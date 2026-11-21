«986 таси ортда қолди, яна 14 та қолди»: Португалиядан Криштиану Роналдуга ишора
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду «Ал Аҳли»га қарши ўйинда профессионал фаолиятидаги 986-голини урди.
- Португалия миллий жамоаси футболчининг 1000 та голлик тарихий маррага етиши учун яна 14 та гол қолганини таъкидлади.
- 41 ёшли ҳужумчининг голи «Ан Наср»ни 1:3 ҳисобидаги мағлубиятдан қутқариб қола олмади.
- Роналду мазкур учрашувда пеналтидан унумли фойдалана олмади ва дубл қайд этиш имкониятини бой берди.
Криштиану Роналду профессионал фаолиятидаги 986-голига эришди. Португалия миллий жамоаси ҳужумчининг навбатдаги натижасига ўзига хос муносабат билдириб, тарихий 1000 та голлик маррагача яна нечта тўп қолганини эслатди. Бироқ Роналдунинг навбатдаги голи «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқара олмади.
41 ёшли португалиялик юлдуз Саудия Арабистони чемпионати доирасида «Ал Аҳли»га қарши учрашувда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, фаолиятидаги голлар сонини 986 тага етказди. Унинг жамоаси эса баҳсда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
Роналдунинг навбатдаги голига Португалия миллий жамоасининг расмий ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси ҳам бефарқ қолмади. Терма жамоа ҳужумчининг тарихий мақсадига ишора қилиб, қисқа, аммо диққатга сазовор хабар эълон қилди.
«986 таси ортда қолди. Яна 14 та қолди»
Португалия миллий жамоасининг расмий саҳифасида Роналдунинг 986-голига бағишланган хабар чоп этилди.
«986 таси ортда қолди. Яна 14 та қолди», — дейилади терма жамоа хабарида.
Бу хабар футбол мухлисларига Роналдунинг профессионал фаолиятидаги энг катта мақсадларидан бири — 1000 та голлик тарихий марра қанчалик яқинлашганини яна бир бор эслатди.
Ҳозирча португалиялик юлдуз ушбу натижага етиш учун яна 14 та гол уриши керак. Унинг ёши ва фаолиятининг бу босқичида ҳам юқори савияда тўп тепаётгани эса мазкур маррага бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Роналду дубл қайд этиши мумкин эди, аммо пенальтини бой берди
«Ал Аҳли»га қарши учрашувда Роналду нафақат гол урди, балки қисқа вақт ичида дубл қайд этиш имкониятига ҳам эга бўлди.
Португалиялик ҳужумчи пенальтидан фойдаланиш имкониятини қўлга киритди. Бироқ унинг 11 метрлик нуқтадан йўллаган зарбаси дарвоза устунига тегиб, майдонга қайтди.
Шу тариқа, Роналду тўрт дақиқа ичида иккинчи голини уриш имкониятини бой берди. Унинг учрашувдаги ягона голи эса «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариш учун етарли бўлмади — жамоа 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди
Эслатиб ўтамиз, Роналду ноябрь ойи бошида Португалия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаганини маълум қилган эди. Бундан аввал унинг клубдаги бош мураббий Жорже Жезуш билан келишмовчилиги юзага келгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалган.
Шундай бўлса-да, Роналду клуб даражасида голлар сонини кўпайтиришда давом этмоқда. Энди футбол олами унинг 1000 та голлик тарихий маррага қачон етишига катта қизиқиш билан қарамоқда.
986 та гол — бу улкан натижа. Аммо Роналду учун ҳали яна бир муҳим вазифа бор: қолган 14 та голни уриб, футбол тарихидаги энг шов-шувли марралардан бирига етиш.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…