Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборади

·92·Спорт
Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасидаги «Пахтакор» ва «Ан Наср» ўртасидаги баҳсда иштирок этмайди.
  • Жамоа бош мураббийи Анже Постекоглу тиғиз тақвим ва юкламаларни бошқариш мақсадида португалиялик футболчини учрашув қайдномасига киритмасликка қарор қилди.
  • Саудия клуби ички чемпионатдаги қизғин пойга ва яқинлашиб келаётган масъулиятли ўйинлар олдидан ўз етакчисини узоқ парвоз ҳамда ортиқча чарчоқлардан асрашни мақсад қилган.

Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасида Тошкентда кечадиган «Пахтакор» ва «Ан Наср» ўртасидаги марказий тўқнашув олдидан футбол ихлосмандлари учун кутилмаган хабар тарқалди. Саудия Арабистонининг машҳур юлдузи Криштиану Роналду Ўзбекистондаги баҳсни ўтказиб юборади.

Саудиянинг «Addiriyah» нашри хабарига кўра, жамоа бош мураббийи Анже Постекоглу Тошкент сафари олдидан португалиялик тўпурарни учрашув қайдномасига киритмасликка қарор қилган.

Қарор сабаби: Тиғиз тақвим ва юкламаларни бошқариш

Гарчи португалиялик юлдузнинг таркибга киритилмаслиги бўйича расмий тиббий сабаб очиқланмаган бўлса-да, экспертлар буни қуйидаги омиллар билан изоҳламоқда:

  • Зич ўйинлар графиги: «Ан Наср» айни пайтда Саудия Про-лигаси ва қитъа миқёсидаги турнирларда тиғиз тақвим асосида майдонга тушмоқда. Мураббийлар штаби асосий етакчиларга дам бериш ва кучларни тўғри тақсимлаш мақсадида шундай қадам ташлаган;

  • Маҳаллий чемпионатдаги қаттиқ пойга: Риёд клуби ички биринчиликда чемпионлик курашида кечмоқда ва яқинлашиб келаётган масъулиятли учрашувлар олдидан Роналдуни узоқ парвоз ва сунъий чарчоқлардан асраш муҳим деб топилган.

«Ан Наср»нинг Саудия чемпионатидаги кўрсаткичлари

Риёд гранди ички чемпионатда жуда ишончли ҳаракат қилмоқда:

  • 11 ўйинда 9 ғалаба: Анже Постекоглу шогирдлари мавсум бошидан бери ўтказилган 11 та турнинг нақд 9 тасида ғалаба нашидасини сурди;

  • Очко йўқотишлари: Жамоа мавсум давомида фақат «Ал Иттиҳод»га имкониятни бой берган бўлса, яна бир турда «Ал Ҳалеж» билан дуранг қайд этган;

  • Турнир жадвалидаги ҳолат: Ҳозирда жамоа жамғарилган 28 очко билан 2-ўринда бормоқда. Турнир пешқадами «Ал Қодисия» ҳисобида ҳам айнан шунча очко мавжуд бўлиб, чемпионлик пойгаси қизғин паллага кирган.

Гарчи тошкентлик футбол мухлислари афсонавий Криштиану Роналдунинг «Пахтакор» марказий стадионидаги чиқишини катта интиқлик билан кутган бўлсалар-да, Саудия клуби қолган юлдузлари билан Ўзбекистон пойтахтида жиддий қаршилик кўрсатишга шайланмоқда.

ПахтакорАн НасрКриштиану РоналдуОсиё Элит Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқдаБугун 07:08Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиРоналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиБугун 07:00ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиКеча 22:58Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этдиКриштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди23 октябр 22:042026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи19 октябр 11:37Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди