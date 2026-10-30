Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ан Наср» ўртасидаги баҳсда иштирок этмайди.
- Жамоа бош мураббийи Анже Постекоглу тиғиз тақвим ва юкламаларни бошқариш мақсадида португалиялик футболчини учрашув қайдномасига киритмасликка қарор қилди.
- Саудия клуби ички чемпионатдаги қизғин пойга ва яқинлашиб келаётган масъулиятли ўйинлар олдидан ўз етакчисини узоқ парвоз ҳамда ортиқча чарчоқлардан асрашни мақсад қилган.
Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасида Тошкентда кечадиган «Пахтакор» ва «Ан Наср» ўртасидаги марказий тўқнашув олдидан футбол ихлосмандлари учун кутилмаган хабар тарқалди. Саудия Арабистонининг машҳур юлдузи Криштиану Роналду Ўзбекистондаги баҳсни ўтказиб юборади.
Саудиянинг «Addiriyah» нашри хабарига кўра, жамоа бош мураббийи Анже Постекоглу Тошкент сафари олдидан португалиялик тўпурарни учрашув қайдномасига киритмасликка қарор қилган.
Қарор сабаби: Тиғиз тақвим ва юкламаларни бошқариш
Гарчи португалиялик юлдузнинг таркибга киритилмаслиги бўйича расмий тиббий сабаб очиқланмаган бўлса-да, экспертлар буни қуйидаги омиллар билан изоҳламоқда:
Зич ўйинлар графиги: «Ан Наср» айни пайтда Саудия Про-лигаси ва қитъа миқёсидаги турнирларда тиғиз тақвим асосида майдонга тушмоқда. Мураббийлар штаби асосий етакчиларга дам бериш ва кучларни тўғри тақсимлаш мақсадида шундай қадам ташлаган;
Маҳаллий чемпионатдаги қаттиқ пойга: Риёд клуби ички биринчиликда чемпионлик курашида кечмоқда ва яқинлашиб келаётган масъулиятли учрашувлар олдидан Роналдуни узоқ парвоз ва сунъий чарчоқлардан асраш муҳим деб топилган.
«Ан Наср»нинг Саудия чемпионатидаги кўрсаткичлари
Риёд гранди ички чемпионатда жуда ишончли ҳаракат қилмоқда:
11 ўйинда 9 ғалаба: Анже Постекоглу шогирдлари мавсум бошидан бери ўтказилган 11 та турнинг нақд 9 тасида ғалаба нашидасини сурди;
Очко йўқотишлари: Жамоа мавсум давомида фақат «Ал Иттиҳод»га имкониятни бой берган бўлса, яна бир турда «Ал Ҳалеж» билан дуранг қайд этган;
Турнир жадвалидаги ҳолат: Ҳозирда жамоа жамғарилган 28 очко билан 2-ўринда бормоқда. Турнир пешқадами «Ал Қодисия» ҳисобида ҳам айнан шунча очко мавжуд бўлиб, чемпионлик пойгаси қизғин паллага кирган.
Гарчи тошкентлик футбол мухлислари афсонавий Криштиану Роналдунинг «Пахтакор» марказий стадионидаги чиқишини катта интиқлик билан кутган бўлсалар-да, Саудия клуби қолган юлдузлари билан Ўзбекистон пойтахтида жиддий қаршилик кўрсатишга шайланмоқда.
Изоҳлар 0
…