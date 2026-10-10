980-гол! Роналду, Кошта ва Команнинг голлари «Ан Наср»га йирик ғалаба келтирди
Саудия Арабистони Пролигасининг 9-тури доирасида Ар-Риёдда кечган беллашувда «Ан Наср» клуби ўз майдонида «Ад Дирия» жамоасини қабул қилди. Юлдузларга бой таркибга эга мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув нафақат уч очко, балки футбол тарихидаги мутлақ рекордлар нуқтаи назаридан ҳам рамзий ва тарихий аҳамият касб этди.
Роналдудан тарихий натижа ва «Ан Наср»нинг ғалабали зарбалари
Ўйин давомида майдон эгалари тўлиқ ташаббусга эга бўлиб, рақиб ҳимоясига тинимсиз босим ўтказди:
980-гол қайд этилди (23-дақиқа): Португалиялик афсона Криштиану Роналду ҳисобни очди. Бу гол 41 ёшли ҳужумчининг профессионал фаолиятидаги нақд 980-расмий голи сифатида тарихга кирди ва уни мингталик сеҳрли довонга янада яқинлаштирди;
Фарқнинг иккитага ошиши (35-дақиқа): «Ан Наср»нинг яримҳимоячиси Саму Кошта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади;
Якуний зарба (77-дақиқа): Франсиялик вингер Кингсли Коман ўзининг юқори маҳоратини кўрсатган ҳолда ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди ва баҳс тақдирига узил-кесил нуқта қўйди.
Турнир жадвали: Чемпионлик пойгасида янги поғона
Ушбу йирик ғалабадан кейин Риёд гранди турнир жадвалида юқори сакрашни амалга оширди:
«Ан Наср» 2-ўринда: Қўлга киритилган муҳим уч очко эвазига жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 19 тага етказиб, Пролига жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди;
«Ад Дирия»нинг ҳолати: Мағлубиятга учраган меҳмонлар 11 очко билан 9-поғонада қолмоқда.
Ўйин қайдномаси ва юлдузли таркиблар
«Ан Наср» — «Ад Дирия» 3:0
Голлар: Криштиану Роналду (23), Саму Кошта (35), Кингсли Коман (77).
«Ан Наср»: Бенто, Ал Бушал, Симакан, Иньиго Мартинес, Аман (Носир, 84), Ал Ҳайбари, Саму Кошта, Коман (Яҳё, 78), Садио Мане, Жоау Феликс (Ал Ҳамдан, 78), Криштиану Роналду.
«Ад Дирия»: Волид Абдулла, Ҳусейн (Муҳаммад Хебан, 68), Ал Фараж, Жимсити, Лажами, Мбемба, Булбина (Ал Қоҳтани, 84), Идрисса Гуйе, Энцо Мийо, Оскар Родригес (Вади, 83), Дарвин Нуньес.
Криштиану Роналду етакчилигидаги «Ан Наср» чемпионлик пойгасидаги курашни давом эттирмоқда, форварднинг ўзи эса фаолиятидаги 1000 талик фантастик кўрсаткичга кун сайин яқинлашиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…