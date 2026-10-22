Криштиану Роналду 20 миллион евролик сув заводини қурмоқда

·66·Дунё
Криштиану Роналду 20 миллион евролик сув заводини қурмоқда

Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду мамлакат шимолидаги Гостей қишлоғида минерал сув ишлаб чиқариш заводини қурмоқда. Лойиҳага қарийб 20 миллион евро инвестиция киритилиши режалаштирилган.

Португалиянинг Lusa ахборот агентлиги хабарига кўра, лойиҳа футболчи ва Grupo Outeirinho компаниясига тенг улушларда тегишли бўлган Maravilha Decimal корхонаси томонидан амалга оширилмоқда. Ҳар икки томон компаниянинг 50 фоиз улушига эга.

Ҳозирда завод қурилиши учун ер тайёрлаш ва пойдевор ишлари олиб борилмоқда. Корхонани 2027 йил охиригача қуриб битказиш, ишлаб чиқаришни эса 2028 йил бошида йўлга қўйиш режалаштирилган.

Завод йилига 500–600 миллион литр сувни шиша ва пластик идишларга қадоқлаш имкониятига эга бўлади. Дастлаб корхонада 30–35 та иш ўрни яратилиши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш ҳажми ошиши билан ходимлар сони ҳам кўпайиши мумкин.

Лойиҳа доирасида Гостей қишлоғидаги табиий булоқ сувидан фойдаланилади. Маҳсулотни, асосан, хорижий бозорларга экспорт қилиш режалаштирилган. АҚШ ҳам мўлжалланган бозорлар қаторида тилга олинган. Сув учун махсус идиш дизайни эса Италияда ишлаб чиқилмоқда.

Бу Роналду иштирок этаётган сув бизнесига оид лойиҳалардан биридир. Янги корхона Португалиянинг қадоқланган сув бозорида фаолият юритувчи Grupo Outeirinho билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.

Криштиану РоналдуGrupo OuteirinhoMaravilha DecimalПортугалия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рио Фердинанд Жорж Жезусни танқид қилдиРио Фердинанд Жорж Жезусни танқид қилди6 октябр 15:59Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16Жорге Жесус Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиЖорге Жесус Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритди5 октябр 10:14Криштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди3 октябр 23:30Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиБруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтди3 октябр 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда