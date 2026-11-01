Нега Криштиану Роналду Тошкентга келмади? “Ан Наср” бош мураббийи сабабини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ан Наср» бош мураббийи Анге Постекоглу Криштиану Роналдунинг Тошкентга келмаганлигини жамоа тақвимининг тиғизлиги ва Саудия Pro-лигасидаги муҳим ўйин олдидан футболчига дам бериш зарурати билан изоҳлади.
- Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тури доирасида ўтадиган «Пахтакор» ва «Ан Наср» жамоалари ўртасидаги баҳс 2 ноябр куни соат 18:45 да «Пахтакор» марказий стадионида бошланади.
Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тури доирасида Тошкент яна бир катта футбол оқшомига мезбонлик қилишга тайёрланмоқда. Саудия Арабистонининг юлдузли жамоаси «Ан Наср» меҳмон бўладиган баҳс олдидан бош мураббий Анге Постекоглу матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим масалалар юзасидан фикр билдирди.
Австралиялик тажрибали мутахассис Тошкентнинг «Пахтакор» жамоасига қарши кечадиган баҳснинг мураккаблиги, Криштиану Роналдунинг Тошкентга ташриф буюрмаганлик сабаби ва жамоасининг режаларини очиқ баён қилди. Учрашув эртага, 2 ноябрь куни соат 18:45 да «Пахтакор» марказий стадионида старт олади.
«Пахтакор»нинг Саудия клубларига қарши хавфи ва таҳлили
Анге Постекоглу рақибни жиддий ўрганиб чиққанини таъкидлаб, «шерлар»нинг хавфли жиҳатларига эътибор қаратди:
Ҳужумдаги агрессивлик: «Пахтакор»нинг ҳужумкор салоҳияти юқори баҳоланди. Улар ўз майдонида ҳар қандай рақибга қарши босим ўтказа олади;
Саудия грандлари билан дуранглар: Ўзбекистон клубининг Саудиянинг аввалги икки жамоасига қарши муросасиз ўйин кўрсатиб, очко олгани «Ан Наср» штаби томонидан инобатга олинган;
Ўз ўйинига урғу: Рақиб қанчалик таҳлил қилинмасин, Постекоглу ўз шогирдлари ўз услуби ва фалсафасига содиқ қолишини қайд этди.
Роналду нега келмади? Ротация ва ички чемпионатдаги муҳим ўйин
Миллионлаб ўзбек мухлисларини қизиқтирган асосий масала — жаҳон юлдузи Криштиану Роналдунинг таркибда йўқлиги бўйича мураббий батафсил изоҳ берди:
Зич тақвим ва ротация: Жамоада ўйинчилар сони етарли даражада экани, аммо тақвимнинг ҳаддан ташқари тиғизлиги сабаб Роналду ва яна бир қатор асосий ижрочиларга дам бериш қарори қабул қилинган;
Лигадаги ҳал қилувчи баҳс: Жума куни Саудия Про-лигасида жамоани жуда муҳим тўқнашув кутиб тургани ҳам бу қарорнинг қабул қилинишига туртки бўлган;
Тезлик ва барқарорлик: FIFA кунларидан сўнг жамоа ўйини яхшиланиб бораётгани, гарчи мавсум бошида намлик ва мослашиш билан боғлиқ қийинчиликлар бўлган бўлса-да, ҳозирда тизимли барқарорликка эришилаётгани таъкидланди.
Ўйин ҳақида маълумот:
Мусобақа: Элит ОЧЛ, 4-тур
Учрашув: «Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан Наср» (Саудия Арабистони)
Сана ва вақт: 2 ноябрь, 18:45 (Тошкент вақти)
Стадион: «Пахтакор» марказий стадиони, Тошкент
Изоҳлар 0
…