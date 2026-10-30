“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду «Ал Холуд» жамоасига қарши ўйинда ҳет-трик қайд этиб, ўзининг расмий фаолиятидаги голлари сонини 985 тага етказди.
- 41 ёшли португалиялик тўпурар 2 ноябр куни Тошкентда «Пахтакор»га қарши бўлиб ўтадиган ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси баҳсида майдонга тушади.
- Футболчи 1 000 талик тарихий маррага эришиш учун яна 15 та гол уриши керак.
Саудия Арабистони Про-лигасининг 12-тури доирасида «Ал Холуд» устидан қозонилган шиддатли ва ёрқин ғалабадан (5:3) сўнг, «Ан Наср» сардори Криштиану Роналду ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида мухлисларга мурожаат йўллади.
Мазкур учрашувнинг иккинчи бўлимида бор-йўғи 15 дақиқа ичида рақиб дарвозасига кетма-кет учта гол урган португалиялик 41 ёшли тўпурар ўз жамоасининг кўрсатган характери ва курашчан руҳига юқори баҳо берди.
«Жамоамга ёрдам берганимдан хурсандман»: Юлдузнинг муносабати
Голлар шодасидан сўнг Роналду ижтимоий тармоқларда қуйидаги самимий сўзларни ёзиб қолдирди:
Иқтибос: «Ажойиб ғалаба, жамоамизнинг ажойиб ўйини! Ҳет-трик орқали жамоамга ёрдам бера олганимдан хурсандман ⚽⚽⚽!»;
985-гол ва тарихий марра: Бу беллашувда киритилган тўплар футболчининг расмий фаолиятидаги 983, 984 ва 985-голлар бўлиб қайд этилди;
1000 талик довон яқин: Бутун жаҳон футболи кутаётган мисли кўрилмаган 1 000 талик маррага етиб бориш учун афсонавий тўпурарга энди атиги 15 та гол қолди.
2 ноябрь — Тошкентда «Пахтакор»га қарши кутилган тўқнашув
Ушбу ҳет-трик ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этмоқда:
ОФК Элит ОЧЛ баҳси: «Ан Наср» ўзининг навбатдаги расмий учрашувини ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида айнан Ўзбекистон пойтахтида ўтказади;
«Пахтакор» мезбонлигида: Жорий йилнинг 2 ноябрь куни Тошкентдаги стадионда «Пахтакор» ва «Ан Наср» жамоалари ўзаро тўқнаш келади;
Тошкентдаги футбол байрами: 41 ёшида ҳам юқори формада эканини исботлаётган Криштиану Роналдунинг Тошкентга келиши маҳаллий мухлислар учун яна бир катта байрамга айланиши кутилмоқда.
«Ал Холуд» билан баҳсда ўз кучини яна бир бор намойиш этган Роналду энди Тошкент майдонларида ҳам ўз голлари сонини ошириш ва 1 000 талик рекордга янада яқинлашиш учун кураш олиб боради.
Изоҳлар 0
…