор гол: Ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ Абдуллоҳ Ал Ҳамдан ҳисобни очди (0:1);
Роналдунинг зарбаси: 49-дақиқада Роналду орадаги фарқни оширди (0:2);
Мезбонларнинг жавоби: 66-дақиқада «Ал Файсали» вакили Тео Бонгонда ҳисобни қисқартирди (1:2);
Нуқта қўйилди: 79-дақиқада захирадан тушган бразилиялик Анжело рақиб дарвозасига 3-тўпни киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди (1:3).
Мусобақа жадвали: 2-ўринга кўтарилиш
Ушбу ғалаба Риёд клубига мусобақа жадвалида ўз мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам берди:
«Ан Наср»: Очколари сонини 25 тага етказиб, Пролига турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди;
«Ал Файсали»: 7 очко билан хавфли зона — 15-поғонада қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
Саудия Пролигаси. 11-тур
«Ал Файсали» — «Ан Наср» 1:3
Голлар: Тео Бонгонда 66 — Абдуллоҳ Ал Ҳамдан 4, Криштиану Роналду 49, Анжело 79.
«Ал Файсали»: Пачеко, Андрей Жиротто, Абдуллай Сек, Жаҳфалий (Субайт, 61), Барнавий, Флавио, Ал Муваллад, Ал Шанқитий (Ал Сафари, 85), Ал Биший (Бонгонда, 61), Менди, Ал Муқрин.
«Ан Наср»: Бенто, Бушал, Ал Амри, Иниго Мартинес, Аман (Яҳё, 46), Жоау Феликс, Саму Кошта (Анжело, 67), Ал Ҳайбарий, Садио Мане (Ал Нажди, 86), Ал Ҳамдан, Криштиану Роналду.
Изоҳлар 0
…