Криштиану Роналду 20 миллион евролик сув заводини қурмоқда
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду мамлакат шимолидаги Гостей қишлоғида минерал сув ишлаб чиқариш заводини қурмоқда. Лойиҳага қарийб 20 миллион евро инвестиция киритилиши режалаштирилган.
Португалиянинг Lusa ахборот агентлиги хабарига кўра, лойиҳа футболчи ва Grupo Outeirinho компаниясига тенг улушларда тегишли бўлган Maravilha Decimal корхонаси томонидан амалга оширилмоқда. Ҳар икки томон компаниянинг 50 фоиз улушига эга.
Ҳозирда завод қурилиши учун ер тайёрлаш ва пойдевор ишлари олиб борилмоқда. Корхонани 2027 йил охиригача қуриб битказиш, ишлаб чиқаришни эса 2028 йил бошида йўлга қўйиш режалаштирилган.
Завод йилига 500–600 миллион литр сувни шиша ва пластик идишларга қадоқлаш имкониятига эга бўлади. Дастлаб корхонада 30–35 та иш ўрни яратилиши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш ҳажми ошиши билан ходимлар сони ҳам кўпайиши мумкин.
Лойиҳа доирасида Гостей қишлоғидаги табиий булоқ сувидан фойдаланилади. Маҳсулотни, асосан, хорижий бозорларга экспорт қилиш режалаштирилган. АҚШ ҳам мўлжалланган бозорлар қаторида тилга олинган. Сув учун махсус идиш дизайни эса Италияда ишлаб чиқилмоқда.
Бу Роналду иштирок этаётган сув бизнесига оид лойиҳалардан биридир. Янги корхона Португалиянинг қадоқланган сув бозорида фаолият юритувчи Grupo Outeirinho билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Изоҳлар 0
…