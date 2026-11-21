Роналду гол урди ва пенальтини бой берди: «Ан Наср» 1:3 ҳисобида ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони чемпионатининг 13-турида «Ал Аҳли» клуби ўз майдонида «Ан Наср»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Криштиану Роналду 14-дақиқада ҳисобни очган бўлса-да, 18-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошира олмади.
- Мезбонлар сафида Галено, Энтони Тоуни ва Ибанес гол уриб, жамоасига иродали ғалабани тақдим этди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг «Ан Наср» 28 очко билан турнир жадвалининг учинчи поғонасида қолди.
Криштиану Роналду гол уриб, «Ан Наср»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди, бироқ бу сафар португалиялик юлдузнинг голи жамоасига ғалаба келтирмади. Саудия Арабистони чемпионатининг 13-турида «Ал Аҳли» ўз майдонида «Ан Наср»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Жидда клуби учрашувнинг иккинчи қисмида рақибини ортда қолдириб, муҳим уч очкога эга бўлди.
Роналду ҳисобни очди, аммо пенальтини ҳам ура олмади
Учрашувни фаол бошлаган «Ан Наср» 14-дақиқада Криштиану Роналдунинг голи билан ҳисобни очди. Бу гол португалиялик футболчининг профессионал фаолиятидаги 986-голи бўлди.
Бироқ Роналду учун учрашувнинг дастлабки қисмида яна бир имконият юзага келди. 18-дақиқада «Ан Наср» пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди, аммо Криштиану бу имкониятдан фойдалана олмади. Шу тариқа, меҳмонлар ҳисобдаги устунликни мустаҳкамлай олмай, рақибга ўйинга қайтиш имконини берди.
«Ал Аҳли» биринчи бўлим охирида ҳисобни тенглаштирди
Жидда жамоаси биринчи бўлимнинг қўшимча вақтида ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. 45+1-дақиқада Галено гол уриб, таблода 1:1 кўринишини таъминлади.
Иккинчи бўлимда эса мезбонлар ташаббусни ўз қўлларига олиб, ғалаба учун зарур бўлган голларни киритди.
71-дақиқада Энтони Тоуни пенальтидан «Ал Аҳли»ни олдинга олиб чиқди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, 75-дақиқада Ибанес гол уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Қолган вақтда «Ан Наср» ҳисобни ўзгартиришга муваффақ бўлмади ва учрашув мезбонларнинг ғалабаси билан якунланди.
Турнир жадвалидаги вазият ўзгарди
Ушбу ғалаба орқали «Ал Аҳли» очколари сонини 24 тага етказиб, Саудия Пролигаси турнир жадвалида тўртинчи ўринга кўтарилди.
«Ан Наср» эса 28 очко билан учинчи поғонада қолди. Роналдунинг голига қарамай, жамоа ушбу турда очко қўшиб олиш имкониятидан фойдалана олмади.
Саудия Пролигаси. 13-тур
«Ал Аҳли» – «Ан Наср» 3:1
Голлар: Галено, 45+1; Тоуни, 71 (пенальти); Ибанес, 75 – Роналду, 14.
«Ал Аҳли»: Менди, Баттия, Демирал, Ибанес, Тринкау, Ал Жоҳани, Атангана, Балобаид, Сперцян (Ал Бурайкан, 81), Галено, Тоуни.
«Ан Наср»: Бенто, Авад, Иниго Мартинес, Симакан, Анжело (Ғариб, 87), Ал Ҳайбари (Коман, 72), Бушал, Ал Ҳамдан, Саму Кошта, Феликс, Роналду.
Фойданилмаган пенальти: Роналду, 18-дақиқа.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…