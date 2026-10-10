980-гол! Роналду, Кошта ва Команнинг голлари «Ан Наср»га йирик ғалаба келтирди

·4·Спорт
980-гол! Роналду, Кошта ва Команнинг голлари «Ан Наср»га йирик ғалаба келтирди

Саудия Арабистони Пролигасининг 9-тури доирасида Ар-Риёдда кечган беллашувда «Ан Наср» клуби ўз майдонида «Ад Дирия» жамоасини қабул қилди. Юлдузларга бой таркибга эга мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув нафақат уч очко, балки футбол тарихидаги мутлақ рекордлар нуқтаи назаридан ҳам рамзий ва тарихий аҳамият касб этди.

Роналдудан тарихий натижа ва «Ан Наср»нинг ғалабали зарбалари

Ўйин давомида майдон эгалари тўлиқ ташаббусга эга бўлиб, рақиб ҳимоясига тинимсиз босим ўтказди:

  • 980-гол қайд этилди (23-дақиқа): Португалиялик афсона Криштиану Роналду ҳисобни очди. Бу гол 41 ёшли ҳужумчининг профессионал фаолиятидаги нақд 980-расмий голи сифатида тарихга кирди ва уни мингталик сеҳрли довонга янада яқинлаштирди;

  • Фарқнинг иккитага ошиши (35-дақиқа): «Ан Наср»нинг яримҳимоячиси Саму Кошта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади;

  • Якуний зарба (77-дақиқа): Франсиялик вингер Кингсли Коман ўзининг юқори маҳоратини кўрсатган ҳолда ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди ва баҳс тақдирига узил-кесил нуқта қўйди.

Турнир жадвали: Чемпионлик пойгасида янги поғона

Ушбу йирик ғалабадан кейин Риёд гранди турнир жадвалида юқори сакрашни амалга оширди:

  • «Ан Наср» 2-ўринда: Қўлга киритилган муҳим уч очко эвазига жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 19 тага етказиб, Пролига жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Ад Дирия»нинг ҳолати: Мағлубиятга учраган меҳмонлар 11 очко билан 9-поғонада қолмоқда.

Ўйин қайдномаси ва юлдузли таркиблар

Саудия Пролигаси. 9-тур

«Ан Наср» — «Ад Дирия» 3:0

Голлар: Криштиану Роналду (23), Саму Кошта (35), Кингсли Коман (77).

  • «Ан Наср»: Бенто, Ал Бушал, Симакан, Иньиго Мартинес, Аман (Носир, 84), Ал Ҳайбари, Саму Кошта, Коман (Яҳё, 78), Садио Мане, Жоау Феликс (Ал Ҳамдан, 78), Криштиану Роналду.

  • «Ад Дирия»: Волид Абдулла, Ҳусейн (Муҳаммад Хебан, 68), Ал Фараж, Жимсити, Лажами, Мбемба, Булбина (Ал Қоҳтани, 84), Идрисса Гуйе, Энцо Мийо, Оскар Родригес (Вади, 83), Дарвин Нуньес.

Криштиану Роналду етакчилигидаги «Ан Наср» чемпионлик пойгасидаги курашни давом эттирмоқда, форварднинг ўзи эса фаолиятидаги 1000 талик фантастик кўрсаткичга кун сайин яқинлашиб бормоқда.

Ал НасрКриштиану РоналдуСаудия Пролигаси9-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45«Ал-Наср»да $213 миллионлик хавф: трансферлар тўхтайдими?«Ал-Наср»да $213 миллионлик хавф: трансферлар тўхтайдими?26 июл 22:30Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!15 сентябр 23:16Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!10 сентябр 21:43Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиРоналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этди13 сентябр 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?