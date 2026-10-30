“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда

·91·Спорт
“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду «Ал Холуд» жамоасига қарши ўйинда ҳет-трик қайд этиб, ўзининг расмий фаолиятидаги голлари сонини 985 тага етказди.
  • 41 ёшли португалиялик тўпурар 2 ноябр куни Тошкентда «Пахтакор»га қарши бўлиб ўтадиган ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси баҳсида майдонга тушади.
  • Футболчи 1 000 талик тарихий маррага эришиш учун яна 15 та гол уриши керак.

Саудия Арабистони Про-лигасининг 12-тури доирасида «Ал Холуд» устидан қозонилган шиддатли ва ёрқин ғалабадан (5:3) сўнг, «Ан Наср» сардори Криштиану Роналду ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида мухлисларга мурожаат йўллади.

Мазкур учрашувнинг иккинчи бўлимида бор-йўғи 15 дақиқа ичида рақиб дарвозасига кетма-кет учта гол урган португалиялик 41 ёшли тўпурар ўз жамоасининг кўрсатган характери ва курашчан руҳига юқори баҳо берди.

«Жамоамга ёрдам берганимдан хурсандман»: Юлдузнинг муносабати

Голлар шодасидан сўнг Роналду ижтимоий тармоқларда қуйидаги самимий сўзларни ёзиб қолдирди:

  • Иқтибос: «Ажойиб ғалаба, жамоамизнинг ажойиб ўйини! Ҳет-трик орқали жамоамга ёрдам бера олганимдан хурсандман ⚽⚽⚽!»;

  • 985-гол ва тарихий марра: Бу беллашувда киритилган тўплар футболчининг расмий фаолиятидаги 983, 984 ва 985-голлар бўлиб қайд этилди;

  • 1000 талик довон яқин: Бутун жаҳон футболи кутаётган мисли кўрилмаган 1 000 талик маррага етиб бориш учун афсонавий тўпурарга энди атиги 15 та гол қолди.

2 ноябрь — Тошкентда «Пахтакор»га қарши кутилган тўқнашув

Ушбу ҳет-трик ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этмоқда:

  • ОФК Элит ОЧЛ баҳси: «Ан Наср» ўзининг навбатдаги расмий учрашувини ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида айнан Ўзбекистон пойтахтида ўтказади;

  • «Пахтакор» мезбонлигида: Жорий йилнинг 2 ноябрь куни Тошкентдаги стадионда «Пахтакор» ва «Ан Наср» жамоалари ўзаро тўқнаш келади;

  • Тошкентдаги футбол байрами: 41 ёшида ҳам юқори формада эканини исботлаётган Криштиану Роналдунинг Тошкентга келиши маҳаллий мухлислар учун яна бир катта байрамга айланиши кутилмоқда.

«Ал Холуд» билан баҳсда ўз кучини яна бир бор намойиш этган Роналду энди Тошкент майдонларида ҳам ўз голлари сонини ошириш ва 1 000 талик рекордга янада яқинлашиш учун кураш олиб боради.

Криштиану РоналдуАн НасрПахтакорОФК Элит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?12 октябр 11:04Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиРоналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиБугун 07:00ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиКеча 22:58Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этдиКриштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди23 октябр 22:042026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи19 октябр 11:37Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти сабабларини очиқладиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти сабабларини очиқлади13 октябр 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди