Нега Криштиану Роналду Тошкентга келмади? “Ан Наср” бош мураббийи сабабини айтди

·84·Спорт
Нега Криштиану Роналду Тошкентга келмади? “Ан Наср” бош мураббийи сабабини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ан Наср» бош мураббийи Анге Постекоглу Криштиану Роналдунинг Тошкентга келмаганлигини жамоа тақвимининг тиғизлиги ва Саудия Pro-лигасидаги муҳим ўйин олдидан футболчига дам бериш зарурати билан изоҳлади.
  • Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тури доирасида ўтадиган «Пахтакор» ва «Ан Наср» жамоалари ўртасидаги баҳс 2 ноябр куни соат 18:45 да «Пахтакор» марказий стадионида бошланади.

Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тури доирасида Тошкент яна бир катта футбол оқшомига мезбонлик қилишга тайёрланмоқда. Саудия Арабистонининг юлдузли жамоаси «Ан Наср» меҳмон бўладиган баҳс олдидан бош мураббий Анге Постекоглу матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим масалалар юзасидан фикр билдирди.

Австралиялик тажрибали мутахассис Тошкентнинг «Пахтакор» жамоасига қарши кечадиган баҳснинг мураккаблиги, Криштиану Роналдунинг Тошкентга ташриф буюрмаганлик сабаби ва жамоасининг режаларини очиқ баён қилди. Учрашув эртага, 2 ноябрь куни соат 18:45 да «Пахтакор» марказий стадионида старт олади.

«Пахтакор»нинг Саудия клубларига қарши хавфи ва таҳлили

Анге Постекоглу рақибни жиддий ўрганиб чиққанини таъкидлаб, «шерлар»нинг хавфли жиҳатларига эътибор қаратди:

  • Ҳужумдаги агрессивлик: «Пахтакор»нинг ҳужумкор салоҳияти юқори баҳоланди. Улар ўз майдонида ҳар қандай рақибга қарши босим ўтказа олади;

  • Саудия грандлари билан дуранглар: Ўзбекистон клубининг Саудиянинг аввалги икки жамоасига қарши муросасиз ўйин кўрсатиб, очко олгани «Ан Наср» штаби томонидан инобатга олинган;

  • Ўз ўйинига урғу: Рақиб қанчалик таҳлил қилинмасин, Постекоглу ўз шогирдлари ўз услуби ва фалсафасига содиқ қолишини қайд этди.

Роналду нега келмади? Ротация ва ички чемпионатдаги муҳим ўйин

Миллионлаб ўзбек мухлисларини қизиқтирган асосий масала — жаҳон юлдузи Криштиану Роналдунинг таркибда йўқлиги бўйича мураббий батафсил изоҳ берди:

  • Зич тақвим ва ротация: Жамоада ўйинчилар сони етарли даражада экани, аммо тақвимнинг ҳаддан ташқари тиғизлиги сабаб Роналду ва яна бир қатор асосий ижрочиларга дам бериш қарори қабул қилинган;

  • Лигадаги ҳал қилувчи баҳс: Жума куни Саудия Про-лигасида жамоани жуда муҳим тўқнашув кутиб тургани ҳам бу қарорнинг қабул қилинишига туртки бўлган;

  • Тезлик ва барқарорлик: FIFA кунларидан сўнг жамоа ўйини яхшиланиб бораётгани, гарчи мавсум бошида намлик ва мослашиш билан боғлиқ қийинчиликлар бўлган бўлса-да, ҳозирда тизимли барқарорликка эришилаётгани таъкидланди.

Ўйин ҳақида маълумот:

  • Мусобақа: Элит ОЧЛ, 4-тур

  • Учрашув: «Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан Наср» (Саудия Арабистони)

  • Сана ва вақт: 2 ноябрь, 18:45 (Тошкент вақти)

  • Стадион: «Пахтакор» марказий стадиони, Тошкент

Осиё Чемпионлар лигасиПахтакорАн НасрКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборадиРоналду Тошкентга келмайди: “Ан Наср” юлдузи “Пахтакор”га қарши баҳсни ўтказиб юборади30 октябр 22:29“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда“Пахтакор”га қарши: Роналду Тошкентга рекорд даражадаги спорт формасида келмоқда30 октябр 07:08“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?Кеча 23:18Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқдаТошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда29 октябр 20:59Роналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозондиРоналдудан даҳшатли ҳет-трик: “Ан Наср” 8 та гол урилган ўйинда ғалаба қозонди30 октябр 07:00ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилдиФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилди29 октябр 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози